Αυγερινός: Σχολιάζει τις εικόνες στο ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης και το «καρφί» σε Καρυστιανού

Τι αναφέρει στην ανάρτησή του ο Θανάσης Αυγερινός

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Αυγερινός: Σχολιάζει τις εικόνες στο ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης και το «καρφί» σε Καρυστιανού
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Θανάσης Αυγερινός σχολίασε δηκτικά την παρουσία πολλών θρησκευτικών εικόνων στο ιατρείο του γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, υπονοώντας εκμετάλλευση του θρησκευτικού συναισθήματος.
  • Αναφέρεται σε συμβουλή μοναχού από το Άγιο Όρος που προτρέπει να αποφεύγεται η επίδειξη θρησκευτικών εικόνων ως ένδειξη επιχειρηματικού συμφέροντος και όχι πίστης.
  • Επισημαίνεται η σύνδεση των σχολίων με την Μαρία Καρυστιανού, η οποία έχει φωτογραφηθεί με θρησκευτικές εικόνες και έχει κατηγορηθεί για στενές σχέσεις με γερόντισσα από τη Συρία.
  • Ο Αυγερινός καταγγέλλει την επίδειξη θρησκευτικών εικόνων ως έπαρση, θράσος, αλαζονεία και βλασφημία, τονίζοντας ότι οι εικόνες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως διακοσμητικά ή κοσμήματα.
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Σε μία ανάρτηση που σχολίασε δηκτικά προχώρησε ο Θανάσης Αυγερινός για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη μέσω της οποίας «φωτογράφισε» εμμέσως και την Μαρία Καρυστιανού.

Στην ανάρτησή του ο κ. Αυγερινός σχολίασε την επίδειξη πίστης μέσω δεκάδων θρησκευτικών εικόνων που είχε στο γραφείο του ο κατηγορούμενος για τον θάνατο του Μαζωνάκη ιατρός αφήνοντας σκληρά υπονοούμενα για την εκμετάλλευση του θρησκευτικού συναισθήματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοσιογράφος, τον περασμένο Ιούλιο παραιτήθηκε με καταγγελίες κατά της Μαρίας Καρυστιανού από εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Ο Θανάσης Αυγερινός με αφορμή του θάνατο του Γιώργο Μαζωνάκη και ένα παλαιότερο βίντεο του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου το οποίο είχε τραβηχτεί στο ιατρείο που ήταν «φορτωμένο» με θρησκευτικές εικόνες μετέφερε μια συμβουλή που του έδωσε πρόσφατα ένας μοναχός στο Άγιο Όρος, οπού είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη μετά την παραίτηση του και πολύ πριν τον θάνατο του τραγουδιστή.

Στην ανάρτησή του ο Θανάσης Αυγερινός αφήνει παράλληλα σκληρά υπονοούμενα για εκμετάλλευση του θρησκευτικού συναισθήματος. «Δεν ήξερες ότι πρέπει να φεύγεις τρέχοντας όταν βλέπεις "γκαλερί" από εικόνες αραδιασμένες σε γραφείο λαϊκού; Άλλος είναι ο (επιχειρηματικός) λόγος, που μας τις προβάλλει κι όχι η πίστη του» φέρεται να του είπε ο γέροντας από το Άγιο Όρος.

Δεδομένου του γεγονότος ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει επίσης φωτογραφηθεί στο παρελθόν με φόντο θρησκευτικές εικόνες, αλλά και των καταγγελιών πρώην συνεργατών της - όπως ο Νίκος Καραχάλιος - ότι είχε πολύ στενές σχέσεις με γερόντισσα από τη Συρία, η σύγκριση των δύο γεγονότων γίνεται μοιραία.

Η ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού:

«Δεν θα ξεχάσω τον γέροντα στο Άγιο Όρος που μου έλεγε τις προάλλες: «Δεν ήξερες ότι πρέπει να φεύγεις τρέχοντας όταν βλέπεις "γκαλερί" από εικόνες αραδιασμένες σε γραφείο λαϊκού; Άλλος είναι ο (επιχειρηματικός) λόγος, που μας τις προβάλλει κι όχι η πίστη του. Οι γονείς σου πόσες εικόνες χρειάστηκαν στο εικονοστάσι για να σας μεγαλώσουν; Η επίδειξη είναι έπαρση, θράσος και αλαζονεία, ενίοτε και βλασφημία, δεν κάνουμε τις εικόνες ούτε κόσμημα, ούτε μπιμπελό. Μακριά!». Ακόμη τρέχω...».

Η ανάρτηση του Αυγερινού στο X:

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