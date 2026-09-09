Ουκρανικά drones χτύπησαν για πρώτη φορά στο Νόβι Ουρενγκόιμ την καρδιά του ρωσικού φυσικού αερίου

Σε πρωτοφανές βάθος εντός της ρωσικής επικράτειας χτύπησαν ουκρανικά drones, στοχοποιώντας για πρώτη φορά στρατηγικές ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Νόβι Ουρενγκόι της δυτικής Σιβηρίας.

Σύμφωνα με ρωσικά κανάλια παρακολούθησης και εξειδικευμένες πηγές, η επίθεση έπληξε το συγκρότημα προετοιμασίας συμπυκνώματος φυσικού αερίου για μεταφορά (ZPKS), το οποίο υπάγεται στην παραγωγική δομή του Ουρενγκόι στον Αυτόνομο Θύλακα Γιαμάλ-Νένετς. Η συγκεκριμένη βιομηχανική μονάδα αναλαμβάνει την επεξεργασία του ασταθούς συμπυκνώματος που εξορύσσεται από τα κοιτάσματα της λεκάνης Ναντίμ-Πουρ-Ταζ. Η ονομαστική δυναμικότητα των εγκαταστάσεων φτάνει τα 19,5 εκατομμύρια τόνους πρώτης ύλης ετησίως, παράγοντας σταθεροποιημένο συμπύκνωμα και υγροποιημένα αέρια υδρογονανθράκων.

Χτύπημα πέρα από κάθε ρωσικό υπολογισμό

Η απόσταση από τα ουκρανικά σύνορα μέχρι το Νόβι Ουρενγκόι αγγίζει σε ευθεία γραμμή τα 2.800 με 3.000 χιλιόμετρα. Πρόκειται για το πλέον μακρινό χτύπημα από την έναρξη του πολέμου, ξεπερνώντας το προηγούμενο επιχειρησιακό ρεκόρ του Ιουλίου στο διυλιστήριο του Ομσκ.

Το χτύπημα έγινε την στιγμή που η ρωσική αεράμυνα παραμένει συγκεντρωμένη κυρίως γύρω από τη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και τα μέτωπα των μαχών, αφήνοντας πίσω της τεράστια γεωγραφικά κενά. Το Νόβι Ουρενγκόι θεωρείται παραδοσιακά η πρωτεύουσα της βιομηχανίας αερίου της Ρωσίας, καθώς από εκείνο το γεωγραφικό σημείο συγκλίνουν και τροφοδοτούνται οι κεντρικοί αγωγοί της Gazprom. Η δε επιδρομή επιβεβαιώνει ότι οι εγκαταστάσεις της Σιβηρίας έχουν πάψει να απολαμβάνουν το καθεστώς ασυλίας που τους εξασφάλιζε μέχρι σήμερα η γεωγραφική τους απόσταση.

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