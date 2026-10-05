Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου: «Δεν ήταν ποτέ σχεδιασμένο να συντηρεί όλους τους συνεργάτες»

Snapshot Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου λειτουργεί ως οργανισμός εποχικού χαρακτήρα με δραστηριότητες κυρίως από 1η Ιουνίου έως 30 Αυγούστου.

Οι συνεργάτες προσλαμβάνονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Κατά την περίοδο προετοιμασίας απασχολούνται περίπου 70 εργαζόμενοι, ενώ κατά την περίοδο αιχμής ο αριθμός ξεπερνά τους 400.

Δεν είναι εφικτό ούτε σχεδιασμένο το Φεστιβάλ να συντηρεί όλους τους συνεργάτες από την περίοδο αιχμής και κατά την επωαστική φάση.

Οι ίδιοι συνεργάτες επαναπροσλαμβάνονται συνήθως στην επόμενη περίοδο αυξημένης δραστηριότητας του Φεστιβάλ. Snapshot powered by AI

Τη δική του απάντηση στις καταγγελίες εργαζομένων σχετικά με τη λειτουργία και τις συνεργασίες του δίνει το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για έναν οργανισμό με εποχικό χαρακτήρα, ο οποίος δεν είναι σχεδιασμένος ώστε να διατηρεί το σύνολο των συνεργατών του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σε ανακοίνωσή του, το Φεστιβάλ κάνει λόγο για «αναληθή» δημοσιεύματα και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται ο αριθμός των εργαζομένων κατά τις διαφορετικές περιόδους λειτουργίας του.

«Το Φεστιβάλ είναι οργανισμός με δραστηριότητες εποχικού χαρακτήρα»

Όπως αναφέρει, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου λειτουργεί ανέκαθεν ως οργανισμός με δραστηριότητες «εποχικού/περιοδικού χαρακτήρα». Για τον λόγο αυτό, συνεργάτες σε διαφορετικούς τομείς προσλαμβάνονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να συμβάλουν στην πραγματοποίηση των παραγωγών και στην υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγράμματος.

Το Φεστιβάλ σημειώνει ότι η βασική περίοδος λειτουργίας του εκτείνεται περίπου από την 1η Ιουνίου έως και τις 30 Αυγούστου, μετά και τη διακοπή χρήσης του Ηρωδείου λόγω των έργων συντήρησης και ανάπλασης.

Από περίπου 70 εργαζόμενους σε περισσότερους από 400

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τους μήνες προετοιμασίας ένας περιορισμένος αριθμός εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στηρίζει τη λειτουργία του οργανισμού.

Ο αριθμός αυτός αυξάνεται σημαντικά όταν το Φεστιβάλ περνά στην περίοδο αιχμής, δηλαδή στη φάση παρουσίασης του καλλιτεχνικού του προγράμματος.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, κατά την περίοδο προετοιμασίας απασχολούνται περίπου 70 εργαζόμενοι, ενώ κατά την περίοδο αιχμής ο αριθμός τους ξεπερνά τους 400.

«Δεν ήταν ποτέ σχεδιασμένο να συντηρεί όλους τους συνεργάτες»

Με αυτό το δεδομένο, το Φεστιβάλ υποστηρίζει ότι δεν είναι εφικτό να διατηρεί όλους τους συνεργάτες της περιόδου αιχμής και κατά τους μήνες προετοιμασίας.

«Η λειτουργία του Φεστιβάλ ως οργανισμού, όπως σαφώς προσδιορίζεται από τη φύση του και τις προδιαγραφές της λειτουργίας του, δεν ήταν ποτέ σχεδιασμένη - και ούτε είναι προφανώς εφικτό - ώστε αυτό να συντηρεί όλους τους συνεργάτες της περιόδου αιχμής του και κατά την επωαστική περίοδο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, το Φεστιβάλ σημειώνει ότι, κατά κανόνα, οι ίδιοι συνεργάτες επαναπροσλαμβάνονται αργότερα, όταν ξεκινά εκ νέου η περίοδος αυξημένης δραστηριότητας του οργανισμού.

Ολόκληρη η απάντηση του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου:

«Η λειτουργία του Φεστιβάλ ως οργανισμού, όπως σαφώς προσδιορίζεται από τη φύση του και τις προδιαγραφές της λειτουργίας του, δεν ήταν ποτέ σχεδιασμένη - και ούτε είναι προφανώς εφικτό - ώστε αυτό να συντηρεί όλους τους συνεργάτες της περιόδου αιχμής του και κατά την επωαστική περίοδο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, η οποία απαντά, όπως αναφέρει, «των όσων αναληθών διακινούνται τον τελευταίο καιρό στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Φεστιβάλ:

«Σε απάντηση των όσων αναληθών διακινούνται τον τελευταίο καιρό στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο για τη συμπεριφορά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προς τους συνεργάτες του, υπενθυμίζονται τα εξής:

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, όπως είναι προφανές και γνωστό ανέκαθεν, είναι οργανισμός με δραστηριότητες εποχικού/περιοδικού χαρακτήρα.

Ως εκ τούτου,

Συνεργάτες, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του, προσλαμβάνονται, για ορισμένο χρόνο, ώστε να εργασθούν και να συνεισφέρουν στην πραγματοποίηση των παραγωγών και την εκτέλεση του καλλιτεχνικού προγράμματος - του οποίου η διάρκεια είναι ορισμένη σαφώς και πεπερασμένη. (Μετά τη διακοπή χρήσης του Ηρωδείου για τα έργα συντήρησης/ανάπλασης, αυτή η διάρκεια είναι λίγο μικρότερη: Από 1/6 έως 30/8 περίπου - η βασική περίοδος λειτουργίας του ΦΑΕ). Η προφανής και αυτονόητη εποχικότητα της δραστηριότητας του οργανισμού προσδιορίζεται από τη βάση και την ουσία της λειτουργίας του.

Ένας περιορισμένος αριθμός εργαζόμενων συνεργατών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στηρίζει και υποστηρίζει - κατά τη διάρκεια των επωαστικών μηνών - την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού στη φάση προετοιμασίας, και αυτός ο αριθμός διογκώνεται θεαματικά κατά την περίοδο αιχμής της λειτουργίας του, που οδηγεί στην κύρια φάση, εκείνη της παρουσίασης του καλλιτεχνικού του προγράμματος/του έργου του. Οι αριθμοί των εργαζομένων του στις δύο περιόδους, (επωαστική φάση προετοιμασίας και φάση αιχμής), συγκρινόμενοι, διαφέρουν όπως είναι φυσικό, θεαματικά: (70 -περίπου- στην φάση προετοιμασίας, πάνω από 400 (!) στη φάση αιχμής).

Είναι παραπάνω από εμφανές ότι η λειτουργία του Φεστιβάλ ως οργανισμού, όπως σαφώς προσδιορίζεται από τη φύση του και τις προδιαγραφές της λειτουργίας του, δεν ήταν ποτέ σχεδιασμένη- και ούτε είναι προφανώς εφικτό - ώστε αυτό να συντηρεί όλους τους συνεργάτες της περιόδου αιχμής του και κατά την επωαστική περίοδο. Άλλωστε κατά κανόνα, είναι αυτοί οι ίδιοι συνεργάτες που επαναπροσλαμβάνονται λίγο αργότερα».

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