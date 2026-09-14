Financial Times: Κλάσεις ανώτερα τα νέα drones Geranium-5 - Το κόλπο της Μόσχας

Η Ρωσία θα μπορούσε να γίνει ο μεγαλύτερος παραγωγός φθηνών πυραύλων κρουζ στον κόσμο

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Financial Times: Κλάσεις ανώτερα τα νέα drones Geranium-5 - Το κόλπο της Μόσχας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τα νέα ρωσικά drones Geranium-5 είναι πιο προηγμένα και φθηνότερα από τους παρασιακούς πυραύλους, αλλάζοντας την πορεία του εναέριου πολέμου.
  • Η μαζική παραγωγή και η άμεση ενσωμάτωση ανατροφοδότησης από το πεδίο μάχης επιτρέπουν γρήγορη καινοτομία και βελτιώσεις στα drones.
  • Η Ουκρανία αναχαιτίζει μόνο το 60% των αεριωθούμενων drones, ενώ για άλλα αεροσκάφη το ποσοστό είναι 90-95%.
  • Το Geranium-5 έχει ταχύτητα έως 600 χλμ./ώρα, μεταφέρει κεφαλή 90 κιλών και διαθέτει προηγμένα συστήματα στόχευσης με τεχνητή νοημοσύνη και θερμικές κάμερες.
  • Οι δυνατότητες των drones θολώνουν τα όρια μεταξύ μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων κρουζ, με πιθανή μελλοντική προσθήκη τεχνολογίας stealth.
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Τα νέα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κινητήρα τζετ Geranium-5 είναι σημαντικά ανώτερα από τα προηγούμενα μοντέλα και αλλάζουν την πορεία του εναέριου πολέμου.

Αυτό αναφέρουν οι Financial Times.

Η κεντρική παραγωγή επέτρεψε στο Κρεμλίνο να προσαρμόσει τα drones, να ενσωματώσει την ανατροφοδότηση από το πεδίο της μάχης και να αναπτύξει γρήγορα νέα μοντέλα.

Τα drones είναι αρκετές φορές φθηνότερα από τους πυραύλους που αποτέλεσαν τη βάση των προηγούμενων αεροπορικών εκστρατειών της Μόσχας.

«Η Ρωσία μπόρεσε να δημιουργήσει μια νέα, μεγάλης κλίμακας γραμμή παραγωγής από το μηδέν, επειδή είναι τεχνολογικά πολύ πιο απλή από την παραγωγή, για παράδειγμα, αρμάτων μάχης, η οποία απαιτεί τεράστιες, μοναδικές και ακριβές εργαλειομηχανές», δήλωσε ο Ρουσλάν Πούχοφ, διευθυντής του Κέντρου Ανάλυσης Στρατηγικών και Τεχνολογιών με έδρα τη Μόσχα.

Η μαζική παραγωγή επιτάχυνε επίσης την καινοτομία.

«Ουσιαστικά παρέλειψαν τη μακρά περίοδο δοκιμών που συνήθως συμβαίνει σε οποιαδήποτε διαδικασία ανάπτυξης στρατιωτικού εξοπλισμού. Κάθε αλλαγή εφαρμοζόταν αμέσως στα συστήματα και αποστέλλονταν κατευθείαν στο πεδίο της μάχης, και αν κάτι δεν λειτουργούσε, απλώς το διορθώνονταν στην πορεία, χωρίς να αλλάζουν την παραγωγή», δήλωσε ο Πούχοφ.

Η Ουκρανία αναχαιτίζει μόνο περίπου το 60% των αεριωθούμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ συνήθως καταφέρνει να αναχαιτίσει το 90-95% των άλλων τύπων αεροσκαφών.

Η μαζική ανάπτυξη των τελευταίων μοντέλων αποτέλεσε έκπληξη για τους Ουκρανούς αξιωματούχους και κατασκευαστές. Δήλωσαν ότι η Μόσχα αναμενόταν να επικεντρωθεί στο λιγότερο ισχυρό UAV Geran-3, το οποίο φτάνει ταχύτητες περίπου 300 χλμ./ώρα, αντί για τα ταχύτερα και μεγαλύτερης εμβέλειας Geran-4 και Geran-5.

«Ήταν δύσκολο να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα σχέδια», παραδέχτηκε στους Financial Times ένας εκπρόσωπος της Wild Hornets, της κατασκευάστριας εταιρείας του δημοφιλούς drone αναχαίτισης Sting.

Σύμφωνα με ειδικούς ασφαλείας της Δύσης και μια πηγή κοντά στο Κρεμλίνο, οι δυνατότητες των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν βελτιωθεί τόσο πολύ που η Τεχεράνη ζήτησε φέτος από τη Μόσχα προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Geranium για χρήση σε έναν πόλεμο με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το πρώτο UAV Geranium-1, μια εκσυγχρονισμένη έκδοση των ιρανικών drone Shahed, έφερε κεφαλή βάρους έως 20 κιλών και είχε μέγιστη ταχύτητα 185 χλμ./ώρα.

Οι δυνατότητες του νέου όπλου

Το Geran-5, το οποίο τέθηκε για πρώτη φορά σε υπηρεσία από τη Ρωσία τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, μπορεί να πετάξει με ταχύτητες έως και 600 χλμ./ώρα, μεταφέροντας κεφαλή 90 κιλών, σε βεληνεκές έως και 1.000 χλμ.

Οι αναβαθμίσεις ξεπερνούν την ταχύτητα και τη μορφή: τα παλαιότερα Geran είχαν ένα πρωτόγονο σύστημα στόχευσης, ενώ οι νεότερες παραλλαγές είναι εξοπλισμένες με θερμικές κάμερες απεικόνισης και συστήματα στόχευσης με τεχνητή νοημοσύνη, ρωσικές κεραίες κατά των παρεμβολών και κινεζικά μόντεμ για το δίκτυο mesh radio.

«Ο Ρώσος χειριστής πετάει σε υψόμετρο 2-5 χιλιομέτρων, εντοπίζει έναν στόχο, τον καταγράφει με μια κάμερα και στη συνέχεια το Shahed εξαπολύει αυτόματα μια επίθεση», δήλωσε ο Serhiy Beskrestnov, σύμβουλος του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας. Λέει ότι σχεδόν όλα τα drones με τζετ είναι πλέον εξοπλισμένα με τέτοιες κάμερες.

Το δημοσίευμα παραθέτει τον στρατιωτικό αναλυτή Κόνραντ Μουζίκα, ο οποίος πιστεύει ότι ένας τέτοιος εκσυγχρονισμός θολώνει τα όρια μεταξύ πυραύλων και drones.

«Τα νέα drones πετούν σε ταχύτητες και υψόμετρα που θολώνουν τα όρια μεταξύ των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των πυραύλων κρουζ. Πιθανότατα σύντομα θα δούμε αυτά τα drones να αποκτούν δυνατότητες stealth, πράγμα που σημαίνει ότι η παραγωγή, η προμήθεια και η χρήση τους θα γίνουν ακόμη πιο ακριβές, και η καταστροφή τους θα είναι επίσης πιο ακριβή», δήλωσε ο Μουζίκα.

Ένας άλλος στρατιωτικός εμπειρογνώμονας, ο Φάμπιαν Χόφμαν του Νορβηγικού Ιδρύματος Έρευνας Άμυνας, πιστεύει ότι με τον τρέχοντα ρυθμό, η Ρωσία θα μπορούσε να γίνει ο μεγαλύτερος παραγωγός φθηνών πυραύλων κρουζ στον κόσμο.

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