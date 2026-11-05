Σε εξέλιξη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια - Φοιτητές και εκπαιδευτικοί στους δρόμους

Σε εξέλιξη είναι το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια με συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών από τις 11:00 το πρωί

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Σε εξέλιξη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια - Φοιτητές και εκπαιδευτικοί στους δρόμους
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι διαδηλωτές ζητούν ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας παιδείας και διασφάλιση δωρεάν, ποιοτικής και ισότιμης εκπαίδευσης για όλους.
  • Η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής υποστηρίζει τις διεκδικήσεις για ασφαλές σχολείο, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ανοιχτά πανεπιστήμια στη γνώση και έρευνα.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 11:00 το πρωί το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια, με μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να έχουν συγκεντρωθεί, διεκδικώντας ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας.

ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

Κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών είναι η διασφάλιση μιας δημόσιας, δωρεάν, ποιοτικής και ισότιμης εκπαίδευσης για όλους, με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της Παιδείας.

[390970] ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘHΝΑ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Στο πλευρό των συμμετεχόντων βρίσκεται και η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής, στηρίζοντας τις διεκδικήσεις για ένα ασφαλές και δημιουργικό σχολείο, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους εκπαιδευτικούς και πανεπιστήμια ανοιχτά στη γνώση και την έρευνα.

[390970] ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘHΝΑ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)Eurokinissi

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