Από τα δύο Heron στην αυτόνομη παραγωγή 15.000 drones το έτος: Μήνυμα ισχύος Νίκου Δένδια

Snapshot Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παράγουν πλέον 5.000 drones ετησίως και με την ολοκλήρωση του νέου εργοστασίου θα μπορούν να παράγουν 15.000 drones το χρόνο.

Η παραγωγή των drones ενισχύει τις δυνατότητες παρατήρησης, αναγνώρισης και επιθετικής δραστηριότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εκτελείται πρόγραμμα 522 οχυρωματικών έργων προστασίας με προκατασκευασμένα μπλοκ οπλισμένου σκυροδέματος, μειώνοντας το χρόνο κατασκευής κατά 80% και το κόστος κατά 30%.

Υλοποιείται πρόγραμμα κατασκευής 24 νέων κατοικιών για στρατιωτικά στελέχη στον Έβρο, αυξάνοντας κατά 40% τις δυνατότητες στέγασης της στρατιωτικής οικογένειας στην περιοχή.

Το οικιστικό πρόγραμμα του ΥΠΕΘΑ προβλέπει την κατασκευή και ανακαίνιση συνολικά 17.484 κατοικιών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων σε όλη την επικράτεια. Snapshot powered by AI

Μια θεαματική αλλαγή σελίδας στο αμυντικό οπλοστάσιο της χώρας περιέγραψε από τη Θράκη ο Νίκος Δένδιας, ανακοινώνοντας πως οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις περνούν πλέον μαζικά στην παραγωγή 15.000 drones ετησίως. Κατά την επίσκεψή του στην Περιοχή Ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έθεσε στο επίκεντρο τη ριζική τεχνολογική αναβάθμιση, συνδέοντας τη νέα εποχή των μη επανδρωμένων με τη θωράκιση των συνόρων και τη μέριμνα για το προσωπικό.

Στους Τοξότες Ξάνθης, στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού, ο κ. Δένδιας ενημερώθηκε διεξοδικά για την εξέλιξη της κατασκευής μη επανδρωμένων drones και τη ραγδαία ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας των στρατιωτικών μονάδων. Αμέσως μετά, μετέβη στην έδρα του 724 Τάγματος Μηχανικού, επιθεωρώντας μία από τις 8 Μονάδες Παραγωγής στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, η οποία τροφοδοτεί την κατασκευή 522 νέων οχυρωματικών έργων προστασίας προσωπικού και μέσων.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε σε δήλωσή του μετά το πέρας της επίσκεψής του στην Ξάνθη:

«Είχα τη χαρά σήμερα εδώ στην Ξάνθη, να επισκεφτώ το 316 Συνεργείο το οποίο παράγει Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα.

Το 316 μαζί με το 306 Εργοστάσιο Βάσης στην Αττική, έχει δώσει ήδη τη δυνατότητα στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να παράγουν ετησίως περίπου 5.000 drones για τις ανάγκες τους.

Θα ήθελα να σημειώσετε ότι στις 31/12/2023 οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν μόνο δύο drones Κατηγορίας ΙΙΙ HERON τα οποία πετούσαν εναλλάξ και 252 drones βιομηχανικής παραγωγής. Θα μου επιτρέψετε με κάθε σεβασμό να πω, επιπέδου “Jumbo”.

Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, οι Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να παράγουν 5.000 drones για τις ανάγκες τους και με την ολοκλήρωση του 309 Εργοστασίου, του οποίου θα κάνουμε τα εγκαίνια τον Δεκέμβρη, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορούν να παράξουν 15.000 drones ετησίως. Κι αυτό αφορά μόνον την παραγωγή των ίδιων των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς να συνυπολογίσουμε τις ήδη αναπτυχθείσες δυνατότητες του ελληνικού οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας.

Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια φάση που οι Ένοπλες Δυνάμεις σε ταχύτατο χρονικό διάστημα περνούν στη νέα εποχή. Τα drones μάς δίνουν δυνατότητες παρατήρησης, μας δίνουν δυνατότητες αναγνώρισης, μας δίνουν δυνατότητες επιθετικής δραστηριότητας.

Έργα οχύρωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα

Αλλά δεν αρκεί αυτό. Υπάρχει και η Άμυνα. Η ανάγκη να προστατεύσουμε το προσωπικό μας από ανάλογα μέσα που τυχόν θα έχει μια χώρα που απειλήσει την Ελλάδα.

Επισκέφτηκα λοιπόν, επίσης, εδώ στην Ξάνθη, μία από τις 8 Μονάδες που έχουμε δημιουργήσει, παραγωγής προκατασκευασμένων και διασυνδεόμενων μπλοκ οπλισμένου σκυροδέματος, τα οποία κατασκευάζονται ακριβώς για να προστατεύσουν το προσωπικό μας.

Ήδη εκτελείται αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως και μέχρι το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχυρώσεως και προστασίας του προσωπικού μας, όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά επίσης και στις θέσεις υποστήριξης των εγκαταστάσεων υποδομής της Πατρίδας μας.

Η κατασκευή αυτών των μπλοκ οπλισμένου σκυροδέματος μάς δίνει τη δυνατότητα να μειώνουμε στο 20% τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για την κατασκευή του συγκεκριμένου οχυρωματικού έργου. Και επίσης, ακόμα πιο σημαντικό, να μειώνουμε περίπου στο 30% το κόστος κατασκευής αυτού του οχυρωματικού έργου. Υπολογίζουμε ότι αυτό σε ετήσιο επίπεδο μάς δημιουργεί μια εξοικονόμηση όσον αφορά τα έργα που είναι απαραίτητο να γίνουν, της τάξης των 41 εκατ. ευρώ.

Βλέπουμε λοιπόν πώς αναπτύσσεται η «Ατζέντα 2030» στην πράξη. Αφενός μεν, αναπτύσσει τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων να παράξουν drones, αφετέρου δημιουργεί επίσης τον μηχανισμό κατασκευής των αμυντικών εγκαταστάσεων που απαιτεί η συγκυρία και επίσης, δημιουργείται μια τεράστια δυνατότητα εξοικονόμησης των χρημάτων του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα φορολογούμενου».

Στέγη για τη στρατιωτική οικογένεια στον Έβρο

Την ίδια ώρα, η περιοδεία περιλάμβανε ουσιαστικές παρεμβάσεις για την καθημερινότητα των στελεχών. Συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη και τον Διοικητή της ΑΣΔΙΘ Αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας βρέθηκε στα υπό ανέγερση ΣΟΑ στο Διδυμότειχο.

Στο εργοτάξιο, ο Διευθυντής του Γ΄ Κλάδου του ΓΕΣ Υποστράτηγος Δημήτριος Κουρκουλάκος παρουσίασε αναλυτικά την εξέλιξη των 24 νέων κατοικιών (12 στο Διδυμότειχο και 12 στην Ορεστιάδα). Το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 90% και παραδίδεται τον επόμενο μήνα, ενταγμένο στο συνολικό πρόγραμμα του ΥΠΕΘΑ που αφορά 17.484 κατοικίες σε όλη την επικράτεια. Παρόντες ήταν ο Βουλευτής Αναστάσιος Δημοσχάκης και ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμήλος Χατζηγιαννόγλου.

Ο κ. Δένδιας δήλωσε μετά την επίσκεψή του στα ΣΟΑ Διδυμοτείχου:

«Διαπίστωσα σήμερα, εδώ στο Διδυμότειχο, την πρόοδο στην κατασκευή των νέων Στρατιωτικών Οικημάτων. 24 νέες κατοικίες, 12 εδώ στο Διδυμότειχο, 12 ακόμη στην Ορεστιάδα, ολοκληρωμένες σε ποσοστό που προσεγγίζει το 90%, και θα παραδοθούν στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στη Στρατιωτική Οικογένεια δηλαδή, τον επόμενο μήνα.

Ένα τμήμα του νέου Οικιστικού Προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο όπως ξέρετε, προβλέπει την κατασκευή 10.500 νέων κατοικιών σε ολόκληρη την επικράτεια και επίσης την επισκευή και την παράδοση στη χρήση 7.000 ακόμη ανακαινισμένων παλαιότερων κατοικιών, δηλαδή συνολικά άνω των 17.000 κατοικιών, το μεγαλύτερο Οικιστικό Πρόγραμμα που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του νέου ελληνικού κράτους.

Ήδη εδώ, στον Έβρο και ειδικά εδώ στο Διδυμότειχο, αυξάνουμε κατά 40% τις δυνατότητές μας να φιλοξενηθεί η Στρατιωτική Οικογένεια.

Όπως ξέρετε, το πρόγραμμα αυτό αφορά στην Α’ του φάση, στην πρώτη του φάση εκτέλεσης τις ακριτικές και τις νησιωτικές περιοχές και εντάσσεται στη συνολική μέριμνα για τη Στρατιωτική Οικογένεια. Στην πολιτική δηλαδή, που επιδιώκει να στηρίξει τα στελέχη, τους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, στην προσπάθεια να έχουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και επίσης τα νέα στελέχη στην προσπάθειά τους να μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Σκοπός μας είναι ο Στρατιωτικός, το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο ζωής, έτσι ώστε η Πολιτεία σε ανταπόδοση των υπηρεσιών που προσφέρει στην Πατρίδα, να του παρέχει και αυτή με τη σειρά της το επίπεδο ζωής που του αξίζει».

Το πρόγραμμα της ημέρας είχε ξεκινήσει νωρίτερα από τη Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, όπου ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Δαμασκηνό. Ακολούθως, μετέβη στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, εκφράζοντας τις ευχές του στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Άνθιμο με αφορμή τα ονομαστήριά του.

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