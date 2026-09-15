Λιθουανία: Μαχητικό του NATO κατέρριψε drone κοντά στο Κάουνας – Ερευνάται αν ήρθε από τη Λευκορωσία

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτιμάται ότι εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας, χωρίς να έχει ακόμη εξακριβωθεί η προέλευσή του.

Γιάννης Φιλιππάκος

Λιθουανία: Μαχητικό του NATO κατέρριψε drone κοντά στο Κάουνας – Ερευνάται αν ήρθε από τη Λευκορωσία
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μαχητικό του NATO κατέρριψε drone στον λιθουανικό εναέριο χώρο κοντά στο Κάουνας, πιθανόν από τη Λευκορωσία.
  • Η προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.
  • Ο πρόεδρος της Λιθουανίας ευχαρίστησε το NATO για την άμεση αντίδραση και τόνισε τη σημασία της ετοιμότητας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
  • Η αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του NATO καλύπτει τις χώρες της Βαλτικής από το 2004 και έχει καταρρίψει drones και σε Εσθονία και Λετονία.
  • Τα drones σχετίζονται με τις αυξημένες στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και παρεμβολών από ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.
Snapshot powered by AI

Μαχητικό αεροσκάφος του NATO κατέρριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, σύμφωνα με το εθνικό κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων της χώρας.

Το drone εντοπίστηκε κοντά στο χωριό Πρατκουνάι, στο νότιο τμήμα της Λιθουανίας, σε σχετικά μικρή απόσταση από το Κάουνας. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πιθανόν εισήλθε στη χώρα από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής η προέλευσή του.

Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός στο Βίλνιους και στα περίχωρα της πρωτεύουσας.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα ευχαρίστησε μέσω X το προσωπικό της Συμμαχίας για την άμεση αντίδραση. «Με τη Ρωσία να εντείνει την επίθεσή της εναντίον της Ουκρανίας, η ετοιμότητα αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας. Μαζί με τους συμμάχους μας στο NATO, η Λιθουανία θα υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της», ανέφερε.

Η αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του NATO καλύπτει τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Εσθονία από την ένταξη των τριών χωρών στη Συμμαχία το 2004.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά με drones στον εναέριο χώρο κρατών της Βαλτικής. Αεροσκάφη της νατοϊκής αποστολής έχουν ήδη καταρρίψει μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Εσθονία και τη Λετονία, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια της περιοχής.

Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones μεγάλης εμβέλειας κατά στόχων στη Ρωσία, ενώ αρκετά ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν καταλήξει κατά καιρούς σε γειτονικές χώρες. Η ουκρανική πλευρά αποδίδει τέτοια περιστατικά σε παρεμβολές από ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:54ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Μαχητικό του NATO κατέρριψε drone κοντά στο Κάουνας – Ερευνάται αν ήρθε από τη Λευκορωσία

03:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Καμία διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι μας»

03:02ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ Τουρισμού-Φιλοξενίας

02:36ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: 13 τραυματίες από επιθέσεις των Χούθι με πυραύλους και drones

02:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μετανάστες κρατούνταν σε κελιά μεγέθους τηλεφωνικού θαλάμου στο «Αλκατράζ με αλιγάτορες»

01:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ: Τεράστια νίκη της εθνικής ομάδας με 3-1 επί της Σλοβενίας

01:22NEWSBOMB

Περσικός Κόλπος: Drones έπληξαν δύο αλιευτικά – Αγνοούνται μέλη των πληρωμάτων

01:00ΚΟΣΜΟΣ

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους στηρίζουν το Ιράν

00:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Πτώση στους δείκτες με πιέσεις στην τεχνολογία – Ανησυχίες για πετρέλαιο και επιτόκια

00:13ΚΟΣΜΟΣ

Το απρόοπτο στη σύνοδο ηγετών των BRICS: Ο Μόντι παραλίγο να ρίξει τον Πούτιν - Βίντεο

23:56NEWSBOMB

Λάρισα: «Μαϊμού» λογιστής απέσπασε 18.000 ευρώ – Δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Τούρκος μετέφερε τέσσερις Αιγύπτιους κρυμμένους σε φορτηγό

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έκρηξη σε τάνκερ έπειτα από πρόσκρουσε σε νάρκες στο Ορμούζ - Διαψεύδει η CENTCOM

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Ελεύθερος μέχρι τη δίκη 41χρονος που κατηγορείται για βιασμό 9χρονης

23:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αλλαγές στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Αυστραλίας: Οι ισόπαλοι αγώνες θα οδηγούνται σε πέναλτι

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντοπούλου για Γιώργο Μαζωνάκη: Αποχαιρετίσαμε σήμερα έναν μεγάλο καλλιτέχνη

23:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπανδρέου: Ζητήθηκε η άρση της ασυλίας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Σκύρο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Φλόριντα: Νεκρό βρέφος από το επίμονο χτύπημα της μητέρας του με διαμαντένιο δαχτυλίδι στο κεφάλι

22:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Όταν είχα το πρόβλημα υγείας το 2016 συμβουλεύτηκα τον κ. Θεοδωρόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Όταν είχα το πρόβλημα υγείας το 2016 συμβουλεύτηκα τον κ. Θεοδωρόπουλο

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Να είναι ο Μητσοτάκης και 4η φορά υποψήφιος - Φιλοχρήματος και διεφθαρμένος ο Τσίπρας

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Κύπρια νοσηλεύτηκε μετά από πλασμαφαίρεση στο ιατρείο που πήγε ο Μαζωνάκης

22:27ΕΛΛΑΔΑ

AAΔΕ - Βρήκε ασυμφωνία εισοδημάτων - περιουσίας των δύο ιατρών στην οδό Καρνεάδου

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυγερινός: Σχολιάζει τις εικόνες στο ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης και το «καρφί» σε Καρυστιανού

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Το πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής: Τι συνέβη στη Γροιλανδία κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Υπογράφηκε η σύμβαση αποκατάστασης της καθίζησης έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ «Ταύρος»

15:46ΚΟΣΜΟΣ

«Ο άντρας μου έστελνε μηνύματα στην ερωμένη του απ’ το κρεβάτι μας - Έτσι επανήλθα»: Η ιστορία της γυναίκας που κατάφερε να προχωρήσει

18:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Βαθύς μεσογειακός κυκλώνας πλήττει Ιταλία, Μάλτα, Λιβύη και Ελλάδα

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Μίλησε» το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης–Τα σήματα alert που αγνοήθηκαν

23:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπανδρέου: Ζητήθηκε η άρση της ασυλίας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στα 10 λεπτά της πλασμαφαίρεσης έπαθε θρόμβωση

02:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μετανάστες κρατούνταν σε κελιά μεγέθους τηλεφωνικού θαλάμου στο «Αλκατράζ με αλιγάτορες»

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Με έπαιρνε ενάμιση μήνα διαρκώς τηλέφωνα αλλά δεν επικοινώνησα μαζί του λόγω φόρτου εργασίας - Νιώθω τύψεις»

15:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Το «γαϊτανάκι» τριών διαταραχών - Τι περιμένουμε από αύριο μέχρι την Πέμπτη

20:21LIFESTYLE

Τέο Τζέιμς: Ο βασικός υποψήφιος για τον νέο James Bond είναι Έλληνας και δοκιμάζει μπακλαβά και ούζο - Δείτε βίντεο

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: «Θλίβομαι να βλέπω μέλη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να συνωθούνται σε έναν φορέα χωρίς καταστατικό»

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Έρευνα αν του είχε γίνει μέθη - Πώς φτάσαμε σε αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 53χρονος που έπεσε από διαμέρισμα στην Άνω Πόλη

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει όταν τραβάτε το καζανάκι με το καπάκι της λεκάνης ανοιχτό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ