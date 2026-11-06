Περού: Υποδοχή στον Πάπα με άγαλμά του ύψους 14 μέτρων - Κατασκευάστηκε σε χρόνο ρεκόρ 45 ημερών

Παρά το επιβλητικό άγαλμα, επισήμως δεν έχει οριστεί «συνάντησή» τους κατά την επίσκεψη του Πάπα την επόμενη εβδομάδα

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Περού: Υποδοχή στον Πάπα με άγαλμά του ύψους 14 μέτρων - Κατασκευάστηκε σε χρόνο ρεκόρ 45 ημερών
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στο Περού τοποθετήθηκε άγαλμα του Πάπα Λέοντα XIV ύψους 14 μέτρων, ενόψει της επίσκεψής του την επόμενη εβδομάδα.
  • Το άγαλμα κατασκευάστηκε σε 45 ημέρες, πολύ πιο γρήγορα από τον αρχικά προβλεπόμενο χρόνο των 4-5 μηνών.
  • Το κεφάλι του αγάλματος ζυγίζει έναν τόνο και το έργο συναρμολογήθηκε επί τόπου από μεταφερόμενα τμήματα.
  • Ο Πάπας θα περάσει κοντά στο άγαλμα κατά τη διαδρομή του, αλλά δεν υπάρχει επίσημος προγραμματισμός για στάση ή ευλογία του αγάλματος.
  • Οι τοπικές αρχές ελπίζουν ότι ο Πάπας θα ευλογήσει το άγαλμα στις 16 Νοεμβρίου, αλλά αυτό δεν αποτελεί ακόμη επίσημη δέσμευση.
Snapshot powered by AI

Ο Πάπας Λέων ξεκίνησε την επίσκεψή του σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και η υποδοχή στο Περού, την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται θεαματική, με ένα άγαλμα του ποντίφικα, ύψους 14 μέτρων.

Το άγαλμα του Πάπα Λέοντα XIV, τοποθετήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο πάρκο Niño Gaelito της La Punta, στο Callao, εν μέσω χειροκροτημάτων από κατοίκους και εργάτες που είχαν συγκεντρωθεί στον χώρο για να παρακολουθήσουν τη στιγμή.

Το άγαλμα δημιουργήθηκε από δύο γλύπτες με τη βοήθεια δέκα συνεργατών σε χρόνο ρεκόρ 45 ημερών. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του έργου, η κατασκευή θα έπρεπε να είχε διαρκέσει μεταξύ τεσσάρων και πέντε μηνών. Το άγαλμα, που έχει ύψος 14 μέτρα, θεωρείται το μεγαλύτερο στον κόσμο μεταξύ εκείνων που είναι αφιερωμένα σε διάφορους πάπες.

Μόνο το κεφάλι του αγάλματος ζυγίζει έναν τόνο. Το έργο μεταφέρθηκε σε τμήματα και συναρμολογήθηκε επί τόπου.

Ο Πάπας Λέων XIV θα φτάσει την Τετάρτη και θα περάσει από την περιοχή, ωστόσο στον επίσημο προγραμματισμό του δεν περιλαμβάνεται κάποια αναφορά για στάση στο άγαλμα.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο Ποντίφικας θα διέλθει από τον συγκεκριμένο οδικό άξονα για να κατευθυνθεί προς έναν ξενώνα στον οποίο είχε προσφέρει βοήθεια πριν από χρόνια, και ελπίζουν ότι ο Πάπας θα ευλογήσει το άγαλμα στις 16 Νοεμβρίου.

Προς το παρόν, είναι περισσότερο μια επιθυμία των περιφερειακών αξιωματούχων και όχι για επίσημη δέσμευση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:30ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Υποδοχή στον Πάπα με άγαλμά του ύψους 14 μέτρων - Κατασκευάστηκε σε χρόνο ρεκόρ 45 ημερών

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Θραύση αγωγού φυσικού αερίου στο Παλαιό Φάληρο - Διακοπή κυκλοφορίας

22:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Η διαφορά σε βολές παραμένει ακόμη μεγαλύτερη»

22:20ΕΘΝΙΚΑ

Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης Ελλάδας και Τουρκίας-Στο Εσκισεχίρ ο Αντιπτέραρχος Γεωργακόπουλος

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβάζει τους τόνους το τουρκικό ΥΠΕΞ: Άκυρη η NAVTEX, δεν πήραν την συγκατάθεσή μας

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αποχωρεί η μακροχρόνια επικεφαλής προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με θάνατο βρέφους στη Νέα Φιλαδέλφεια - Τι εξετάζουν οι Αρχές

21:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 6/11/26: Οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 44 εκατ. ευρώ

21:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κυριακή του Νοεμβρίου με ανοιχτά καταστήματα

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΔΣΑ στηρίζει τις δικηγόρους που έγιναν γονείς - Ποιοι δικαιούνται επίδομα

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό λάθος: Η στιγμή που αστυνομικοί πυροβολούν τον όμηρο αντί για τον εθισμένο αδελφό του

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πότε καθόμαστε ξανά μέχρι το τέλος του έτους

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος από όπλο μέσα σε όχημα - Δύο προσαγωγές

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο μπάσκετ - Δήλωση της Μαργαρίτας Θάνου: Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ψεύδεται στην ενημέρωση προς τα ΜΜΕ

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λάρισα: ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο - Ένας τραυματίας

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 50χρονος που το όχημα του συγκρούστηκε με ΙΧ και με αστικό λεωφορείο

20:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα τιμωρία στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα story στο Instagram

20:49ΚΟΣΜΟΣ

Ρινγκ το αεροσκάφος: Πιάστηκαν στα χέρια επιβάτες για τις... αποσκευές 

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Μπανγκλαντές: «Χάνουμε την ελληνική αγορά εργασίας» - Τι καταγγέλλει δημοσίευμα

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθιακός Κόλπος: Αγνοείται 26χρονος - Επιχείρηση για τον εντοπισμό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:10ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος από όπλο μέσα σε όχημα - Δύο προσαγωγές

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβάζει τους τόνους το τουρκικό ΥΠΕΞ: Άκυρη η NAVTEX, δεν πήραν την συγκατάθεσή μας

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Κατεδαφίστηκε το σπίτι του Σωτήρη Μουστάκα στα Βριλήσσια

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με θάνατο βρέφους στη Νέα Φιλαδέλφεια - Τι εξετάζουν οι Αρχές

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Έξωση στη Θεσσαλονίκη: Συγκλονισμένος ο ηλικιωμένος όταν ακούει ότι χάνει το σπίτι του

16:44LIFESTYLE

Χώρισαν Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη - Η ανακοίνωσή τους

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Θραύση αγωγού φυσικού αερίου στο Παλαιό Φάληρο - Διακοπή κυκλοφορίας

20:35LIFESTYLE

Tο Σόι σου: Νέες περιπέτειες για Χαμπέους και Τριαντάφυλλους – Ένας χωρισμός και μία άφιξη φέρνουν αναστάτωση 

10:53ΚΑΙΡΟΣ

«Μια χώρα, δύο εποχές»: Έρχονται θερμοκρασίες άνω των 20 βαθμών – Πρόγνωση Μαρουσάκη

14:24LIFESTYLE

Εκτός Eurovision ο Φωκάς Ευαγγελινός

17:40LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Μαριάντα Πιερίδη - «Ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά»

03:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Φιρινίδης: Γιατί εμφανίστηκε με μώλωπες και σπασμένη γνάθο στον ανακριτή - Η φωτό που έστελνε στους γονείς των παιδιών που εξαπατούσε

21:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κυριακή του Νοεμβρίου με ανοιχτά καταστήματα

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Οδηγός «επιβίωσης»- Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ποιοι δρόμοι κλείνουν

17:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Explainer: Η Navtex για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου και η κόκκινη γραμμή - Τα δύσκολα έρχονται από το 2027

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Νέες συνομιλίες «καίνε» τους γιατρούς - «Δεν είπαν στους τραυματιοφορείς ότι του έκαναν μέθη»

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Κασκαντέρ του Τσακ Νόρις ο νεκρός κρατούμενος στις φυλακές της Πάτρας - Πώς ο «Μπιλ ο Καναδός» έγινε αρχινονός στην Καλαμάτα

18:53ΚΥΠΡΟΣ

Απίστευτο σκηνικό on air - Στερέωσε ψησταριά στο κεφάλι του για να χορέψει και του έπεσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ