Κορινθιακός Κόλπος: Αγνοείται 26χρονος - Επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Snapshot Αγνοείται 26χρονος στον Κορινθιακό Κόλπο, στην περιοχή της Στέρνας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού από το Λιμενικό.

Στις έρευνες συμμετέχουν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές. Snapshot powered by AI

Αγνοείται 26χρονος στον Κορινθιακό Κόλπο, στην περιοχή της Στέρνας, ο οποίος είχε μεταβεί στο σημείο για ερασιτεχνική κατάδυση.

Για τον εντοπισμό του, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού, ενώ στις έρευνες συνδράμουν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο σημείο είναι καλές.

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