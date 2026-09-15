Η ΕΛΑΣ σηκώνει σε κεντρικό επίπεδο τη δήλωση Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας για 2 μήνες

Snapshot Η ΕΛΑΣ αναδεικνύει σε κεντρικό πολιτικό ζήτημα τις δηλώσεις Μαρινάκη για τον περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες.

Ο Αλέξης Τσίπρας συμμετείχε σε συνάντηση με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ στη ΔΥΠΑ, δίνοντας πολιτικό βάρος στο θέμα.

Η Ομοσπονδία εργαζομένων της ΔΥΠΑ χαρακτήρισε κοινωνικά επικίνδυνη την πρόταση περιορισμού του επιδόματος ανεργίας.

Ο Μάκης Βορίδης υποστήριξε την ανάγκη εξορθολογισμού των επιδομάτων, συνδέοντας το επίδομα ανεργίας με άλλες κοινωνικές παροχές.

Η ΕΛΑΣ ερμηνεύει τις δηλώσεις Μαρινάκη ως ένδειξη ευρύτερης αντίληψης μέσα στη Νέα Δημοκρατία για τα επιδόματα και την κοινωνική πολιτική. Snapshot powered by AI

Η ΕΛΑΣ επιλέγει να σηκώσει ακόμη περισσότερο το θέμα που άνοιξε η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, με τον Αλέξη Τσίπρα να δίνει ο ίδιος το «παρών» στη συνάντηση με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, σήμερα το πρωί, στα κεντρικά γραφεία της ΔΥΠΑ στον Άλιμο.

Η παρουσία του προέδρου της ΕΛΑΣ στη συνάντηση, μαζί με τον τομεάρχη Εργασίας Διονύση Τεμπονέρα και την αναπληρώτρια τομεάρχισσα Νεκταρία-Ελευθερία Αγγελάκη, δείχνει ότι το κόμμα προτάσσει πολιτικά το συγκεκριμένο ζήτημα και δεν σκοπεύει να αφήσει να κλείσει η συζήτηση μετά τις διευκρινίσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Η Ομοσπονδία εργαζομένων της ΔΥΠΑ είχε αντιδράσει έντονα στην αρχική τοποθέτηση Μαρινάκη περί περιορισμού του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, τονίζοντας ότι «το επίδομα ανεργίας δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα και ανάγκη» και χαρακτηρίζοντας κοινωνικά επικίνδυνη μια τέτοια προοπτική.

Ο Παύλος Μαρινάκης, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, επέμεινε ότι εξέφρασε αποκλειστικά προσωπική άποψη και ότι δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι παρουσιάστηκε μόνο ένα μέρος των όσων είπε, καθώς η πρότασή του ήταν, μετά από ένα χρονικό διάστημα, «το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας», με κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και ενίσχυση της απασχόλησης.

Για την ΕΛΑΣ, ωστόσο, η συζήτηση δεν εξαντλείται στο κατά πόσο η συγκεκριμένη πρόταση βρίσκεται σήμερα στο κυβερνητικό πρόγραμμα. Στο κόμμα δείχνουν να αντιμετωπίζουν τη δήλωση ως ένδειξη μιας ευρύτερης αντίληψης μέσα στη Νέα Δημοκρατία για τα επιδόματα και την κοινωνική πολιτική.

H παρέμβαση Βορίδη

Σε αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί και η παρέμβαση του Μάκη Βορίδη, ο οποίος ουσιαστικά συντάχθηκε με τον προβληματισμό που έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι «πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων», σημειώνοντας ότι η επιδοματική πολιτική πρέπει να γίνει «πιο ορθολογική».

Ο Μάκης Βορίδης προχώρησε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, συνδέοντας το επίδομα ανεργίας με το σύνολο των κοινωνικών παροχών, όπως την επιδότηση ενοικίου, τις απαλλαγές στα φάρμακα και τις μετακινήσεις. «Δεν είναι λογικό αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα να μου φτιάχνουν χίλια ευρώ το μήνα», είπε, προσθέτοντας ότι με αυτό τον τρόπο «σπρώχνω ανθρώπους στο “γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω χίλια ευρώ το μήνα και να κάθομαι”». Κατέληξε μάλιστα λέγοντας πως «εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης».

Η παρέμβαση Βορίδη δίνει στην ΕΛΑΣ πρόσθετο έδαφος για να υποστηρίξει ότι οι αρχικές δηλώσεις Μαρινάκη δεν αποτελούν απλώς μια απομονωμένη προσωπική άποψη, αλλά βρίσκουν απήχηση και σε άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Με τη σημερινή συνάντηση στη ΔΥΠΑ, η ΕΛΑΣ επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών στους ίδιους τους εργαζομένους του φορέα που διαχειρίζεται την ανεργία και τα σχετικά επιδόματα. Το γεγονός ότι στη συνάντηση συμμετέχει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει και το πολιτικό βάρος που επιλέγει να δώσει το κόμμα στο συγκεκριμένο μέτωπο αμέσως μετά τη ΔΕΘ.