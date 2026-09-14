Κυψέλη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Άμεση η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στην οδό Πυθίας - Δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι

Ελένη Ευστρατίου

Κυψέλη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Άμεση η επιχείρηση της Πυροσβεστικής
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στην οδό Πυθίας στην Κυψέλη το απόγευμα της Δευτέρας 14/9.
  • Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.
  • Δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα στο διαμέρισμα.
  • Η Αστυνομία έχει πραγματοποιήσει έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφάλεια και τη διευκόλυνση της πυροσβεστικής.
  • Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Πυθίας από Πυθώνος και στην οδό Αίγλης από Βελβενδού.
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 14/9 σε διαμέρισμα της οδού Πυθίας στην Κυψέλη.

Η φωτιά ξεκίνησε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ενώ έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ η φωτιά καίει σε διαμέρισμα του 1ου ορόφου.

Δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής αν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα στο σπίτι.

kypseli-fwtia

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της επιχείρησης, η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφάλεια των πολιτών και τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων. Συγκεκριμένα, η κίνηση των οχημάτων έχει διακοπεί:

  • Στην οδό Πυθίας, από το ύψος της οδού Πυθώνος.
  • Στην οδό Αίγλης, από το ύψος της οδού Βελβενδού.

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