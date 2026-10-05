Φωτιά σε αυτοκίνητο στη Μεσογείων - Δυσχέρεια στην κυκλοφορία

Snapshot Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Σταυρό στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής παρουσιάζει δυσχέρεια.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών.

Η διέλευση των οχημάτων γίνεται με δυσκολία και αναμένονται καθυστερήσεις.

Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται στη Λεωφόρο Μεσογείων έπειτα από πυρκαγιά σε όχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της οδού Νικηφόρου Μανδηλαρά, στο ρεύμα προς Σταυρό, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Οι οδηγοί που κινούνται στο συγκεκριμένο ρεύμα καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, καθώς η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται με δυσκολία.