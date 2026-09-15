Λιθουανία: Μαχητικό του NATO κατέρριψε drone κοντά στο Κάουνας – Ερευνάται αν ήρθε από τη Λευκορωσία

Snapshot Μαχητικό του NATO κατέρριψε drone στον λιθουανικό εναέριο χώρο κοντά στο Κάουνας, πιθανόν από τη Λευκορωσία.

Η προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας ευχαρίστησε το NATO για την άμεση αντίδραση και τόνισε τη σημασία της ετοιμότητας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του NATO καλύπτει τις χώρες της Βαλτικής από το 2004 και έχει καταρρίψει drones και σε Εσθονία και Λετονία.

Τα drones σχετίζονται με τις αυξημένες στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και παρεμβολών από ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Snapshot powered by AI

Μαχητικό αεροσκάφος του NATO κατέρριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, σύμφωνα με το εθνικό κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων της χώρας.

Το drone εντοπίστηκε κοντά στο χωριό Πρατκουνάι, στο νότιο τμήμα της Λιθουανίας, σε σχετικά μικρή απόσταση από το Κάουνας. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πιθανόν εισήλθε στη χώρα από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής η προέλευσή του.

Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός στο Βίλνιους και στα περίχωρα της πρωτεύουσας.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα ευχαρίστησε μέσω X το προσωπικό της Συμμαχίας για την άμεση αντίδραση. «Με τη Ρωσία να εντείνει την επίθεσή της εναντίον της Ουκρανίας, η ετοιμότητα αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας. Μαζί με τους συμμάχους μας στο NATO, η Λιθουανία θα υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της», ανέφερε.

Η αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του NATO καλύπτει τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Εσθονία από την ένταξη των τριών χωρών στη Συμμαχία το 2004.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά με drones στον εναέριο χώρο κρατών της Βαλτικής. Αεροσκάφη της νατοϊκής αποστολής έχουν ήδη καταρρίψει μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Εσθονία και τη Λετονία, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια της περιοχής.

Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones μεγάλης εμβέλειας κατά στόχων στη Ρωσία, ενώ αρκετά ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν καταλήξει κατά καιρούς σε γειτονικές χώρες. Η ουκρανική πλευρά αποδίδει τέτοια περιστατικά σε παρεμβολές από ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.