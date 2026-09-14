Χαλκιδική: 5χρονος δέχθηκε επίθεση από τσακάλι στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Χαλκιδική: 5χρονος δέχθηκε επίθεση από τσακάλι στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Παιδί περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής και νοσηλεύεται σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης σε καλή κατάσταση.
  • Το Δασαρχείο Πολυγύρου ενημερώθηκε για το περιστατικό και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου.
  • Ένας 55χρονος δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην ίδια περιοχή πριν δύο μέρες και τραυματίστηκε στον αυχένα.
  • Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης τονίζει την ανάγκη για ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση της αλληλεπίδρασης άγριας πανίδας με τον άνθρωπο στην Ελλάδα.
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Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου.

To περιστατικό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (Κ.Ο.ΜΑ.Θ) η οποία αναφέρει ότι το παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται, σε καλή κατάσταση, σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Επισημαίνει ακόμη ότι στην παραλία της ευρύτερης περιοχής ένας 55χρονος, πριν δυο μέρες, δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο και μετέβη προς περίθαλψη μετά από τραυματισμό στον αυχένα.

Η Κ.Ο.ΜΑ.Θ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το τελευταίο περιστατικό, εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια και επισημαίνει την ανάγκη για ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση του αυξανόμενου φαινομένου αλληλεπίδρασης ειδών της άγριας πανίδας με τον άνθρωπο στη χώρα μας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης (Κ.Ο.ΜΑ.Θ):

«Τραυματίστηκε μικρό παιδί στη Χαλκιδική, μετά από επίθεση άγριου ζώου και νοσηλεύεται σε Δημόσιο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες το μικρό παιδί βρισκόταν στην παραλία στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής και πριν λίγες μέρες δέχθηκε την επίθεση από άγριο ζώο. Σε επικοινωνία της ΚΟΜΑΘ με το Νοσοκομείο, που νοσηλεύεται, πηγές του Νοσοκομείου ενημέρωσαν πως πρόκειται για επίθεση από τσακάλι.

Προβληματισμό δημιουργεί το περιστατικό, αν πρόκειται για τσακάλι, καθώς πρόκειται για είδος της άγριας πανίδας με αρκετά φοβική συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο.Αντίστοιχα στην παραλία της ευρύτερης περιοχής ένας 55χρονος, πριν δυο μέρες, δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο και μετέβη προς περίθαλψη μετά από τραυματισμό στον αυχένα.

Υπενθυμίζεται πως υπήρξε και παλαιότερα τραυματισμός παιδιού από άγριο ζώο στη Χαλκιδική, πριν έναν χρόνο τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν ένα 5χρονο κορίτσι δέχθηκε επίθεση από λύκο.Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (Κ.Ο.ΜΑ.Θ) εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το πρόσφατο περιστατικό επίθεσης είδους της άγριας πανίδας σε παιδί και εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια.

Τα πρόσφατα γεγονότα, μαζί και με το περιστατικό της επίθεσης λύκου σε μικρό παιδί στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν την ανάγκη για ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση του αυξανόμενου φαινομένου αλληλεπίδρασης ειδών της άγριας πανίδας με τον άνθρωπο στη χώρα μας».

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