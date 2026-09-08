Πούτιν σε Τραμπ: Η Μόσχα δεν τρέφει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη

Snapshot Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας.

Η συζήτηση χαρακτηρίστηκε εποικοδομητική, παραγωγική και πολύ ειλικρινής σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Οι δύο ηγέτες αξιολόγησαν θετικά τις επισκέψεις των απεσταλμένων του Λευκού Οίκου στη Μόσχα και το Κίεβο.

Συζήτησαν διεξοδικά τις εξελίξεις στη ζώνη του ΝΑΤΟ και συμφώνησαν να διατηρήσουν επαφή.

Ο Τραμπ τόνισε την ανάγκη τερματισμού της σύγκρουσης στην Ουκρανία για την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων. Snapshot powered by AI

Την κοινή εκτίμηση πως το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία θα ανοίξει άμεσα σημαντικές προοπτικές για την αποκατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ και Ρωσίας, εξέφρασαν κατά την επικοινωνία τους Τραμπ και Πούτιν.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τηλεφωνικά για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Η επικοινωνία έρχεται τρεις ημέρες μετά την επίσκεψη των απεσταλμένων του Τραμπ στη Μόσχα και τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη./

Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου ανέφερε: «Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική και παραγωγική».

«Η τηλεφωνική συνομιλία διήρκεσε ακριβώς μία ώρα, ήταν εποικοδομητική και πολύ ειλικρινής», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσακόφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, και οι δύο ηγέτες αξιολόγησαν θετικά τα αποτελέσματα των επισκέψεων των απεσταλμένων του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα και το Κίεβο.

Παρείχαν και διεξοδική ανάλυση των εξελίξεων στη ζώνη του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Όπως σημείωσε ο Ουσακόφ, Πούτιν και ο Τραμπ συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή.

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε την ανάγκη τερματισμού της σύγκρουσης στην Ουκρανία, κάτι που θα άνοιγε τον δρόμο για την αποκατάσταση των σχέσεων.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανέφερε επίσης στον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια εναντίον της Ευρώπης.

«Οι μύθοι που διαδίδονται σχετικά με τη ρωσική απειλή χρησιμεύουν μόνο ως πρόσχημα για τους Ευρωπαίους, προκειμένου να αυξήσουν τη στήριξή τους προς την Ουκρανία και τις δικές τους στρατιωτικές δαπάνες», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Ο Ουσακόφ δήλωσε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος παρουσίασε «αντικειμενική και εμπεριστατωμένη ανάλυση» των εξελίξεων στο πλαίσιο της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», καθώς και τη συνολική ρωσική εκτίμηση για την πορεία των επιχειρήσεων στο πεδίο της μάχης και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Με όσα γίνονται γνωστό από τη Μόσχα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν και για την ανταλλαγή κρατουμένων.

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