Eurojackpot 6/11/26: Οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 44 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (6/11), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 44 εκατ. ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot:

7,30,32,35,44 και οι αριθμοί τζόκερ: 6,2

Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε τζακ ποτ.