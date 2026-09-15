Η ανατριχιαστική πρόβλεψη του Νοστράδαμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο αστρολόγος, που γεννήθηκε ως Μισέλ ντε Νοστραντάμ, θεωρείται από ορισμένους ότι προέβλεψε σημαντικά παγκόσμια γεγονότα, μεταξύ άλλων τη Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου, την άνοδο του Χίτλερ, τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες

Δημήτρης Δρίζος

Η ανατριχιαστική πρόβλεψη του Νοστράδαμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη
WHAT THE FACT
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  • Ο Νοστράδαμος θεωρείται ότι προέβλεψε σημαντικά παγκόσμια γεγονότα και ένα τετράστιχο του έχει ερμηνευτεί ως αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη.
  • Το τετράστιχο 31 του 4ου Αιώνα περιγράφει έναν «νέο σοφό» με «μοναχικό εγκέφαλο» που έχει ερμηνευτεί ως σύμβολο της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Πολλοί πρώην εργαζόμενοι της Anthropic και OpenAI παραιτούνται ή εκφράζουν ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Οι CEO της Anthropic και OpenAI υποστηρίζουν την ανάγκη ρύθμισης και επιβράδυνσης της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης λόγω των πιθανών κινδύνων.
  • Παρόμοιες προφητείες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν αποδοθεί και σε άλλες προσωπικότητες, όπως η Ντολόρες Κάνον και η Βάνγκα.
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Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη κυριαρχεί πλέον στη λίστα με τα πιθανά σενάρια καταστροφής του κόσμου, πολλοί στρέφονται στον πιο διάσημο προφήτη όλων των εποχών – τον Νοστράδαμο – για να δουν αν ο μάντης του 16ου αιώνα έχει κάτι να μας διδάξει.

Και πολλοί πιστεύουν ότι έχει, αναφέρει η Daily Mail.

Ο αστρολόγος, που γεννήθηκε ως Μισέλ ντε Νοστραντάμ, θεωρείται από ορισμένους ότι προέβλεψε σημαντικά παγκόσμια γεγονότα, μεταξύ άλλων τη Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου, την άνοδο του Χίτλερ, τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συγκέντρωσε τις προφητείες του στο βιβλίο του, που εκδόθηκε το 1555 με τον απλό τίτλο «Les Propheties». Γράφοντας σχεδόν 500 χρόνια πριν, δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε σκεπτόμενα ρομπότ, ωστόσο υπάρχει ένα τετράστιχο στο οποίο έχουν εστιάσει οι υποστηρικτές του και το οποίο θεωρούν ανατριχιαστικά επίκαιρο.

Το Τετράστιχο 31 του 4ου Αιώνα αναφέρει: «Η Σελήνη στη μέση της νύχτας πάνω από το ψηλό βουνό, ο νέος σοφός με έναν μοναχικό εγκέφαλο το βλέπει: Από τους μαθητές του προσκαλείται να γίνει αθάνατος, μάτια προς τον Νότο. Χέρια στους κόλπους, σώματα στη φωτιά».

Το συγκεκριμένο απόσπασμα έχει ερμηνευτεί ως αναφορά σε υπολογιστές ή τεχνητή νοημοσύνη, με τις λέξεις «μοναχικός εγκέφαλος», «αθάνατος» και «μαθητές» να θεωρούνται ενδεικτικές. Ο «νέος σοφός» θα μπορούσε, σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, να αποτελεί αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία που αναπτύσσεται ραγδαία.

Η ανατριχιαστική φράση «Χέρια στους κόλπους, σώματα στη φωτιά» ακούγεται σαν να περιγράφει την εξάπλωση μιας ασθένειας ή μιας πανδημίας, με τα θύματα να πρέπει να αποτεφρωθούν.

Το συγκεκριμένο τετράστιχο ήρθε ξανά στο προσκήνιο την ίδια εβδομάδα που εργαζόμενος της Anthropic, ο Τζέικομπ Κόξον, έγινε viral αφού παραιτήθηκε από τη δουλειά του, διαμαρτυρόμενος για τις εταιρείες που αναπτύσσουν υπερνοημοσύνη και, όπως υποστήριξε, «τζογάρουν με τις ζωές μας».

Ο Κόξον προστέθηκε στη λίστα με πρώην στελέχη και εργαζομένους της τεχνολογικής βιομηχανίας που παραιτήθηκαν από την Anthropic και την ανταγωνίστριά της OpenAI ή μίλησαν δημόσια για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.

Μεταξύ αυτών είναι ο πρώην συν-επικεφαλής ασφάλειας της OpenAI, Γιαν Λάικε, ο πρώην ερευνητής της OpenAI, Τομ Κάνινγκχαμ, και ο πρώην επικεφαλής της ομάδας διασφάλισης της Anthropic, Μρινάνκ Σάρμα. Ο τελευταίος επικαλέστηκε την «τεχνητή νοημοσύνη, τα βιολογικά όπλα και την κατάσταση του κόσμου γενικότερα», προτού δηλώσει στο BBC ότι στο εξής θα ασχοληθεί με τη μελέτη της ποίησης.

Σε μια απρόσμενη αντίδραση, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, δήλωσε στο CNN ότι συμφωνεί με τον Τζέικομπ περισσότερο απ' όσο διαφωνεί μαζί του. Η επίσημη ανακοίνωση της Anthropic ανέφερε: «Ήμασταν ανέκαθεν διαφανείς ως προς το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει τόσο τεράστια οφέλη όσο και πρωτοφανείς κινδύνους».

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, τάχθηκε υπέρ αυστηρότερης ρύθμισης και επιβράδυνσης του κλάδου, ενώ και ο ιδιοκτήτης της xAI, Έλον Μασκ, παρενέβη στη συζήτηση στηρίζοντας την κίνηση, σύμφωνα με το BBC.

Η παραδοχή κορυφαίων στελεχών στον χώρο της ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των ευφυών υπολογιστών πρέπει να επιβραδυνθεί ήρθε μετά την αποκάλυψη από την OpenAI ότι ένα από τα προγράμματά της διέφυγε στο διαδίκτυο και άρχισε να επιτίθεται σε άλλα δίκτυα υπολογιστών.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νοστράδαμος συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Το 1989, η Ντολόρες Κάνον δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο «Conversations with Nostradamus», στο οποίο ένας ασθενής υπό ύπνωση υποστήριξε ότι μπορούσε να διοχετεύσει τις προφητείες του Νοστράδαμου.

Σύμφωνα με την ίδια, το Τετράστιχο 31 του 4ου Αιώνα αφορούσε έναν «μελλοντικό ιδιοφυή άνθρωπο», ο οποίος θα αντέγραφε το μυαλό του σε έναν υπολογιστή, ώστε η συνείδησή του να συνεχίσει να υπάρχει και μετά τον θάνατό του.

Η Μπάμπα Βάνγκα, η Βουλγάρα μυστικίστρια του 20ού αιώνα, θεωρείται επίσης ότι είχε προβλέψει την τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζοντας ότι θα αναλάμβανε θέσεις εργασίας και θα δημιουργούσε ηθικά διλήμματα.

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