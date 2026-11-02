Πυροβολισμοί σε παραλία της Καλιφόρνια - Δύο νεκροί
Η παραλία έκλεισε για το κοινό ωστόσο μυστήριο παραμένει το κίνητρο και ο αριθμός των εμπλεκομένων
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- Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς στην παραλία Moss Landing State Beach στην Καλιφόρνια.
- Η αστυνομία έφτασε στο σημείο γύρω στις 2 π.μ. της Δευτέρας, αλλά το κίνητρο και ο αριθμός των εμπλεκόμενων παραμένουν άγνωστα.
- Η παραλία έκλεισε προσωρινά, ενώ δεν υπάρχει ενεργή απειλή σύμφωνα με τις αρχές.
- Το περιστατικό ακολούθησε ένα βίαιο σαββατοκύριακο με πολλούς πυροβολισμούς και θανάτους.
- Το Moss Landing είναι δημοφιλής τόπος για πικνίκ και γνωστό για την ομορφιά του, αλλά έχει επικίνδυνα θαλάσσια ρεύματα.
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς σε παραλία της Καλιφόρνια.
Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο στο Moss Landing State Beach γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας, αλλά παραμένει μυστήριο πόσα άτομα εμπλέκονται και ποιο ήταν το κίνητρο.
Η παραλία έκλεισε για το κοινό, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία δεν υπάρχει ενεργή απειλή.
Το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια ενός αιματηρού σαββατοκύριακου, όπου αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς.
Το Moss Landing είναι ένα κρατικό παραλιακό πάρκο γνωστό για την πανοραμική του θέα στο Εθνικό Θαλάσσιο Καταφύγιο του Κόλπου του Μοντερέι.
Είναι ένα δημοφιλές σημείο για πικνίκ επειδή οι αμμόλοφοι το προστατεύουν από τους απογευματινούς ανέμους, αλλά είναι μια επικίνδυνη περιοχή για θαλάσσια αναψυχή λόγω των ισχυρών ρευμάτων, σύμφωνα με τα κρατικά πάρκα της Καλιφόρνια.