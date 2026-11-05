Σε εξέλιξη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια - Φοιτητές και εκπαιδευτικοί στους δρόμους

Snapshot Οι διαδηλωτές ζητούν ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας παιδείας και διασφάλιση δωρεάν, ποιοτικής και ισότιμης εκπαίδευσης για όλους.

Η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής υποστηρίζει τις διεκδικήσεις για ασφαλές σχολείο, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ανοιχτά πανεπιστήμια στη γνώση και έρευνα. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 11:00 το πρωί το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια, με μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να έχουν συγκεντρωθεί, διεκδικώντας ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας.

Κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών είναι η διασφάλιση μιας δημόσιας, δωρεάν, ποιοτικής και ισότιμης εκπαίδευσης για όλους, με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της Παιδείας.

Στο πλευρό των συμμετεχόντων βρίσκεται και η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής, στηρίζοντας τις διεκδικήσεις για ένα ασφαλές και δημιουργικό σχολείο, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους εκπαιδευτικούς και πανεπιστήμια ανοιχτά στη γνώση και την έρευνα.

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI) Eurokinissi

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