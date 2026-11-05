Σε εξέλιξη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια - Φοιτητές και εκπαιδευτικοί στους δρόμους
Σε εξέλιξη είναι το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια με συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών από τις 11:00 το πρωί
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- Οι διαδηλωτές ζητούν ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας παιδείας και διασφάλιση δωρεάν, ποιοτικής και ισότιμης εκπαίδευσης για όλους.
- Η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής υποστηρίζει τις διεκδικήσεις για ασφαλές σχολείο, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ανοιχτά πανεπιστήμια στη γνώση και έρευνα.
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 11:00 το πρωί το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια, με μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να έχουν συγκεντρωθεί, διεκδικώντας ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας.
Κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών είναι η διασφάλιση μιας δημόσιας, δωρεάν, ποιοτικής και ισότιμης εκπαίδευσης για όλους, με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της Παιδείας.
Στο πλευρό των συμμετεχόντων βρίσκεται και η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής, στηρίζοντας τις διεκδικήσεις για ένα ασφαλές και δημιουργικό σχολείο, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους εκπαιδευτικούς και πανεπιστήμια ανοιχτά στη γνώση και την έρευνα.