Γιατί πονάει το δόντι σας ακριβώς τη στιγμή που σταματάτε να δαγκώνετε;

Ένας οξύς πόνος τη στιγμή που χαλαρώνετε το δάγκωμα μπορεί να αποτελεί ένδειξη ρωγμής στο δόντι, ακόμη και αν δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο σπάσιμο. Η ενόχληση μπορεί να εμφανίζεται και να υποχωρεί, καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό του προβληματικού δοντιού ή ωθώντας σας να περιμένετε μέχρι ο πόνος να γίνει συνεχής.

Ο επαναλαμβανόμενος πόνος κατά την μάσηση αποτελεί λόγο για επίσκεψη στον οδοντίατρο. Μια ρωγμή είναι μια πιθανή αιτία και η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες διατήρησης του δοντιού.

Γιατί μπορεί να πονάει ένα δόντι όταν απελευθερώνετε την πίεση του δαγκώματος;

Μια ρωγμή μπορεί να επιτρέψει σε τμήματα του δοντιού να μετακινηθούν ελαφρώς κατά την μάσηση, ερεθίζοντας τον ευαίσθητο ιστό στο εσωτερικό του.

Κάτω από την αδαμαντίνη (σμάλτο) και το σκληρότερο εσωτερικό στρώμα, που ονομάζεται οδοντίνη, βρίσκεται ο πολφός, ο οποίος περιέχει νεύρα και αιμοφόρα αγγεία. Η κίνηση γύρω από τη ρωγμή μπορεί να ερεθίσει αυτόν τον ιστό καθώς μεταβάλλεται η πίεση κατά την μάσηση.

Ο πόνος μπορεί να εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια της μάσησης, κατά την απελευθέρωση της πίεσης ή και στις δύο περιπτώσεις. Άλλες ενδείξεις περιλαμβάνουν:

Πόνο που εμφανίζεται κατά διαστήματα με συγκεκριμένες τροφές ή κινήσεις μάσησης.

Ευαισθησία στο ζεστό ή το κρύο.

Δυσκολία στον ακριβή εντοπισμό του δοντιού που πονάει.

Αυτά τα συμπτώματα δεν επιβεβαιώνουν απαραίτητα την ύπαρξη ρωγμής: η τερηδόνα, ένα φθαρμένο σφράγισμα και άλλα οδοντικά προβλήματα μπορούν επίσης να προκαλέσουν ενόχληση.

Πότε πρέπει να κλείσετε ραντεβού με τον οδοντίατρο;

Επικοινωνήστε άμεσα με οδοντίατρο εάν η μάσηση σας προκαλεί επανειλημμένα πόνο, ακόμη και αν αυτός υποχωρεί στα διαστήματα μεταξύ των γευμάτων.

Περιγράψτε στον γιατρό αν ο πόνος εμφανίζεται καθώς δαγκώνετε ή καθώς χαλαρώνετε το δάγκωμα, αν πυροδοτείται από αλλαγές θερμοκρασίας (πχ. κρύα ή ζεστα΄ροφήματα), καθώς και αν υπήρξε πρόσφατος τραυματισμός ή δάγκωμα σε σκληρή τροφή.

Ζητήστε επείγουσα οδοντιατρική συμβουλή σε περίπτωση έντονου ή επίμονου πόνου, πρηξίματος στο πρόσωπο, πυρετού ή δυσάρεστης γεύσης, διότι αυτά υποδηλώνουν λοίμωξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απευθυνθείτε άμεσα σε τμήμα επειγόντων περιστατικών εάν το πρήξιμο επεκτείνεται στον λαιμό ή στην περιοχή γύρω από το μάτι, ή εάν δυσκολεύει την αναπνοή, την κατάποση ή την ομιλία.

Πώς μπορεί ο οδοντίατρος να εντοπίσει μια κρυφή ρωγμή;

Η διάγνωση συνδυάζει το ιστορικό των συμπτωμάτων σας σε συνδυασμό με την κλινική εξέταση και ειδικές δοκιμασίες, καθώς μια απλή ακτινογραφία ενδέχεται να μην αποκαλύψει τη ρωγμή.

Ο οδοντίατρος μπορεί να:

ελέγξει μεμονωμένα τμήματα του δοντιού με μια ελεγχόμενη δοκιμασία μάσησης

χρησιμοποιήσει μεγέθυνση και έντονο φωτισμό για να εντοπίσει τυχόν κάταγμα

ελέγξει τους περιοδοντικούς θύλακες και την απόκριση του πολφού στο κρύο ή σε άλλα τεστ

Οι ακτινογραφίες βοηθούν στην αξιολόγηση των γύρω ιστών και άλλων πιθανών αιτιών πόνου. Μερικές φορές απαιτείται η αφαίρεση ενός υπάρχοντος σφραγίσματος για να ελεγχθεί η περιοχή από κάτω, ή ενδέχεται να χρειαστεί παραπομπή σε οδοντίατρο εξειδικευμένο στους ιστούς του εσωτερικού του δοντιού.

Χρειάζεται πάντα απονεύρωση ή εξαγωγή για ένα ραγισμένο δόντι;

Όχι. Η θεραπεία εξαρτάται από τη θέση και την έκταση του ραγίσματος, καθώς και από το αν το εσωτερικό νεύρο του δοντιού μπορεί να ανακάμψει.

Μια αποκατάσταση ή μια στεφάνη (θήκη) μπορεί να σταθεροποιήσει και να προστατεύσει ένα δόντι του οποίου ο πολφός παραμένει υγιής ή παρουσιάζει φλεγμονή που μπορεί να υποχωρήσει. Η στεφάνη είναι ένα κάλυμμα που περιβάλλει το δόντι.

Εάν ο πολφός παρουσιάζει μη αναστρέψιμη φλεγμονή ή μόλυνση, ενδέχεται να απαιτηθεί ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) πριν από την τοποθέτηση της προστατευτικής αποκατάστασης. Με τη διαδικασία αυτή αφαιρείται ο κατεστραμμένος ιστός από το εσωτερικό του δοντιού.

Ένα δόντι που έχει διαχωριστεί στα δύο ή ένα σοβαρό κάταγμα της ρίζας μπορεί να απαιτεί εξαγωγή. Η κλινική εξέταση είναι απαραίτητη πριν ληφθεί απόφαση: πολλά ραγισμένα δόντια μπορούν να διατηρηθούν, αν και η θεραπεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το ράγισμα δεν θα εξελιχθεί ποτέ.

Τι μπορείτε να κάνετε ενόσω περιμένετε τη θεραπεία;

Μειώστε την πίεση στο επώδυνο δόντι και διατηρήστε την περιοχή καθαρή.Επιλέξτε μαλακές τροφές και μασήστε από την άλλη πλευρά. Αποφύγετε τον πάγο, τις σκληρές καραμέλες και τις τροφές που προκαλούν πόνο. Συμβουλευτείτε φαρμακοποιό για κατάλληλα παυσίπονα. Μην τοποθετείτε ασπιρίνη απευθείας πάνω στο δόντι ή στα ούλα.

Αυτά τα μέτρα ανακουφίζουν προσωρινά από τα συμπτώματα. Η βελτίωση δεν σημαίνει ότι το υποκείμενο πρόβλημα έχει επιλυθεί.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρειάζεται θεραπεία κάθε ορατή λεπτή ρωγμή σε ένα δόντι;

Όχι. Οι λεπτές γραμμές ρωγμής («craze lines») που περιορίζονται στην αδαμαντίνη (σμάλτο) είναι συχνές και συνήθως ανώδυνες. Ο οδοντίατρος μπορεί να διακρίνει αυτές τις επιφανειακές γραμμές από ένα βαθύτερο ράγισμα.

Τι γίνεται αν σπάσει ένα κομμάτι;

Φυλάξτε το θραύσμα σε ένα δοχείο με γάλα ή με το σάλιο σας και μεταφέρετέ το στον οδοντίατρο. Μερικές φορές είναι δυνατή η επανασυγκόλλησή του.

Συμπέρασμα

Ο πόνος κατά την μάσηση ή κατά την απελευθέρωση της πίεσης αποτελεί χρήσιμη ένδειξη, όχι διάγνωση. Προγραμματίστε μια οδοντιατρική εξέταση προτού τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια εξελιχθούν σε σοβαρότερο πρόβλημα.

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