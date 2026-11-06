Απίστευτο σκηνικό on air - Στερέωσε ψησταριά στο κεφάλι του για να χορέψει και του έπεσε

Snapshot Ο χορευτής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης προσπάθησε να ισορροπήσει μια ψησταριά στο κεφάλι του σε εκπομπή του Alpha Κύπρου.

Η πρώτη του προσπάθεια απέτυχε και η ψησταριά έπεσε.

Παρόλα αυτά, ο Βαλαωρίτης δοκίμασε ξανά και τελικά τα κατάφερε.

Ο χορευτής έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο των Ρεκόρ Guinness με 511 ποτήρια ισορροπημένα στο κεφάλι του. Snapshot powered by AI

Ένα απρόοπτο σκηνικό σημειώθηκε σήμερα σε εκπομπή του Alpha Κύπρου, με τον χορευτή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη.

Ο χορευτής, ο οποίος έχει καταφέρει να εξασφαλίσει μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Guinness, τοποθετώντας συνολικά 511 ποτήρια στο κεφάλι του, βρέθηκε στο στούντιο του καναλιού, όπου επιχείρησε να παρουσιάσει ακόμη μία από τις ιδιαίτερες δεξιότητές του.

Αυτή τη φορά, δοκίμασε να ισορροπήσει στο κεφάλι του γυάλινα ποτήρια, αλλά και μια ψησταριά. Ωστόσο, η πρώτη του προσπάθεια δεν είχε την αναμενόμενη εξέλιξη, καθώς ο «πύργος» κατέρρευσε.

Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης δεν άφησε την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα να τον αποθαρρύνει και δοκίμασε ξανά και τα κατάφερε.

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