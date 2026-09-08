Ουκρανία: Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ έφυγαν… οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο επέστρεψαν

Snapshot Νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σημειώθηκε στο Κίεβο μετά από τρεις ημέρες παύσης λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Η αντιαεροπορική άμυνα τέθηκε σε λειτουργία και οι σειρήνες ηχήσαν στην ουκρανική πρωτεύουσα, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.

Ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε βιομηχανικά κτήρια και οχήματα στις περιοχές Μπορίσπιλ και Φάστιβ, συνοδευόμενα από πυρκαγιές.

Η επίθεση ακολούθησε την ολοκλήρωση της τριήμερης παύσης που συνέπεσε με την παρουσία των δύο Αμερικανών απεσταλμένων στην Ουκρανία.

Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ πραγματοποιούν επαφές με στόχο την επανεκκίνηση της διπλωματικής διαδικασίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (8/9) στο Κίεβο, μετά από τρεις ημέρες κατά τις οποίες οι επιθέσεις είχαν ανασταλεί λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι σειρήνες ήχησαν στην ουκρανική πρωτεύουσα και η αντιαεροπορική άμυνα τέθηκε σε λειτουργία, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου.

«Η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί στο Κίεβο», ανέφεραν οι τοπικές αρχές, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.

Πλήγματα καταγράφηκαν και στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. Η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκαν βιομηχανικά κτήρια στις περιοχές Μπορίσπιλ και Φάστιβ, ενώ προκλήθηκαν πυρκαγιές και ζημιές σε οχήματα.

Η νέα επίθεση έρχεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης παύσης που είχε συμπέσει με την παρουσία των δύο Αμερικανών απεσταλμένων, οι οποίοι πραγματοποιούν επαφές στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ουάσιγκτον για επανεκκίνηση της διπλωματικής διαδικασίας γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.