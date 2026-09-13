Ρωσία - Ουκρανία: Η πρώτη «ναυμαχία» drone στην ιστορία, χωρίς επιζώντες - Εντυπωσιακά πλάνα
Το βίντεο δημοσίευσε το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό
Snapshot
- Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό δημοσίευσε βίντεο με την πρώτη ιστορική μάχη μεταξύ θαλάσσιων μη επανδρωμένων σκαφών (drones).
- Στη μάχη, το ουκρανικό drone Sargan 3000 USV βύθισε ρωσικό USV χρησιμοποιώντας όπλο Protector διαμετρήματος 12,7 mm.
- Η ουκρανική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών συμμετείχε στην επιχείρηση με το τηλεκατευθυνόμενο drone.
- Από το 2022, το Κίεβο έχει αναπτύξει στόλο μη επανδρωμένων αεροσκαφών για να αντιμετωπίζει ρωσικές επιθέσεις και να επιτίθεται στη Ρωσία.
- Δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για το είδος του ρωσικού σκάφους που καταστράφηκε ή το ακριβές χρονικό πλαίσιο της σύγκρουσης.
Το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας δημοσίευσε βίντεο με αυτό που αποκαλεί «πρώτη στην ιστορία» μάχη μεταξύ θαλάσσιων drones.
Τα εντυπωσιακά πλάνα, που τραβήχτηκαν από ουκρανικό πλοίο, δείχνουν το τηλεκατευθυνόμενο ουκρανικό Sargan 3000 USV να εμπλέκεται και βυθίζει ένα Ρωσικό USV.
«Αυτή είναι η πρώτη ναυτική συμπλοκή στην ιστορία μεταξύ μη επανδρωμένων επιφανειακών σκαφών», ανέφερε το Σάββατο μια ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του Ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού στο Telegram.
Σύμφωνα με τη δήλωση, η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της χώρας συμμετείχε στην επιχείρηση με τη χρήση του τηλεκατευθυνόμενου drone, το οποίο ήταν οπλισμένο με ένα όπλο «Protector» διαμέτρου 12,7 mm.
Από την έναρξη της σύγκρουσης το 2022, το Κίεβο έχει αναπτύξει ένα στόλο μη επανδρωμένων αεροσκαφών για να αναχαιτίζει τις ρωσικές επιθέσεις, ενώ παράλληλα επιτίθεται όλο και πιο βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση ποιο ήταν το σκάφος που καταστράφηκε ούτε πότε έλαβε έγινε η σύγκρουση.