ΗΠΑ: 3 τραυματίες από πυροβολισμούς σε ταχυδρομείο - Συνελήφθη ο δράστης

Snapshot Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε ταχυδρομείο στην Άϊοβα των ΗΠΑ.

Ο δράστης συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό έξω από το ταχυδρομείο.

Οι τραυματίες έχουν τραύματα από σφαίρες, αλλά η ζωή τους δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο.

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε πολλές τηλεφωνικές κλήσεις που ανέφεραν πυροβολισμούς στον δεύτερο όροφο του ταχυδρομείου. Snapshot powered by AI

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε ταχυδρομείο στην Άϊοβα των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την αστυνομία ο δράστης έχει συλληφθεί.

«Λάβαμε πολλές τηλεφωνικές κλήσεις από το ταχυδρομείο, οι οποίες ανέφεραν ότι… κάποιος πυροβολούσε στον δεύτερο όροφο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας, Πολ Παρίζεκ.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό, οι 3 άνθρωποι έχουν τραύματα από σφαίρες αλλά σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Ο δράστης συνελήφθη μετά το περιστατικό έξω από το ταχυδρομείο.