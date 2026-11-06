Περού: Υποδοχή στον Πάπα με άγαλμά του ύψους 14 μέτρων - Κατασκευάστηκε σε χρόνο ρεκόρ 45 ημερών

Snapshot Στο Περού τοποθετήθηκε άγαλμα του Πάπα Λέοντα XIV ύψους 14 μέτρων, ενόψει της επίσκεψής του την επόμενη εβδομάδα.

Το άγαλμα κατασκευάστηκε σε 45 ημέρες, πολύ πιο γρήγορα από τον αρχικά προβλεπόμενο χρόνο των 4-5 μηνών.

Το κεφάλι του αγάλματος ζυγίζει έναν τόνο και το έργο συναρμολογήθηκε επί τόπου από μεταφερόμενα τμήματα.

Ο Πάπας θα περάσει κοντά στο άγαλμα κατά τη διαδρομή του, αλλά δεν υπάρχει επίσημος προγραμματισμός για στάση ή ευλογία του αγάλματος.

Οι τοπικές αρχές ελπίζουν ότι ο Πάπας θα ευλογήσει το άγαλμα στις 16 Νοεμβρίου, αλλά αυτό δεν αποτελεί ακόμη επίσημη δέσμευση. Snapshot powered by AI

Ο Πάπας Λέων ξεκίνησε την επίσκεψή του σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και η υποδοχή στο Περού, την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται θεαματική, με ένα άγαλμα του ποντίφικα, ύψους 14 μέτρων.

Το άγαλμα του Πάπα Λέοντα XIV, τοποθετήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο πάρκο Niño Gaelito της La Punta, στο Callao, εν μέσω χειροκροτημάτων από κατοίκους και εργάτες που είχαν συγκεντρωθεί στον χώρο για να παρακολουθήσουν τη στιγμή.

Το άγαλμα δημιουργήθηκε από δύο γλύπτες με τη βοήθεια δέκα συνεργατών σε χρόνο ρεκόρ 45 ημερών. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του έργου, η κατασκευή θα έπρεπε να είχε διαρκέσει μεταξύ τεσσάρων και πέντε μηνών. Το άγαλμα, που έχει ύψος 14 μέτρα, θεωρείται το μεγαλύτερο στον κόσμο μεταξύ εκείνων που είναι αφιερωμένα σε διάφορους πάπες.

A 46-foot statue of Pope Leo XIV was installed in Callao, Peru, on Friday ahead of his scheduled visit to the country next week. Crews used a crane to assemble the sculpture after transporting it overnight from a workshop, drawing cheers from onlookers who shouted, "The Pope is a Chalaco," a term for people from Callao. The installation sits along the Costa Verde, where the pontiff is expected to pass during his visit on Nov. 11. — CBS News (@CBSNews) November 6, 2026

Μόνο το κεφάλι του αγάλματος ζυγίζει έναν τόνο. Το έργο μεταφέρθηκε σε τμήματα και συναρμολογήθηκε επί τόπου.

Ο Πάπας Λέων XIV θα φτάσει την Τετάρτη και θα περάσει από την περιοχή, ωστόσο στον επίσημο προγραμματισμό του δεν περιλαμβάνεται κάποια αναφορά για στάση στο άγαλμα.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο Ποντίφικας θα διέλθει από τον συγκεκριμένο οδικό άξονα για να κατευθυνθεί προς έναν ξενώνα στον οποίο είχε προσφέρει βοήθεια πριν από χρόνια, και ελπίζουν ότι ο Πάπας θα ευλογήσει το άγαλμα στις 16 Νοεμβρίου.

Προς το παρόν, είναι περισσότερο μια επιθυμία των περιφερειακών αξιωματούχων και όχι για επίσημη δέσμευση.