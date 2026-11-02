Πυροβολισμοί σε παραλία της Καλιφόρνια - Δύο νεκροί

Snapshot Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς στην παραλία Moss Landing State Beach στην Καλιφόρνια.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο γύρω στις 2 π.μ. της Δευτέρας, αλλά το κίνητρο και ο αριθμός των εμπλεκόμενων παραμένουν άγνωστα.

Η παραλία έκλεισε προσωρινά, ενώ δεν υπάρχει ενεργή απειλή σύμφωνα με τις αρχές.

Το περιστατικό ακολούθησε ένα βίαιο σαββατοκύριακο με πολλούς πυροβολισμούς και θανάτους.

Το Moss Landing είναι δημοφιλής τόπος για πικνίκ και γνωστό για την ομορφιά του, αλλά έχει επικίνδυνα θαλάσσια ρεύματα. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς σε παραλία της Καλιφόρνια.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο στο Moss Landing State Beach γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας, αλλά παραμένει μυστήριο πόσα άτομα εμπλέκονται και ποιο ήταν το κίνητρο.

Η παραλία έκλεισε για το κοινό, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία δεν υπάρχει ενεργή απειλή.

Multiple People Killed in Moss Landing Beach Shooting Multiple people are dead and others are hurt after a shooting on the California coast, and authorities still aren't saying how many. The Monterey County Sheriff's Office says the shooting happened just after midnight on November 2, 2026, along Jetty Road in Moss Landing, next to Moss Landing State Beach. In a statement released at 8:30 a.m. Pacific, the Sheriff's Office said, "There are multiple fatalities and casualties confirmed." Deputies and detectives are on scene. California State Parks Police closed Jetty Road and Moss Landing State Beach at the Sheriff's Office's request. The Sheriff's Office says there is no active threat to the community. That's all we officially know. No death toll, no names, no suspect and no motive have been released. The Sheriff's Office says this is an active investigation and that "no further information will be released at this time." Moss Landing is a small unincorporated town on Monterey Bay, best known for whale watching, not mass shootings. Pray for the victims and their families. — Katie K USA (@KimKatieUSA) November 2, 2026

Το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια ενός αιματηρού σαββατοκύριακου, όπου αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς.

Το Moss Landing είναι ένα κρατικό παραλιακό πάρκο γνωστό για την πανοραμική του θέα στο Εθνικό Θαλάσσιο Καταφύγιο του Κόλπου του Μοντερέι.

Είναι ένα δημοφιλές σημείο για πικνίκ επειδή οι αμμόλοφοι το προστατεύουν από τους απογευματινούς ανέμους, αλλά είναι μια επικίνδυνη περιοχή για θαλάσσια αναψυχή λόγω των ισχυρών ρευμάτων, σύμφωνα με τα κρατικά πάρκα της Καλιφόρνια.