Ουκρανία: Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν στο Κίεβο για συνομιλίες με στόχο την ειρήνη

Ο Λευκός Οίκος και το Κρεμλίνο χαρακτήρισαν τη συνάντηση του Σαββάτου στη Μόσχα «ουσιαστική» 

Δημήτρης Μάνωλης

Ουκρανία: Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν στο Κίεβο για συνομιλίες με στόχο την ειρήνη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έφτασαν στο Κίεβο για συνομιλίες με στόχο την ειρήνη στην Ουκρανία, μετά από συναντήσεις με τον Πούτιν στη Μόσχα.
  • Στις συνομιλίες με τον Πούτιν συζητήθηκαν ουσιαστικά σχέδια για ειρηνευτική συμφωνία, χωρίς όμως να υπάρχουν ενδείξεις άμεσου συμβιβασμού από τη ρωσική πλευρά.
  • Ο Πούτιν τόνισε την ανάγκη εξάλειψης των «βαθύτερων αιτίων» της σύγκρουσης, που περιλαμβάνουν τις ρωσικές απαιτήσεις για ουδετερότητα και αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι υπογράμμισε την ανάγκη για ειρήνη, εγγυήσεις ασφαλείας και αξιοπρεπή μεταπολεμική συμφωνία, δηλώνοντας ότι οι προτάσεις της Ουκρανίας είναι έτοιμες.
  • Η σύγκρουση συνεχίστηκε με ρωσικές επιθέσεις, παρά τις συνομιλίες, ενώ Ουκρανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των Αμερικανών απεσταλμένων και τη διάθεση του Πούτιν για ειρήνη.
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Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασαν την Κυριακή στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, στο πλαίσιο μιας ανανεωμένης προσπάθειας του Λευκού Οίκου να σημειωθεί πρόοδος προς τον τερματισμό της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η οποία διανύει πλέον τον πέμπτο χρόνο.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία μετέβη στην Ουκρανία μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια των οποίων οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντήθηκαν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο ABC News, στη συνάντηση συζητήθηκαν «ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα» στην πορεία προς μια ειρηνευτική συμφωνία, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις πως η ειρήνη βρίσκεται πιο κοντά.

Οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επισκεφθεί αρκετές φορές τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης.

Έφτασαν από την Πολωνία με τρένο και έγιναν δεκτοί από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έξω από τον ιστορικό καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας. Ο Ζελένσκι αγκάλιασε τους δύο άνδρες και στη συνέχεια τους οδήγησε στο εσωτερικό του ναού.

Πριν από την άφιξή τους, ο Ζελένσκι έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι είχε συναντηθεί με την ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα και ότι ανέμενε μια «ουσιαστική συζήτηση» με τους Αμερικανούς απεσταλμένους.

«Η Ουκρανία ήταν και θα παραμείνει εποικοδομητική. Μας ενδιαφέρει να φέρουμε πιο κοντά το τέλος του πολέμου. Χρειαζόμαστε ειρήνη. Χρειαζόμαστε εγγυήσεις ασφαλείας. Χρειαζόμαστε μια αξιοπρεπή μεταπολεμική ειρήνη. Οι προτάσεις μας είναι έτοιμες», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Το αμερικανικό διαπραγματευτικό δίδυμο είχε συνομιλίες χθες για περισσότερες από τρεις ώρες με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο, με Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους να εκφράζονται θετικά για τις συνομιλίες.

Ωστόσο, ο Πούτιν δεν έδωσε στη συνέχεια καμία ένδειξη ότι είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι ο Πούτιν είπε στους Γουίτκοφ και Κούσνερ πως είναι απαραίτητο να εξαλειφθούν «όλες οι βαθύτερες αιτίες της ουκρανικής σύγκρουσης».

Η συγκεκριμένη διατύπωση χρησιμοποιείται συστηματικά από Ρώσους αξιωματούχους και παραπέμπει στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Μόσχας, σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία θα πρέπει να αποδεχθεί την ουδετερότητα, να περιορίσει τις ένοπλες δυνάμεις της και να εγκαταλείψει κάθε προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν, σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, «σημείωσε τις επιτυχίες των ρωσικών δυνάμεων» στις πολεμικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και «εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι» της Ρωσίας.

Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η θέση του Πούτιν έχει σκληρύνει τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι θεωρεί πως η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο και εμφανίζεται ακόμη πιο αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ προκειμένου να εξαναγκάσει το Κίεβο σε παραχωρήσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πιθανές επιθέσεις κατά του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας τον προσεχή χειμώνα.

Κατά την έναρξη της συνάντησης του Σαββάτου, ο Γουίτκοφ ευχαρίστησε τον Πούτιν για τη φιλοξενία της αμερικανικής αντιπροσωπείας και αναφέρθηκε στις «απίστευτες» ιστορίες και αναμνήσεις που, όπως είπε, θα έχουν ο ίδιος, ο Κούσνερ, ο Ουσάκοφ και ο διευθύνων σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμίτριεφ, όταν συνταξιοδοτηθούν.

«Οι δικές σας θα είναι ακριβώς στην κορυφή όλων αυτών», είπε ο Γουίτκοφ στον Πούτιν.

Ο Γουίτκοφ μετέφερε επίσης στον Ρώσο πρόεδρο τις καλύτερες ευχές του Τραμπ και τον ευχαρίστησε εκ μέρους της οικογένειας Γκίλμαν για τη συμβολή του στην εξασφάλιση της επιστροφής του Ρομπ Γκίλμαν. Ο Πούτιν απάντησε ότι τα εύσημα ανήκουν στον Τραμπ.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο ABC News ότι στις συνομιλίες συμμετείχαν, μαζί με τους Κούσνερ και Γουίτκοφ, αξιωματούχοι του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν «προτάσεις για την επίτευξη ειρήνης στη σύγκρουση».

Ο Γουίτκοφ ευχαρίστησε επίσης τον Πούτιν για την υποστήριξή του σε αυτό που περιέγραψε ως μια προσωρινή συμφωνία «μη πληγμάτων» γύρω από το Κίεβο και τη Μόσχα, η οποία επέτρεψε στην αμερικανική αντιπροσωπεία να ταξιδέψει με ασφάλεια από και προς τη Ρωσία.

Ο Πούτιν και ο Ζελένσκι έχουν δηλώσει δημοσίως ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιήσουν επιθέσεις στις πρωτεύουσες των δύο χωρών κατά τη διάρκεια των επισκέψεων των αμερικανικών αντιπροσωπειών.

Δεν σημειώθηκαν ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου, ωστόσο αναφέρθηκαν επιθέσεις με drones στην κοντινή πόλη Μπορισπίλ. Οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίστηκαν σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Η συνάντηση στο Κρεμλίνο δεν ενθάρρυνε ιδιαίτερα τους Ουκρανούς, δήλωσε την Κυριακή στο ABC News ο Ολεξάντρ Μερεζκό, βουλευτής του ουκρανικού κοινοβουλίου και πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων.

«Περιμένουμε τον απεσταλμένο του Τραμπ, αλλά δεν έχω καμία απολύτως ελπίδα», δήλωσε από το Κίεβο. «Αυτό είναι κάτι που ο Τραμπ δεν καταλαβαίνει: ο Πούτιν πιστεύει ότι δεν υπάρχει επιστροφή για τον ίδιο. Έχει διαπράξει τόσα πολλά εγκλήματα, ώστε, όπως πιστεύει, μπορεί να σώσει τον εαυτό του μόνο εάν η Ουκρανία συνθηκολογήσει».

Ο Μερεζκό εξέφρασε επίσης αμφιβολίες για την ικανότητα των Γουίτκοφ και Κούσνερ να χαράξουν έναν δρόμο προς μια συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς τους «ερασιτέχνες χωρίς την απαραίτητη γνώση και εμπειρία».

Την ίδια ώρα, Ρωσία και Ουκρανία συνέχισαν τις νυχτερινές επιθέσεις. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 108 drones και άγνωστο αριθμό πυραύλων cruise κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή. Η ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε 82 drones και έξι πυραύλους cruise, ενώ καταγράφηκαν πλήγματα σε 11 περιοχές.

Η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Καταστάσεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε τουλάχιστον μία επίθεση στην περιοχή του Κιέβου, όπου ρωσικό πλήγμα προκάλεσε «μεγάλης κλίμακας πυρκαγιά» σε εγκατάσταση υποδομών.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 258 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τη Μόσχα, τα drones καταρρίφθηκαν πάνω από 14 ρωσικές περιφέρειες, την κατεχόμενη Κριμαία, τη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα.

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