Ουκρανία: "Φαίνεται" ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί αυτόν τον χειμώνα, δηλώνει ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι αντιπροσωπείας των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συζήτησαν για την ασφάλεια και τις οικονομικές εγγυήσεις για το Κίεβο, καθώς και για ένα σχέδιο ευημερίας

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Ουκρανία: "Φαίνεται" ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί αυτόν τον χειμώνα, δηλώνει ο Ζελένσκι
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  • Ο Πρόεδρος Ζελένσκι εκτιμά ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία θα συνεχιστεί και κατά τον χειμώνα.
  • Συζητήθηκαν θέματα ασφάλειας, οικονομικών εγγυήσεων και ευημερίας μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ.
  • Η επίλυση των εδαφικών διαφορών θεωρείται δυνατή μόνο μέσω συναντήσεων μεταξύ αρχηγών κρατών.
  • Ο Ζελένσκι επιμένει στην ανάγκη συνάντησης με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, η οποία έως τώρα απορρίπτεται από το Κρεμλίνο.
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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι, παρά την "θετική" αποτίμησή του, για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους που επισκέπτονται το Κίεβο, ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται ότι πρέπει να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα αυτού, "επί του παρόντος".

"Ελπίζουμε ειλικρινά να καταλήξουμε σε συμφωνίες με τους Αμερικανούς εταίρους μας και βασιζόμαστε στη στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας, εάν ο πόλεμος παραταθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κάτι που φαίνεται να ισχύει επί του παρόντος", δήλωσε ο Ζελένσκι στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τις συνομιλίες.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε παράλληλα ότι το εδαφικό, που είναι κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεν μπορεί να επιλυθεί παρά μόνο στις συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών.

"Θέλω να επιμείνω στη θέση μου, η οποία είναι ότι τόσο περίπλοκα θέματα (για τα εδάφη σ.σ.) δεν μπορούν να επιλυθούν παρά μόνο σε επίπεδο ηγετών", δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά τις πρώτες του συνομιλίες στο Κίεβο με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι ζητεί εδώ και πολύ καιρό μια συνάντηση με τον ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για να διευθετηθεί το ζήτημα των εδαφών, κάτι που το Κρεμλίνο αρνείται να κάνει.

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