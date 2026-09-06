Ουκρανία - Γουίτκοφ: Οι συνομιλίες στο Κίεβο ήταν «ουσιαστικές» και θα συνεχιστούν «όσο χρειαστεί»

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, πραγματοποιούν συνομιλίες στο Κίεβο με Ουκρανούς αξιωματούχους, μετά τη συνάντησή τους χθες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία διήρκεσε τρεις ώρες στη Μόσχα.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες που είχαν ξεκινήσει νωρίτερα με την ουκρανική πλευρά ήταν «ουσιαστικές» και θα συνεχιστούν «όσο χρειαστεί».

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ μεταφέρουν, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πρόταση με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης με τη Ρωσία. Οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι ξεκίνησαν την Κυριακή τις συνομιλίες στο Κίεβο, μετά την τρίωρη συνάντησή τους με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα το Σάββατο.

«Ελπίζουμε να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία όσο χρειαστεί», δήλωσε επίσης ο Στιβ Γουίτκοφ.

Από την πλευρά του, ο Τζάρεντ Κούσνερ εξέφρασε την ελπίδα ότι το ταξίδι θα συμβάλει στην εξεύρεση νέων τρόπων προόδου στις διαπραγματεύσεις.

«Ελπίζουμε ότι αυτό το ταξίδι θα μας επέτρεψε να εντοπίσουμε νέους δρόμους για να προχωρήσουμε. Πιστεύω ότι μάθαμε πολλά από αυτό το ταξίδι», δήλωσε ο Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP).

Σε εξέλιξη βρίσκεται πλέον γύρος συνομιλιών με τη συμμετοχή των δύο Αμερικανών απεσταλμένων, της ουκρανικής αντιπροσωπείας και Ευρωπαίων αξιωματούχων αρμόδιων για θέματα εθνικής ασφάλειας.

Ο επικεφαλής του Γραφείου της ουκρανικής προεδρίας, Κίριλο Μπουντάνοφ, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι στο Κίεβο βρίσκονται επίσης εκπρόσωποι της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας.

«Θέλουμε να αποτρέψουμε την απώλεια ανθρώπινων ζωών, θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει δίκαια για όλους μας και θέλουμε να τελειώσει με τέτοιο τρόπο ώστε η ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας να μην επαναληφθεί ποτέ», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων μετά τον πρώτο γύρο των συνομιλιών.

«Πιστεύω ότι κάθε τέτοια συνάντηση μας φέρνει πιο κοντά σε αυτόν τον στόχο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Ζελένσκι, Σερχίι Νικιφόροφ, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ετοιμάσει ως δώρα για τους συμμετέχοντες στις συνομιλίες μπλουζάκια με το σύνθημα «Καθεστώς του Κιέβου».

Μετά την άφιξή τους στην ουκρανική πρωτεύουσα, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι ξεναγήθηκαν σε έναν καθεδρικό ναό στο κέντρο του Κιέβου, ο οποίος έχει υποστεί ζημιές από ρωσικές επιθέσεις.

Ο καθεδρικός ναός της Αγίας Σοφίας, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, υπέστη ζημιές στα παράθυρα και στα κουφώματά του. Την Παρασκευή, ρωσικό πλήγμα έπληξε τα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στο Κίεβο, προκαλώντας ζημιές και στον καθεδρικό ναό.

Πριν από τη συνάντησή τους, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επειδή επέτρεψε την επίσκεψη των δύο απεσταλμένων, «από άποψη ασφάλειας», προσθέτοντας ότι η Ουκρανία «περίμενε πολύ καιρό» για την επίσκεψη του Γουίτκοφ και του Κούσνερ.

Ο Ζελένσκι έχει επισημάνει επανειλημμένα ότι η οξεία έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων για τα συστήματα αεράμυνας έχει αφήσει την Ουκρανία ευάλωτη σε επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.

Μέσω Πολωνίας η μετάβαση στο Κίεβο

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ έκαναν στάση στην πολωνική πόλη Ρζεσόφ, καθ’ οδόν από τη Μόσχα προς το Κίεβο, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 1:31 π.μ. τοπική ώρα και, σύμφωνα με το πρακτορείο, οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι πιθανότατα συνέχισαν το ταξίδι τους προς την ουκρανική πρωτεύουσα με τρένο.

Προσωρινή εκεχειρία 72 ωρών

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εφαρμόσει προσωρινή εκεχειρία διάρκειας 72 ωρών για το διάστημα της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων, με την αναστολή των αεροπορικών επιθέσεων εκατέρωθεν στις δύο πρωτεύουσες, το Κίεβο και τη Μόσχα.

Η παύση των επιθέσεων ξεκίνησε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο και θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου των διπλωματικών επαφών.

Η εκεχειρία αφορά αποκλειστικά τις δύο πρωτεύουσες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή, η Ρωσία συνέχισε τις επιθέσεις σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, αποφεύγοντας την πόλη του Κιέβου.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 108 drones τύπου Shahed από ρωσικό έδαφος, ενώ τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις τελευταίες επιθέσεις και υποδομές υπέστησαν ζημιές στην περιοχή του Κιέβου.

Ρωσικές αεροπορικές επιδρομές καταγράφηκαν σε 11 σημεία σε ολόκληρη την Ουκρανία, ενώ μεγάλη πυρκαγιά σε εγκατάσταση υποδομών στην περιοχή του Κιέβου, η οποία προκλήθηκε από ρωσικό πλήγμα, έχει πλέον κατασβεστεί.

Συνολικά, 10 Ουκρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί το τελευταίο 24ωρο, ενώ άλλοι 65 έχουν τραυματιστεί.

Τρίωρη συνάντηση με τον Πούτιν

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ ξεκίνησαν το διπλωματικό τους μαραθώνιο το Σαββατοκύριακο με τρίωρη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Κρεμλίνου, μετά τις συνομιλίες ακολούθησε δείπνο με τον Ρώσο πρόεδρο.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ χαρακτήρισε αργότερα τις συνομιλίες «χρήσιμες», σημειώνοντας ότι οι Αμερικανοί εκπρόσωποι «είχαν προετοιμαστεί σοβαρά για το ταξίδι».

Όπως ανέφερε, η αμερικανική πλευρά εξέφρασε ενδιαφέρον για τον ταχύτερο δυνατό τερματισμό των εχθροπραξιών και παρουσίασε «μια ολόκληρη σειρά προτάσεων σχετικά με πιθανούς δρόμους για την επίτευξη μιας διευθέτησης».

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι δύο πλευρές «συζήτησαν ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα, τα οποία θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες».

Διαβάστε επίσης