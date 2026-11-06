Σοκαριστικό λάθος: Η στιγμή που αστυνομικοί πυροβολούν τον όμηρο αντί για τον εθισμένο αδελφό του

Snapshot Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν κατά λάθος τον όμηρο Μάβερικ Λάιον αντί για τον επιθετικό αδελφό του, Ντακότα Λάιον, που τον απειλούσε με μαχαίρι.

Ο Μάβερικ τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύτηκε για τέσσερις εβδομάδες, υποβάλλοντας σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Η οικογένεια υπέβαλε αγωγή κατά του Αστυνομικού Τμήματος του Όλμπανι για αμέλεια και υπερβολική χρήση βίας.

Ο Ντακότα Λάιον καταδικάστηκε και εκτίει ποινή έξι ετών για παράνομη χρήση όπλου και άλλα αδικήματα.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Μπέντον έκρινε δικαιολογημένη τη χρήση πυροβόλου όπλου από τους αστυνομικούς, αναγνωρίζοντας όμως το περιστατικό ως τραγικό. Snapshot powered by AI

Ένα λάθος παραλίγο να έχει τραγική κατάληξη, όταν αστυνομικοί κλήθηκαν να προστατεύσουν έναν νεαρό από τον επιθετικό αδελφό του, εθισμένο στα ναρκωτικά, και πυροβόλησαν τον όμηρο, αντί για τον δράστη.

Ένα δραματικό βίντεο δείχνει τον 21χρονο Μάβερικ Λάιον να έχει πέσει στο έδαφος και να αιμορραγεί στην αυλή του σπιτιού στο Όρεγκον, φωνάζοντας: «Πιάσατε λάθος άνθρωπο — αυτός με κρατούσε όμηρο», αφού οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ, όπως ανέφερε η εφημερίδα «The Oregonian».

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί τον γύρισαν ανάσκελα και του πέρασαν χειροπέδες.

ABD'de polis dehşeti! Oregon'da 21 yaşındaki kolej sporcusu Maverick Lyon, bıçaklı saldırgan kardeşinden kaçarken polis tarafından yanlışlıkla 5 kez vuruldu. Ağır yaralanan Lyon, Albany Polis Departmanı'na dava açtı.@grok detayları yazarmisin? https://t.co/847BDlJdBd — 📻 RaDYo KaNKa🎙️ (@ReiS_TuRCo) November 6, 2026

Ο Μάβερικ, φοιτητής και παίκτης λακρός στο St. Anselm’s College στο Νιου Χάμσαϊρ, είχε διαφύγει από την πίσω πόρτα στις 6 Ιανουαρίου, αφού ο αδελφός του, ο Ντακότα Λάιον, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί, τον είχε απειλήσει με μαχαίρι.

«Η οικογένειά μας έχει περάσει κάτι που καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε ποτέ να βιώσει», δήλωσε ο Ντέιβιντ Λάιον, πατέρας του Μάβερικ και του Ντακότα, στο KOIN.«Εκείνη την ημέρα κάλεσα την αστυνομία επειδή ήθελα να προστατεύσω τον Μάβερικ, αλλά τελικά, οι ίδιοι άνθρωποι στους οποίους ζήτησα βοήθεια παραλίγο να του αφαιρέσουν τη ζωή».

Ο Μάβερικ δέχτηκε πυροβολισμούς στο στήθος, στην πλάτη και στο πρόσωπο, ενώ ένας άλλος αστυνομικός του έκανε χρήση ηλεκτροσόκ, σύμφωνα με την αγωγή που υπέβαλε εναντίον του Αστυνομικού Τμήματος του Όλμπανι, κατηγορώντας τους για αμέλεια και χρήση υπερβολικής βίας.

Οι τραυματισμοί τον κράτησαν στο νοσοκομείο για τέσσερις εβδομάδες, όπου υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις, σύμφωνα με δηλώσεις της δικηγόρου του.

Επίσης, έχασε το εαρινό εξάμηνο στο κολέγιο και τη σεζόν του λακρός ως τελειόφοιτος — αν και μπορεί να παίξει ξανά αυτό το εξάμηνο. Ο Μάβερικ ισχυρίζεται ότι έριξε το μαχαίρι που είχε αρπάξει για αυτοάμυνα και άπλωσε τα χέρια του για να δείξει ότι ήταν άοπλος, καθώς έβγαινε από την συρόμενη πίσω πόρτα πριν αρχίσουν να πυροβολούν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με την αγωγή.

Όταν έφτασαν οι γιατροί, ζήτησαν από την αστυνομία να αφαιρέσει τις χειροπέδες, ώστε να μπορέσουν να περιθάλψουν τα απειλητικά για τη ζωή τραύματα του Μάβερικ, όπως υποστηρίζεται στην αγωγή.

Όλο αυτό το διάστηκα, ο αδελφός του στεκόταν στην πόρτα παρακολουθώντας, ενώ συνέχιζε να κρατάει ένα μαχαίρι. Τελικά συνελήφθη και εκτίει ποινή έξι ετών φυλάκισης, αφού καταδικάστηκε τον Ιούνιο για παράνομη χρήση όπλου, εξαναγκασμό και απόπειρα διάπραξης κακουργήματος.

Ο Εισαγγελέας της Κομητείας Μπέντον έκρινε τελικά ότι η χρήση πυροβόλου όπλου ήταν δικαιολογημένη, αναγνώρισε όμως ότι το περιστατικό ήταν «τραγικό»

.«Σε αυτή την περίπτωση, οι αστυνομικοί είχαν, εκείνη τη στιγμή, μόνο κλάσματα του δευτερολέπτου για να αποφασίσουν πώς να ενεργήσουν», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ράιαν Σ. Τζόσλιν, εισαγγελέας της κομητείας.

Διαπίστωσε ότι η απόφαση των αστυνομικών να πυροβολήσουν βασίστηκε σε «μια αντικειμενικά εύλογη πεποίθηση» ότι ήταν απαραίτητο για την προστασία των ιδίων ή των συναδέλφων τους.

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