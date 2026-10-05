Alfa Romeo Cuorerosso – Τι ετοιμάζουν οι Ιταλοί για το Παρίσι;

Το παραδοσιακό κόκκινο χρώμα της και το «Cuore Sportivo», τη σπορ ταυτότητα που συνοδεύει διαχρονικά τα μοντέλα της.

Το νέο πρωτότυπο της ιταλικής μάρκας θα αποκαλυφθεί στις 12 Οκτωβρίου στο Παρίσι, αλλά προς το παρόν το όνομά του αποκαλύπτει περισσότερα για τον χαρακτήρα του παρά για το ίδιο το αυτοκίνητο.

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