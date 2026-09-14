Πρόβα πολέμου: Η Γερμανία στέλνει στρατό στα ανατολικά υπό τον φόβο ρωσικού χτυπήματος

 Η Γερμανία σχεδιάζει να έχει 4.800 στρατιώτες μόνιμα σταθμευμένους στη Λιθουανία έως τα τέλη του 2027

Μάνος Χατζηγιάννης

Πρόβα πολέμου: Η Γερμανία στέλνει στρατό στα ανατολικά υπό τον φόβο ρωσικού χτυπήματος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Γερμανία θα σταθμεύσει μόνιμα 4.800 στρατιώτες στη Λιθουανία έως τα τέλη του 2027 για την ενίσχυση της άμυνας στη Βαλτική.
  • Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, 1.000 γερμανοί στρατιώτες θα αποσταλούν στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με υποχρεωτική αποστολή.
  • Η στρατολόγηση για την ταξιαρχία της Λιθουανίας καλύπτει μόνο το 60% των απαιτούμενων θέσεων από εθελοντές.
  • Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε για κρίσιμες εβδομάδες στην Ευρώπη και υπογράμμισε την ανάγκη υπεράσπισης της ελευθερίας απέναντι στη Ρωσία.
  • Μέχρι το 2027, η Γερμανία ενδέχεται να στείλει στρατιώτες στη Λιθουανία χωρίς τη δυνατότητα επιλογής τους.
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Η Γερμανία ετοιμάζεται να αποστείλει 1.000 στρατιώτες στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, εν μέσω φόβων ότι η Ρωσία ενδέχεται να εξαπολύσει επίθεση ή ακόμη και εισβολή στις χώρες της Βαλτικής.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας ο Μπόρις Πιστόριους έχει διατάξει να ξεκινήσουν οι πρώτες υποχρεωτικές αποστολές έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας BILD.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς το Βερολίνο προσπαθεί να εδραιώσει μια μόνιμη στρατιωτική παρουσία στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η Γερμανία σχεδιάζει να έχει 4.800 στρατιώτες μόνιμα σταθμευμένους στη Λιθουανία έως τα τέλη του 2027, στο πλαίσιο της δέσμευσής της να ενισχύσει την άμυνα της συμμαχίας στην περιοχή της Βαλτικής. Ωστόσο, η στρατολόγηση για τη ταξιαρχία έχει μείνει πολύ πίσω από τις απαιτήσεις, με μόνο το 60% περίπου των απαραίτητων θέσεων να έχουν καλυφθεί από εθελοντές.

Ο Μερτς έκανε μια αυστηρή δήλωση

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η επόμενη περίοδος θα μπορούσε να είναι καθοριστική για την Ευρώπη:

«Πιθανότατα διανύουμε καθοριστικές εβδομάδες ή μήνες για την υπεράσπιση της ελευθερίας και της ειρήνης στην ήπειρό μας. Αν νικήσει η Ρωσία, οι συνέπειες για όλους μας, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, θα είναι απρόβλεπτες. Γι’ αυτό στέκομαι σταθερά εδώ και δεν είμαι διατεθειμένος να παραχωρήσω ούτε ένα εκατοστό.»

Μέχρι το τέλος του 2027, η Γερμανία σχεδιάζει να σταθμεύσει σχεδόν 5.000 στρατιώτες στη Λιθουανία — και, σύμφωνα με πληροφορίες, έως και 1.000 από αυτούς θα μπορούσαν να σταλούν εκεί χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα επιλογής.

ΕΕ: Παράταση επτά ημερών στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέτειναν τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας κατά επτά ημέρες, έως τις 22 Σεπτεμβρίου, όπως δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της ιρλανδικής προεδρίας της ΕΕ, αφού δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την ανανέωσή τους για έξι μήνες.

Οι κυρώσεις, οι οποίες αφορούν σχεδόν 3.000 εταιρείες και πρόσωπα και περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, επρόκειτο να λήξουν στις 15 Σεπτεμβρίου. Οι κυρώσεις της ΕΕ απαιτούν ομόφωνη έγκριση από τα 27 κράτη μέλη και πρέπει να ανανεώνονται κάθε έξι μήνες.

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