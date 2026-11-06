Θραύση αγωγού φυσικού αερίου στο Παλαιό Φάληρο - Διακοπή κυκλοφορίας

Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει

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Θραύση αγωγού φυσικού αερίου στο Παλαιό Φάληρο - Διακοπή κυκλοφορίας
ΕΛΛΑΔΑ
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Αναστάτωση επικρατεί στο Παλαιό Φάληρο, καθώς λόγω θραύσης αγωγού φυσικού αερίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε κεντρικό σημείο.

Συγκεκριμένα δεν επιτρέπεται η διέλευση των οχημάτων για λόγους ασφάλειας και εργασιών, στην οδό Πεντέλης, από τη συμβολής της με την οδό Ζησιμοπούλου έως την Ελληνίδων.

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