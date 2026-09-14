Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 53χρονος που έπεσε από διαμέρισμα στην Άνω Πόλη

Snapshot Ένας 53χρονος άνδρας έπεσε από διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην οδό Παντοκράτορος, Άνω Πόλη Πάτρας, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 53χρονος κατέληξε.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας 53χρονος άνδρας που βρέθηκε στο κενό - κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- από διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην οδό Παντοκράτορος, στην Άνω Πόλη της Πάτρας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετάφερε τον 53χρονο στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις Αρχές.

Με πληροφορίες από tempo24.news

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