Eurojackpot 6/11/26: Οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 44 εκατ. ευρώ
Δείτε ποιοι είναι οι τυχεροί αριθμοί
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (6/11), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 44 εκατ. ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot:
7,30,32,35,44 και οι αριθμοί τζόκερ: 6,2
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε τζακ ποτ.
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