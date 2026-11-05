ΗΠΑ: 3 τραυματίες από πυροβολισμούς σε ταχυδρομείο - Συνελήφθη ο δράστης
Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας στο σημείο
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- Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε ταχυδρομείο στην Άϊοβα των ΗΠΑ.
- Ο δράστης συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό έξω από το ταχυδρομείο.
- Οι τραυματίες έχουν τραύματα από σφαίρες, αλλά η ζωή τους δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο.
- Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε πολλές τηλεφωνικές κλήσεις που ανέφεραν πυροβολισμούς στον δεύτερο όροφο του ταχυδρομείου.
Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε ταχυδρομείο στην Άϊοβα των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την αστυνομία ο δράστης έχει συλληφθεί.
«Λάβαμε πολλές τηλεφωνικές κλήσεις από το ταχυδρομείο, οι οποίες ανέφεραν ότι… κάποιος πυροβολούσε στον δεύτερο όροφο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας, Πολ Παρίζεκ.
Σύμφωνα με τον αστυνομικό, οι 3 άνθρωποι έχουν τραύματα από σφαίρες αλλά σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Ο δράστης συνελήφθη μετά το περιστατικό έξω από το ταχυδρομείο.
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