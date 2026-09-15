Φυλακές Δομοκού: Αιματηρό επεισόδιο με πέντε τραυματίες

Snapshot Στις φυλακές Δομοκού σημειώθηκε αιματηρό επεισόδιο με χρήση αυτοσχέδιων μαχαιριών και άλλων όπλων, που οδήγησε σε πέντε τραυματίες κρατούμενους.

Η συμπλοκή ξεκίνησε όταν ομάδα κρατουμένων από την πτέρυγα Γ1 επιτέθηκε σε άλλους στο ισόγειο, πιθανότατα για τον έλεγχο της πτέρυγας μετά τη φυγή του δραπέτη Αλκέτ Ριζάι.

Δύο αλλοδαποί με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ τρεις ακόμη, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Δομοκού.

Το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού ανέλαβε την προανάκριση και έγιναν έλεγχοι στους θαλάμους για την ανεύρεση άλλων αυτοσχέδιων όπλων. Snapshot powered by AI

Άλλο ένα σοβαρό περιστατικό με τραυματισμούς κρατούμενων ύστερα από επεισόδιο με αυτοσχέδια μαχαίρια κι άλλα όπλα έλαβε χώρα στις φυλακές Δομοκού.

Σύμφωνα με το LamiaReport, όλα εκτυλίχθηκαν περίπου στις 20:30 της Δευτέρας (14/9), όταν ομάδα εγκλείστων από συγκεκριμένη πτέρυγα (Γ1) κατάφερε να κατέβει σε πτέρυγα του ισογείου. Εκεί επιτέθηκαν σε άλλους κρατούμενους, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει άγρια συμπλοκή.

Η κατάσταση ξέφυγε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με τους εμπλεκόμενους να χρησιμοποιούν αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα και να ανταλλάσσουν βαριά χτυπήματα.

Στο Νοσοκομείο Λαμίας οι τραυματίες

Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, από τη σφοδρή συμπλοκή, που πιθανότατα έγινε για τον έλεγχο της πτέρυγας τώρα που λείπει ο δραπέτης Αλκέτ Ριζάι, τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα.

Δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, οι οποίοι έφεραν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (πιθανότατα αυτοσχέδιο μαχαίρι) καθώς και έντονα σημάδια από χτυπήματα στα πλευρά, κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστούν επειγόντως στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία και ιατρική περίθαλψη.

Επιπλέον, ακόμη τρεις τραυματίες κρατούμενοι, ανάμεσα στους οποίους και ένας Έλληνας, μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δομοκού. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και σε πρώτη φάση δεν κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους στο Νοσοκομείο.

Για το νέο περιστατικό βίας ενημερώθηκε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση, ενώ στο σωφρονιστικό κατάστημα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στους θαλάμους για τον εντοπισμό άλλων αυτοσχέδιων όπλων.