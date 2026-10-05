5G, Fiber και AI: Η τεχνολογία της επόμενης ημέρας πιο κοντά από ποτέ

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5G, Fiber και AI: Η τεχνολογία της επόμενης ημέρας πιο κοντά από ποτέ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Για πολλά χρόνια, ο ρόλος μιας εταιρείας επικοινωνίας ήταν μάλλον απλός και δεν ήταν άλλος από το να συνδέει τους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι ότι αυτός δεν έχει αλλάξει ούτε σήμερα -η ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία υπάρχει ακόμα και, μάλιστα, πιο έντονη από το παρελθόν. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε: Από το σταθερό τηλέφωνο περάσαμε στο κινητό και το διαδίκτυο και σήμερα τα δίκτυα 5G και οι οπτικές ίνες δεν είναι άγνωστες λέξεις. Αντίθετα, οι τελευταίες ήδη αποτελούν μέρος του καθημερινού μας λεξιλογίου.

Το ΑΙ, οι ψηφιακές εφαρμογές και οι υπηρεσίες νέας γενιάς αλλάζουν το πώς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να κάνουμε την καθημερινή επικοινωνία -και άρα τη ζωή μας- πιο απλή όταν ο κόσμος μας γίνεται ολοένα πιο ψηφιακός.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται μπορεί να ενταχθεί και η εξέλιξη της εμπορικής μάρκας του Ομίλου ΟΤΕ από COSMOTE TELEKOM σε Telekom. Αυτή η μετάβαση δεν αποτελεί ένα rebranding αλλά αντικατοπτρίζει τη φυσική εξέλιξη της Telekom με στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για εμάς: Τους πελάτες της, την κοινωνία, τη χώρα.

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Τι φέρνει η νέα εποχή της Telekom

Η αλλαγή της μάρκας είναι ήδη ορατή στην καθημερινότητά μας. Πλέον το Magenta, το χαρακτηριστικό χρώμα της Telekom, αποτυπώνεται σε κάθε σημείο επαφής μας με το No1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και ένα από τα κορυφαία στον κόσμο ανεξαρτήτως κλάδου, σύμφωνα με την μελέτη «Brand Finance Global 500». Το COSMOTE 5G έγινε Telekom 5G, το COSMOTE Fiber είναι πλέον Telekom Fiber, η ένδειξη δικτύου στα κινητά μας έχει αλλάξει σε Telekom GR, το COSMOTE App έγινε Telekom App, το WHAT’S UP by COSMOTE είναι WHAT’S UP by Telekom.

Τι σημαίνει πρακτικά η νέα εποχή της Telekom; Πως μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση στο ΑΙ, το οποίο αξιοποιεί η μάρκα στα δίκτυα Fiber και 5G μεταξύ άλλων ώστε να επικοινωνούμε απρόσκοπτα, να εργαζόμαστε πιο αποδοτικά, να οργανώνουμε καλύτερα την καθημερινότητά μας και να ψυχαγωγούμαστε. Στην τελική, να συμμετέχουμε όλοι ισότιμα, χωρίς αποκλεισμούς, στις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες.

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«Συνδέουμε τον κόσμο σου», η υπόσχεση που δεν αλλάζει

Μπορεί οι αλλαγές να είναι πολλές, η υπογραφή της μάρκας όμως παραμένει «Συνδέουμε τον κόσμο σου» και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το παγκόσμιο brand promise της Telekom «Connecting your world». Ακόμα και στην Telekom εποχή, ζητούμενο για τη μάρκα είναι να μας φέρνει κοντά με ό,τι έχει μεγαλύτερη αξία για εμάς, δημιουργώντας ουσιαστικές συνδέσεις στην καθημερινή ζωή. Ταυτόχρονα, αποτυπώνει τον στόχο του Ομίλου να αξιοποιεί τις υποδομές του για να συνδέει τη χώρα, την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα με το μέλλον.

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Άλλωστε, για την Telekom, οι άνθρωποι εξελίσσονται μέσα από τη σύνδεση και την αλληλεπίδραση και, σε έναν κόσμο όπου άνθρωποι, επιχειρήσεις και κοινωνίες είναι περισσότερο αλληλένδετοι από ποτέ, η ψηφιακή τεχνολογία και η συνδεσιμότητα αποτελούν τον καταλύτη για πρόοδο, συνεργασία και ευημερία. Αυτό δεν είναι και το ζητούμενο από τότε που εμφανίστηκαν και οι τηλεπικοινωνίες;

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