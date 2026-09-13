Ρωσία - Ουκρανία: Η πρώτη «ναυμαχία» drone στην ιστορία, χωρίς επιζώντες - Εντυπωσιακά πλάνα

Snapshot Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό δημοσίευσε βίντεο με την πρώτη ιστορική μάχη μεταξύ θαλάσσιων μη επανδρωμένων σκαφών (drones).

Στη μάχη, το ουκρανικό drone Sargan 3000 USV βύθισε ρωσικό USV χρησιμοποιώντας όπλο Protector διαμετρήματος 12,7 mm.

Η ουκρανική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών συμμετείχε στην επιχείρηση με το τηλεκατευθυνόμενο drone.

Από το 2022, το Κίεβο έχει αναπτύξει στόλο μη επανδρωμένων αεροσκαφών για να αντιμετωπίζει ρωσικές επιθέσεις και να επιτίθεται στη Ρωσία.

Δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για το είδος του ρωσικού σκάφους που καταστράφηκε ή το ακριβές χρονικό πλαίσιο της σύγκρουσης. Snapshot powered by AI

Το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας δημοσίευσε βίντεο με αυτό που αποκαλεί «πρώτη στην ιστορία» μάχη μεταξύ θαλάσσιων drones.

Τα εντυπωσιακά πλάνα, που τραβήχτηκαν από ουκρανικό πλοίο, δείχνουν το τηλεκατευθυνόμενο ουκρανικό Sargan 3000 USV να εμπλέκεται και βυθίζει ένα Ρωσικό USV.

«Αυτή είναι η πρώτη ναυτική συμπλοκή στην ιστορία μεταξύ μη επανδρωμένων επιφανειακών σκαφών», ανέφερε το Σάββατο μια ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του Ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού στο Telegram.

The Ukrainian Navy has released footage of the first ever battle between a pair of drone boats.



Seen here, a Ukrainian Sargan 3000 USV engages and sinks a Russian USV using its M2 Browning .50 HMG. pic.twitter.com/SoR9wkSebe — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 12, 2026

Σύμφωνα με τη δήλωση, η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της χώρας συμμετείχε στην επιχείρηση με τη χρήση του τηλεκατευθυνόμενου drone, το οποίο ήταν οπλισμένο με ένα όπλο «Protector» διαμέτρου 12,7 mm.

Από την έναρξη της σύγκρουσης το 2022, το Κίεβο έχει αναπτύξει ένα στόλο μη επανδρωμένων αεροσκαφών για να αναχαιτίζει τις ρωσικές επιθέσεις, ενώ παράλληλα επιτίθεται όλο και πιο βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση ποιο ήταν το σκάφος που καταστράφηκε ούτε πότε έλαβε έγινε η σύγκρουση.