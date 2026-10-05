Στρατηγική συνεργασία PROTASIS Pharmaceuticals LTD & EGIS Pharmaceuticals PLC για Ελλάδα και Κύπρο

Η EGIS Pharmaceuticals PLC είναι διεθνής φαρμακευτική εταιρεία με έδρα τη Βουδαπέστη, με ιστορία 110 ετών και παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως. Απασχολεί περισσότερους από 4.800 εργαζομένους καταγράφει ετήσιο κύκλο εργασιών που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ, διαθέτοντας ισχυρή ερευνητική και παραγωγική υποδομή. Κατά το έτος 2025, οι επενδύσεις της στην Έρευνα και Ανάπτυξη ανήλθαν σε 57 εκατ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο της EGIS περιλαμβάνει 250 προϊόντα, με ιδιαίτερη παρουσία στην καρδιολογία, και το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ). Η εταιρεία διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη συνδυαστικών θεραπειών στην καρδιολογία, καθώς και καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα, ορισμένα από τα οποία δεν είναι σήμερα διαθέσιμα στην ελληνική αγορά. Η συνεργασία δημιουργεί προοπτικές για τη διεύρυνση των θεραπευτικών επιλογών που προσφέρονται στους ασθενείς και στην ιατρική κοινότητα της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της PROTASIS Pharmaceuticals LTD, Γεώργιος Κωνσταντέλλης, δήλωσε: «Η συνεργασία με την EGIS αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας μας και ενισχύει την παρουσία μας στις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιό μας με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας σε σημαντικές θεραπευτικές κατηγορίες με στόχο να προσφέρουμε νέες θεραπευτικές επιλογές στους ασθενείς και την ιατρική κοινότητα. Παράλληλα, το εύρος του χαρτοφυλακίου της EGIS δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες για νέες συνεργασίες με φαρμακευτικές εταιρείες μέσω συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων (licensing-out), για την αξιοποίηση επιλεγμένων φαρμακευτικών φακέλων και την εμπορική διάθεση αντίστοιχων προϊόντων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η συνεργασία μας έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα και φιλοδοξούμε να εξελιχθεί πέρα από την εμπορική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζουμε σε βάθος χρόνου και τη δυνατότητα ανάπτυξης παραγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της προοπτικής δημιουργίας φαρμακευτικής παραγωγικής μονάδας, εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες επιχειρηματικές, επενδυτικές και κανονιστικές προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω τη νέα στρατηγική συνεργασία μας και τις αναπτυξιακές της προοπτικές στον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, στο πλαίσιο πρόσφατης συνάντησής μας, κατά την οποία συζητήσαμε τις δυνατότητες που δημιουργούνται για την ελληνική φαρμακευτική αγορά».

Η PROTASIS Pharmaceuticals, από το 2010, δραστηριοποιείται στον φαρμακευτικό κλάδο με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης σε σύγχρονες και καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις. Μέσω στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς φαρμακευτικούς οίκους, αναπτύσσει διαρκώς το χαρτοφυλάκιό της, με έμφαση στην ποιότητα, την κανονιστική συμμόρφωση και την υπευθυνότητα απέναντι στον ασθενή.

Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Γεώργιος Κωνσταντέλλης, με πολυετή διεθνή εμπειρία στη φαρμακευτική βιομηχανία. Εργάστηκε ως ανώτατο στέλεχος επί 21 χρόνια στην Bristol-Myers Squibb, μεταξύ άλλων στις Βρυξέλλες ως υπεύθυνος marketing ογκολογικών προϊόντων Ευρώπης, στο Παρίσι ως υπεύθυνος Business Development ογκολογικών προϊόντων Ευρώπης, στην Βουδαπέστη ως Διευθύνων σύμβουλος Ουγγαρίας Ρουμανίας Βουλγαρίας και τελικά στην Αθήνα ως Διευθύνων σύμβουλος Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας. Στην Ελλάδα ήταν πρόεδρος του Pharmaceutical Committee στο AMCHAM αλλά και στο ΔΣ του ΣΦΕΕ. Τον Μάιο του 2008, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της Φαρμακευτικής Επιτροπής του AMCHAM, προσκλήθηκε στην Ουάσιγκτον D.C., όπου παρουσίασε σε επενδυτές και μέλη της Γερουσίας των ΗΠΑ την κατάσταση και τις προοπτικές του Ελληνικού συστήματος υγείας.