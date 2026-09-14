Κύπρια νοσηλεύτηκε μετά από πλασμαφαίρεση στο ιατρείο που πήγε ο Μαζωνάκης

Snapshot Μία 35χρονη Κύπρια ασθενής έκανε πλασμαφαίρεση στο ίδιο ιατρείο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τον πατέρα της να αναφέρει ότι δαπάνησαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ για τις συνεδρίες.

Η πλασμαφαίρεση είναι μια παλιά ιατρική μέθοδος, κυρίως για διαχωρισμό και αντικατάσταση πλάσματος σε ασθενείς, και δεν έχει τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα για αντιγήρανση ή μακροζωία.

Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση πρέπει να εφαρμόζεται μόνο όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις και υπό αυστηρή ιατρική επίβλεψη σε κατάλληλα οργανωμένους χώρους, όπως νοσοκομεία ή μεγάλα θεραπευτήρια.

Στο συγκεκριμένο κέντρο, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, ενώ δεν τηρούνταν οι απαραίτητοι κανόνες λειτουργίας και ιατρικής εποπτείας.

Υπάρχει ανάγκη θέσπισης αυστηρότερων κανόνων και πλαισίου για τη χρήση της πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικά ιατρεία, προκειμένου να αποφεύγονται παραβάσεις και κίνδυνοι για τους ασθενείς. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία και πληροφορίες έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και το ιατρείο που εντοπίστηκε νεκρός ο γνωστός τραγουδιστής.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο νεφρολόγος, Χρήστος Ιατρού, αποκάλυψε ένα περιστατικό ασθενούς που σημειώθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής τον κάλεσε να δει μια ασθενή που είχε κάνει πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο κέντρο και είχε εμφανίσει επιπλοκές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για μία 35χρονη γυναίκα που ερχόταν από την Κύπρο και έκανε συνεδρίες πλασμαφαίρεσης στο ίδιο κέντρο με τον τραγουδιστή. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο πατέρας της κοπέλας, είχε πληρώσει «δεκάδες χιλιάδες ευρώ» για τις εν λόγω συνεδρίες.

Σύμφωνα με τον κ. Ιατρού η πλασμαφαίρεση είναι μια παλιά μέθοδος που ξεκίνησε από το 1913 και έγινε ευρέως γνωστή τη δεκαετία του 1970. Η θεραπεία χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τον διαχωρισμό του αίματος των αιμοδοτών, ώστε το πλάσμα, τα ερυθρά και τα αιμοπετάλια να μπορούν να μεταγγιστούν σε ασθενείς ανάλογα με τις ανάγκες τους. Υπάρχει όμως και η θεραπευτική πλασμαφαίρεση, κατά την οποία «παίρνουμε το πλάσμα από τον ασθενή και το περνάμε από ένα μηχάνημα ή από μια φυγόκεντρο» και αντικαθιστούμε την ποσότητα του πλάσματος που αφαιρείται με άλλο πλάσμα ή άλλο υγρό.

«Δεν τεκμηριώνεται η πλασμαφαίρεσης ως μέθοδος αντιγήρανσης και μακροζωίας»

Ο κ. Ιατρού στη συνέχεια αναφέρθηκε στη χρήση της πλασμαφαίρεσης για αντιγήρανση και μακροζωία. Ο νεφρολόγος επεσήμανε ότι κάτι τέτοιο «δεν είναι τεκμηριωμένο, με μελέτες που να λέει ότι η πλασμαφαίρεση βοηθά σε αυτόν τον τομέα». Όπως εξήγησε στη συνέχεια η θεραπευτική πλασμαφαίρεση προϋποθέτει ότι ο ασθενής νοσεί και υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες της αμερικανικής εταιρείας πλασμαφαίρεσης που καθορίζουν σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να ωφελήσει.

«Επομένως, όταν κανείς κάνει πλασμαφαίρεση, είναι ξεκαθαρισμένο» σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται, σημειώνει, τονίζοντας ότι το παράδοξο είναι πως η συγκεκριμένη πρακτική φέρεται να γινόταν σε ένα απλό ιατρείο.

Ο κ. Ιατρού υπογράμμισε ότι στην Ελλάδα η πλασμαφαίρεση γίνεται στα νοσοκομεία, χωρίς να είναι απαραίτητο να πρόκειται για μεγάλο νοσοκομείο, αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο μηχάνημα και οργανωμένη ομάδα. Μπορεί επίσης να πραγματοποιείται στον ιδιωτικό τομέα, σε μεγάλα θεραπευτήρια.

Ο κ. Ιατρού υποστήριξε ότι για τέτοιου είδους πρακτικές πρέπει να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο. «Βέβαια πρέπει να υπάρχουν κανόνες, δεν το συζητάω. Μάλιστα, πρέπει να μπουν κανόνες τώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πάντοτε υπάρχουν περιθώρια κάποιοι να προσπαθούν να παρακάμπτουν τους κανόνες.

Όπως αναφέρει, πληροφορήθηκε ότι το μηχάνημα δεν είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, ενώ σημειώνει ότι υπάρχει αντιπροσωπεία της ελβετικής εταιρείας στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεφρολόγος τόνισε προτού καταλήξει, ότι δεν αρκεί να υπάρχει ένα εγκεκριμένο μηχάνημα. Πρέπει το μηχάνημα να βρίσκεται σε συγκεκριμένο χώρο, να υπάρχει κατάλληλα εκπαιδευμένος χειριστής και, κυρίως, η απαιτούμενη ιατρική παρουσία.

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