Γιατί πονάει το δόντι σας ακριβώς τη στιγμή που σταματάτε να δαγκώνετε;

Πόνος στο δόντι κατά την απελευθέρωση της πίεσης του δαγκώματος: Πότε να ελέγξετε για μια κρυφή ρωγμή.

Newsroom

Γιατί πονάει το δόντι σας ακριβώς τη στιγμή που σταματάτε να δαγκώνετε;
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας οξύς πόνος τη στιγμή που χαλαρώνετε το δάγκωμα μπορεί να αποτελεί ένδειξη ρωγμής στο δόντι, ακόμη και αν δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο σπάσιμο. Η ενόχληση μπορεί να εμφανίζεται και να υποχωρεί, καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό του προβληματικού δοντιού ή ωθώντας σας να περιμένετε μέχρι ο πόνος να γίνει συνεχής.

Ο επαναλαμβανόμενος πόνος κατά την μάσηση αποτελεί λόγο για επίσκεψη στον οδοντίατρο. Μια ρωγμή είναι μια πιθανή αιτία και η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες διατήρησης του δοντιού.

Γιατί μπορεί να πονάει ένα δόντι όταν απελευθερώνετε την πίεση του δαγκώματος;

Μια ρωγμή μπορεί να επιτρέψει σε τμήματα του δοντιού να μετακινηθούν ελαφρώς κατά την μάσηση, ερεθίζοντας τον ευαίσθητο ιστό στο εσωτερικό του.

Κάτω από την αδαμαντίνη (σμάλτο) και το σκληρότερο εσωτερικό στρώμα, που ονομάζεται οδοντίνη, βρίσκεται ο πολφός, ο οποίος περιέχει νεύρα και αιμοφόρα αγγεία. Η κίνηση γύρω από τη ρωγμή μπορεί να ερεθίσει αυτόν τον ιστό καθώς μεταβάλλεται η πίεση κατά την μάσηση.

Ο πόνος μπορεί να εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια της μάσησης, κατά την απελευθέρωση της πίεσης ή και στις δύο περιπτώσεις. Άλλες ενδείξεις περιλαμβάνουν:

  • Πόνο που εμφανίζεται κατά διαστήματα με συγκεκριμένες τροφές ή κινήσεις μάσησης.
  • Ευαισθησία στο ζεστό ή το κρύο.
  • Δυσκολία στον ακριβή εντοπισμό του δοντιού που πονάει.

Αυτά τα συμπτώματα δεν επιβεβαιώνουν απαραίτητα την ύπαρξη ρωγμής: η τερηδόνα, ένα φθαρμένο σφράγισμα και άλλα οδοντικά προβλήματα μπορούν επίσης να προκαλέσουν ενόχληση.

ανατομια δοντιου

Πότε πρέπει να κλείσετε ραντεβού με τον οδοντίατρο;

Επικοινωνήστε άμεσα με οδοντίατρο εάν η μάσηση σας προκαλεί επανειλημμένα πόνο, ακόμη και αν αυτός υποχωρεί στα διαστήματα μεταξύ των γευμάτων.

Περιγράψτε στον γιατρό αν ο πόνος εμφανίζεται καθώς δαγκώνετε ή καθώς χαλαρώνετε το δάγκωμα, αν πυροδοτείται από αλλαγές θερμοκρασίας (πχ. κρύα ή ζεστα΄ροφήματα), καθώς και αν υπήρξε πρόσφατος τραυματισμός ή δάγκωμα σε σκληρή τροφή.

Ζητήστε επείγουσα οδοντιατρική συμβουλή σε περίπτωση έντονου ή επίμονου πόνου, πρηξίματος στο πρόσωπο, πυρετού ή δυσάρεστης γεύσης, διότι αυτά υποδηλώνουν λοίμωξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απευθυνθείτε άμεσα σε τμήμα επειγόντων περιστατικών εάν το πρήξιμο επεκτείνεται στον λαιμό ή στην περιοχή γύρω από το μάτι, ή εάν δυσκολεύει την αναπνοή, την κατάποση ή την ομιλία.

Πώς μπορεί ο οδοντίατρος να εντοπίσει μια κρυφή ρωγμή;

Η διάγνωση συνδυάζει το ιστορικό των συμπτωμάτων σας σε συνδυασμό με την κλινική εξέταση και ειδικές δοκιμασίες, καθώς μια απλή ακτινογραφία ενδέχεται να μην αποκαλύψει τη ρωγμή.

Ο οδοντίατρος μπορεί να:

  • ελέγξει μεμονωμένα τμήματα του δοντιού με μια ελεγχόμενη δοκιμασία μάσησης
  • χρησιμοποιήσει μεγέθυνση και έντονο φωτισμό για να εντοπίσει τυχόν κάταγμα
  • ελέγξει τους περιοδοντικούς θύλακες και την απόκριση του πολφού στο κρύο ή σε άλλα τεστ

Οι ακτινογραφίες βοηθούν στην αξιολόγηση των γύρω ιστών και άλλων πιθανών αιτιών πόνου. Μερικές φορές απαιτείται η αφαίρεση ενός υπάρχοντος σφραγίσματος για να ελεγχθεί η περιοχή από κάτω, ή ενδέχεται να χρειαστεί παραπομπή σε οδοντίατρο εξειδικευμένο στους ιστούς του εσωτερικού του δοντιού.

οδοντιατρος δειχνει ακτινογραφια δοντιων σε ασθενη

Χρειάζεται πάντα απονεύρωση ή εξαγωγή για ένα ραγισμένο δόντι;

Όχι. Η θεραπεία εξαρτάται από τη θέση και την έκταση του ραγίσματος, καθώς και από το αν το εσωτερικό νεύρο του δοντιού μπορεί να ανακάμψει.

Μια αποκατάσταση ή μια στεφάνη (θήκη) μπορεί να σταθεροποιήσει και να προστατεύσει ένα δόντι του οποίου ο πολφός παραμένει υγιής ή παρουσιάζει φλεγμονή που μπορεί να υποχωρήσει. Η στεφάνη είναι ένα κάλυμμα που περιβάλλει το δόντι.

Εάν ο πολφός παρουσιάζει μη αναστρέψιμη φλεγμονή ή μόλυνση, ενδέχεται να απαιτηθεί ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) πριν από την τοποθέτηση της προστατευτικής αποκατάστασης. Με τη διαδικασία αυτή αφαιρείται ο κατεστραμμένος ιστός από το εσωτερικό του δοντιού.

Ένα δόντι που έχει διαχωριστεί στα δύο ή ένα σοβαρό κάταγμα της ρίζας μπορεί να απαιτεί εξαγωγή. Η κλινική εξέταση είναι απαραίτητη πριν ληφθεί απόφαση: πολλά ραγισμένα δόντια μπορούν να διατηρηθούν, αν και η θεραπεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το ράγισμα δεν θα εξελιχθεί ποτέ.

Τι μπορείτε να κάνετε ενόσω περιμένετε τη θεραπεία;

Μειώστε την πίεση στο επώδυνο δόντι και διατηρήστε την περιοχή καθαρή.Επιλέξτε μαλακές τροφές και μασήστε από την άλλη πλευρά. Αποφύγετε τον πάγο, τις σκληρές καραμέλες και τις τροφές που προκαλούν πόνο. Συμβουλευτείτε φαρμακοποιό για κατάλληλα παυσίπονα. Μην τοποθετείτε ασπιρίνη απευθείας πάνω στο δόντι ή στα ούλα.

Αυτά τα μέτρα ανακουφίζουν προσωρινά από τα συμπτώματα. Η βελτίωση δεν σημαίνει ότι το υποκείμενο πρόβλημα έχει επιλυθεί.

δοντια

Συχνές Ερωτήσεις

Χρειάζεται θεραπεία κάθε ορατή λεπτή ρωγμή σε ένα δόντι;

Όχι. Οι λεπτές γραμμές ρωγμής («craze lines») που περιορίζονται στην αδαμαντίνη (σμάλτο) είναι συχνές και συνήθως ανώδυνες. Ο οδοντίατρος μπορεί να διακρίνει αυτές τις επιφανειακές γραμμές από ένα βαθύτερο ράγισμα.

Τι γίνεται αν σπάσει ένα κομμάτι;

Φυλάξτε το θραύσμα σε ένα δοχείο με γάλα ή με το σάλιο σας και μεταφέρετέ το στον οδοντίατρο. Μερικές φορές είναι δυνατή η επανασυγκόλλησή του.

Συμπέρασμα

Ο πόνος κατά την μάσηση ή κατά την απελευθέρωση της πίεσης αποτελεί χρήσιμη ένδειξη, όχι διάγνωση. Προγραμματίστε μια οδοντιατρική εξέταση προτού τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια εξελιχθούν σε σοβαρότερο πρόβλημα.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:10ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ψαράδων: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι του Πειραιά - Αποκλεισμός της πύλης Ε1

10:08WHAT THE FACT

Στα 69 του πήρε το ποδήλατο και γύρισε τον κόσμο και κατέρριψε ρεκόρ Guinness για τη σύζυγό του

10:03ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί πονάει το δόντι σας ακριβώς τη στιγμή που σταματάτε να δαγκώνετε;

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Ρωσία: Μυστήριο με τον θάνατο της 28χρονης - Δεν επιβεβαιώνεται ότι είναι από πανώλη

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

5G, Fiber και AI: Η τεχνολογία της επόμενης ημέρας πιο κοντά από ποτέ

09:59LIFESTYLE

Σακίρα και Ντούα Λίπα μαζί στη σκηνή - Το viral ντουέτο που αποθέωσαν οι θαυμαστές

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιατρός έπεισε γυναίκα να κάνει διπλή μαστεκτομή χωρίς να έχει προδιάθεση για καρκίνο - Το γενετικό τεστ που δεν έγινε ποτέ

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το STX Concept δείχνει το μέλλον των στέισον της Opel

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Στον ανακριτή ο 35χρονος που έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί - Έπεσαν πάνω του πέντε άτομα

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 21χρονος μαχαίρωσε υπεύθυνο μπαρ επειδή τον έβγαλε από το κατάστημα

09:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το Γάλλιο ανοίγει τις πόρτες παγκόσμιων εταιριών για τη METLEN

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Τίρυνθας: Κρατούμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς συνοδεία

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο αποτυπώνει το πριν και το μετά της καταστροφικής κακοκαιρίας στο Οροπέδιο Λασιθίου – Μεγάλες αγροτικές εκτάσεις καλύφθηκαν από λάσπες και νερά

09:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Θέλουμε αυτοδυναμία, στις εκλογές θα τρίβετε τα μάτια σας

09:06WHAT THE FACT

Η Κίνα μετατρέπει άνεμο και βιομάζα σε καύσιμο για πλοία: Έφυγε η πρώτη παρτίδα από εργοστάσιο

09:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Επιδημία» τα απλήρωτα κοινόχρηστα: Πώς θα «φουσκώσουν» με το κόστος θέρμανσης

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Παραγουάη: Χαλάζι σε μέγεθος γροθιάς χτύπησε την Ασουνσιόν - Ζημιές σε αυτοκίνητα και χωρίς ρεύμα χιλιάδες οικογένειες - Βίντεο

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: «Δαιμονολόγος» του TikTok κατηγορείται ότι διέρρευσε προσωπικά στοιχεία γυναικών

08:54LIFESTYLE

 Με το «Ώρες Μικρές» τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Νίκος Βέρτης - Συγκίνησε το κοινό με το μπουζούκι του

08:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σταμάτησαν οι έρευνες εντοπισμού των έξι επιβατών που βρίσκονταν στο αεροσκάφος που συνετρίβη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:27ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Καλοκαιρινή εβδομάδα, αλλά από Παρασκευή αλλάζει ο καιρός - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

22:40WHAT THE FACT

Ζευγάρι αγόρασε «κατά λάθος» σε δημοπρασία εγκαταλελειμμένο σπίτι του 1830 - Το τεράστιο ποσό που έδωσαν

09:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Θέλουμε αυτοδυναμία, στις εκλογές θα τρίβετε τα μάτια σας

08:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Η εποχή Κλοπ δεν... παίρνει μπρος»: Τα σχόλια του διεθνούς Τύπου μετά την ισοπαλία με την Ελλάδα

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Στον ανακριτή ο 35χρονος που έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί - Έπεσαν πάνω του πέντε άτομα

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επαναλειτουργεί, 14 χρόνια μετά, το παλαιοχριστιανικό συγκρότημα του Αγίου Συμεών στο Χαλέπι

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Ο τρόμος του να ξυπνήσεις χωρίς να μπορείς να κουνηθείς – Τι να κάνετε στην υπνική παράλυση

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ουρανοξύστη της Ινδίας - Άνδρας έπεσε από τον 43ο όροφο

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιατρός έπεισε γυναίκα να κάνει διπλή μαστεκτομή χωρίς να έχει προδιάθεση για καρκίνο - Το γενετικό τεστ που δεν έγινε ποτέ

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Νεκρός 24χρονος αναβάτης από σύγκρουση μοτοσυκλετών

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Βρέθηκε προποφόλη στις τοξικολογικές - Στο μικροσκόπιο και εύρημα στην καρδιά

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο «μικροσκόπιο» οι 6 τηλεφωνικές συσκευές - Πόσα άτομα ήταν στο ιατρείο - Προποφόλη στις τοξικολογικές

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο αποτυπώνει το πριν και το μετά της καταστροφικής κακοκαιρίας στο Οροπέδιο Λασιθίου – Μεγάλες αγροτικές εκτάσεις καλύφθηκαν από λάσπες και νερά

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αθήνα: Συναγερμός στην Αχαρνών για χειροβομβιδα που δεν εξερράγη – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Ποιο «Macedonian culture»; Ερώτηση Μανιάτη-Αρναούτογλου για το ατόπημα της Ούρσουλαν φον ντερ Λάιεν

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Δευτέρα (5/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Πέντε σεισμοί στην Τουρκία: Από 4,1 έως 5,2 Ρίχτερ - Τι υποστηρίζουν οι ειδικοί και πώς σχετίζονται με τις φονικές δονήσεις της 6ης Φεβρουαρίου 2023

06:50LIFESTYLE

Δευτέρα βράδυ στην TV: Φουλ μυθοπλασία στα νέα προγράμματα

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tata Aeris: Το έθαψαν κάτω από 20 τόνους χαλίκι και συνέχισε να κινείται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ