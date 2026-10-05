Ολοκληρώθηκε ο αγιασμός στην Βουλή για την έναρξη των εργασιών της 4ης Συνόδου

Με τον καθιερωμένο αγιασμό στην αίθουσα της Ολομέλειας, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, ξεκίνησαν οι εργασίες της Δ΄ Συνόδου της Κ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Ολοκληρώθηκε ο αγιασμός στην Βουλή για την έναρξη των εργασιών της 4ης Συνόδου
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  • Ξεκίνησαν οι εργασίες της Δ΄ Συνόδου της Κ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στη Βουλή.
  • Η έναρξη της νέας Συνόδου ακολουθεί την ολοκλήρωση της Γ΄ Συνόδου της ίδιας περιόδου.
  • Στη συνέχεια θα διεξαχθεί η εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων της Βουλής.
  • Η Δ΄ Σύνοδος σηματοδοτεί την έναρξη νέου κοινοβουλευτικού κύκλου μετά την επίσημη λήξη της προηγούμενης.
  • Η λήξη της Γ΄ Συνόδου κηρύχθηκε με Προεδρικό Διάταγμα που αναρτήθηκε στην είσοδο της Βουλής στις 2 Οκτωβρίου.
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Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έναρξης των εργασιών της Δ΄ Συνόδου της Κ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου, στη Βουλή. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 10:40 το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, με τον καθιερωμένο αγιασμό στην αίθουσα της Ολομέλειας, τον οποίο τελεί ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Βουλή

Στην πρώτη σειρά διακρίνονται ο Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός.

Στη δεύτερη σειρά διακρίνονται ο Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και ο Γιώργος Μυλωνάκης, Υπουργός Επικρατείας.

Eurokinissi

Η έναρξη της νέας Συνόδου έγινε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Γ΄ Συνόδου της Κ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η Ολομέλεια θα προχωρήσει στην εκλογή των Κοσμητόρων και των Γραμματέων του Σώματος.

Βουλή

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, Υπουργός Επικρατείας

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Eurokinissi

Η Δ΄ Σύνοδος σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κοινοβουλευτικού κύκλου, μετά τη λήξη της προηγούμενης Συνόδου, η οποία κηρύχθηκε με Προεδρικό Διάταγμα που αναρτήθηκε στην είσοδο της Βουλής την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

<br><br>ΒΟΥΛΗ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

«Θα θέλαμε όλοι μας, τα μέλη της Ιεράς Συνόδου και όλη η Εκκλησία της Ελλάδος, τα μέλη, και τα λαϊκά και οι κληρικοί, να ευχηθούμε σε όλους σας και στον κάθε έναν χωριστά πρώτα από όλα υγεία, δύναμη, και θα προσέθετα και κάτι που όλοι το χρειαζόμαστε, υπομονή πολλή. Υπομονή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των δυσκολιών, των δυσκολιών της μεταξύ μας συνεννοήσεως και από κοινού, με τον ίδιο καλό τρόπο, αντιμετωπίσεως των προβλημάτων μέσα από την καρδιά μας και ημών που είμαστε εδώ, της εκκλησίας ολόκληρης, της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας και ιδιαίτερα σε όσους από εσάς, όπως ο Πρόεδρος, οι Βοηθοί, οι Βουλευταί, όσοι έχετε ιδιαίτερα καθήκοντα και περισσότερο βάρος, σε όλους ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή δύναμη, ομόνοια προπάντων, κουράγιο και υπομονή. Μια καλή χρονιά σε όλους σας, από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο βουλευτή, για να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Χρόνια Πολλά», είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος.

Βουλή

Στο περιθώριο της συνεδρίασης, οι βουλευτές και τα κυβερνητικά στελέχη είχαν σύντομες συζητήσεις και «πηγαδάκια» στη Βουλή

Eurokinissi

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε στην Ολομέλεια το Προεδρικό Διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της Γ΄Συνόδου της Κ΄Βουλευτικής Περιόδου της Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.

βΟΥΛΉ

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος

Eurokinissi

Αμέσως μετά τον αγιασμό του Σώματος, η Ολομέλεια προχωρά στην πρώτη συνεδρίαση η οποία αφορά στην εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων του Σώματος για τη νέα Σύνοδο.

[390046] ΒΟΥΛΗ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ. ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Η ακολουθία του αγιασμού έγινε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών της κυβέρνησης, πολιτικών αρχηγών και βουλευτών, που άκουσαν από τον Αρχιεπίσκοπο να εύχεται υγεία, καλή δύναμη, ομόνοια, υπομονή.

Eurokinissi

Παρώντες στα έδρανα ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, η Ρένα Δούρου, ο Δημήτρης Νατσιός, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Απών ήταν Κυριάκος Βελόπουλος. Στα κυβερνητικά έδρανα παρόντες ήταν ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Γιώργος Μυλωνάκης και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

[390046] ΒΟΥΛΗ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ. ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

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