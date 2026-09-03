Από τα δύο Heron στην αυτόνομη παραγωγή 15.000 drones το έτος: Μήνυμα ισχύος Νίκου Δένδια

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επιθεώρησε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026 τις στρατιωτικές γραμμές παραγωγής drones στην Ξάνθη καθώς και τα νέα οικιστικά έργα για στελέχη σε Διδυμότειχο και Ορεστιάδα.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Από τα δύο Heron στην αυτόνομη παραγωγή 15.000 drones το έτος: Μήνυμα ισχύος Νίκου Δένδια
ΕΘΝΙΚΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παράγουν πλέον 5.000 drones ετησίως και με την ολοκλήρωση του νέου εργοστασίου θα μπορούν να παράγουν 15.000 drones το χρόνο.
  • Η παραγωγή των drones ενισχύει τις δυνατότητες παρατήρησης, αναγνώρισης και επιθετικής δραστηριότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Εκτελείται πρόγραμμα 522 οχυρωματικών έργων προστασίας με προκατασκευασμένα μπλοκ οπλισμένου σκυροδέματος, μειώνοντας το χρόνο κατασκευής κατά 80% και το κόστος κατά 30%.
  • Υλοποιείται πρόγραμμα κατασκευής 24 νέων κατοικιών για στρατιωτικά στελέχη στον Έβρο, αυξάνοντας κατά 40% τις δυνατότητες στέγασης της στρατιωτικής οικογένειας στην περιοχή.
  • Το οικιστικό πρόγραμμα του ΥΠΕΘΑ προβλέπει την κατασκευή και ανακαίνιση συνολικά 17.484 κατοικιών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων σε όλη την επικράτεια.
Snapshot powered by AI

Μια θεαματική αλλαγή σελίδας στο αμυντικό οπλοστάσιο της χώρας περιέγραψε από τη Θράκη ο Νίκος Δένδιας, ανακοινώνοντας πως οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις περνούν πλέον μαζικά στην παραγωγή 15.000 drones ετησίως. Κατά την επίσκεψή του στην Περιοχή Ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έθεσε στο επίκεντρο τη ριζική τεχνολογική αναβάθμιση, συνδέοντας τη νέα εποχή των μη επανδρωμένων με τη θωράκιση των συνόρων και τη μέριμνα για το προσωπικό.

Στους Τοξότες Ξάνθης, στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού, ο κ. Δένδιας ενημερώθηκε διεξοδικά για την εξέλιξη της κατασκευής μη επανδρωμένων drones και τη ραγδαία ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας των στρατιωτικών μονάδων. Αμέσως μετά, μετέβη στην έδρα του 724 Τάγματος Μηχανικού, επιθεωρώντας μία από τις 8 Μονάδες Παραγωγής στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, η οποία τροφοδοτεί την κατασκευή 522 νέων οχυρωματικών έργων προστασίας προσωπικού και μέσων.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε σε δήλωσή του μετά το πέρας της επίσκεψής του στην Ξάνθη:

«Είχα τη χαρά σήμερα εδώ στην Ξάνθη, να επισκεφτώ το 316 Συνεργείο το οποίο παράγει Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα.

Το 316 μαζί με το 306 Εργοστάσιο Βάσης στην Αττική, έχει δώσει ήδη τη δυνατότητα στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να παράγουν ετησίως περίπου 5.000 drones για τις ανάγκες τους.

Θα ήθελα να σημειώσετε ότι στις 31/12/2023 οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν μόνο δύο drones Κατηγορίας ΙΙΙ HERON τα οποία πετούσαν εναλλάξ και 252 drones βιομηχανικής παραγωγής. Θα μου επιτρέψετε με κάθε σεβασμό να πω, επιπέδου “Jumbo”.

hrtauvyb0aah8rr.jpeg

Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, οι Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να παράγουν 5.000 drones για τις ανάγκες τους και με την ολοκλήρωση του 309 Εργοστασίου, του οποίου θα κάνουμε τα εγκαίνια τον Δεκέμβρη, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορούν να παράξουν 15.000 drones ετησίως. Κι αυτό αφορά μόνον την παραγωγή των ίδιων των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς να συνυπολογίσουμε τις ήδη αναπτυχθείσες δυνατότητες του ελληνικού οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας.

Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια φάση που οι Ένοπλες Δυνάμεις σε ταχύτατο χρονικό διάστημα περνούν στη νέα εποχή. Τα drones μάς δίνουν δυνατότητες παρατήρησης, μας δίνουν δυνατότητες αναγνώρισης, μας δίνουν δυνατότητες επιθετικής δραστηριότητας.

Έργα οχύρωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα

Αλλά δεν αρκεί αυτό. Υπάρχει και η Άμυνα. Η ανάγκη να προστατεύσουμε το προσωπικό μας από ανάλογα μέσα που τυχόν θα έχει μια χώρα που απειλήσει την Ελλάδα.

Επισκέφτηκα λοιπόν, επίσης, εδώ στην Ξάνθη, μία από τις 8 Μονάδες που έχουμε δημιουργήσει, παραγωγής προκατασκευασμένων και διασυνδεόμενων μπλοκ οπλισμένου σκυροδέματος, τα οποία κατασκευάζονται ακριβώς για να προστατεύσουν το προσωπικό μας.

Ήδη εκτελείται αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως και μέχρι το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχυρώσεως και προστασίας του προσωπικού μας, όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά επίσης και στις θέσεις υποστήριξης των εγκαταστάσεων υποδομής της Πατρίδας μας.

Η κατασκευή αυτών των μπλοκ οπλισμένου σκυροδέματος μάς δίνει τη δυνατότητα να μειώνουμε στο 20% τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για την κατασκευή του συγκεκριμένου οχυρωματικού έργου. Και επίσης, ακόμα πιο σημαντικό, να μειώνουμε περίπου στο 30% το κόστος κατασκευής αυτού του οχυρωματικού έργου. Υπολογίζουμε ότι αυτό σε ετήσιο επίπεδο μάς δημιουργεί μια εξοικονόμηση όσον αφορά τα έργα που είναι απαραίτητο να γίνουν, της τάξης των 41 εκατ. ευρώ.

Βλέπουμε λοιπόν πώς αναπτύσσεται η «Ατζέντα 2030» στην πράξη. Αφενός μεν, αναπτύσσει τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων να παράξουν drones, αφετέρου δημιουργεί επίσης τον μηχανισμό κατασκευής των αμυντικών εγκαταστάσεων που απαιτεί η συγκυρία και επίσης, δημιουργείται μια τεράστια δυνατότητα εξοικονόμησης των χρημάτων του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα φορολογούμενου».

Στέγη για τη στρατιωτική οικογένεια στον Έβρο

Την ίδια ώρα, η περιοδεία περιλάμβανε ουσιαστικές παρεμβάσεις για την καθημερινότητα των στελεχών. Συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη και τον Διοικητή της ΑΣΔΙΘ Αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας βρέθηκε στα υπό ανέγερση ΣΟΑ στο Διδυμότειχο.

Στο εργοτάξιο, ο Διευθυντής του Γ΄ Κλάδου του ΓΕΣ Υποστράτηγος Δημήτριος Κουρκουλάκος παρουσίασε αναλυτικά την εξέλιξη των 24 νέων κατοικιών (12 στο Διδυμότειχο και 12 στην Ορεστιάδα). Το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 90% και παραδίδεται τον επόμενο μήνα, ενταγμένο στο συνολικό πρόγραμμα του ΥΠΕΘΑ που αφορά 17.484 κατοικίες σε όλη την επικράτεια. Παρόντες ήταν ο Βουλευτής Αναστάσιος Δημοσχάκης και ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμήλος Χατζηγιαννόγλου.

Ο κ. Δένδιας δήλωσε μετά την επίσκεψή του στα ΣΟΑ Διδυμοτείχου:

«Διαπίστωσα σήμερα, εδώ στο Διδυμότειχο, την πρόοδο στην κατασκευή των νέων Στρατιωτικών Οικημάτων. 24 νέες κατοικίες, 12 εδώ στο Διδυμότειχο, 12 ακόμη στην Ορεστιάδα, ολοκληρωμένες σε ποσοστό που προσεγγίζει το 90%, και θα παραδοθούν στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στη Στρατιωτική Οικογένεια δηλαδή, τον επόμενο μήνα.

Ένα τμήμα του νέου Οικιστικού Προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο όπως ξέρετε, προβλέπει την κατασκευή 10.500 νέων κατοικιών σε ολόκληρη την επικράτεια και επίσης την επισκευή και την παράδοση στη χρήση 7.000 ακόμη ανακαινισμένων παλαιότερων κατοικιών, δηλαδή συνολικά άνω των 17.000 κατοικιών, το μεγαλύτερο Οικιστικό Πρόγραμμα που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του νέου ελληνικού κράτους.

Ήδη εδώ, στον Έβρο και ειδικά εδώ στο Διδυμότειχο, αυξάνουμε κατά 40% τις δυνατότητές μας να φιλοξενηθεί η Στρατιωτική Οικογένεια.

Όπως ξέρετε, το πρόγραμμα αυτό αφορά στην Α’ του φάση, στην πρώτη του φάση εκτέλεσης τις ακριτικές και τις νησιωτικές περιοχές και εντάσσεται στη συνολική μέριμνα για τη Στρατιωτική Οικογένεια. Στην πολιτική δηλαδή, που επιδιώκει να στηρίξει τα στελέχη, τους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, στην προσπάθεια να έχουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και επίσης τα νέα στελέχη στην προσπάθειά τους να μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Σκοπός μας είναι ο Στρατιωτικός, το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο ζωής, έτσι ώστε η Πολιτεία σε ανταπόδοση των υπηρεσιών που προσφέρει στην Πατρίδα, να του παρέχει και αυτή με τη σειρά της το επίπεδο ζωής που του αξίζει».

Το πρόγραμμα της ημέρας είχε ξεκινήσει νωρίτερα από τη Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, όπου ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Δαμασκηνό. Ακολούθως, μετέβη στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, εκφράζοντας τις ευχές του στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Άνθιμο με αφορμή τα ονομαστήριά του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή ανάκαμψη - Σε νέα υψηλά 17 ετών η αγορά - Οι μετοχές που ξεχώρισαν

17:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Κακοποιοί επιχείρησαν να διαρρήξουν κατάστημα απέναντι από ΑΤ - Πυροβόλησαν τον φρουρό

17:54ANNOUNCEMENTS

Το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” φέρνει την απόλυτη εμπειρία McLaren στις 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ

17:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

BepiColombo: Η φιλόδοξη διαστημική αποστολή που φτάνει στον Ερμή έπειτα από σχεδόν 8 χρόνια - Δείτε βίντεο

17:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βίντεο BBC: Πώς είναι να χρησιμοποιείς ταξί χωρίς οδηγό στο Λονδίνο

17:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

17:48WHAT THE FACT

Γιατί φόρεσαν γιλέκα σε πιγκουίνους: Το πρωτοποριακό πείραμα στη Χιλή

17:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: Το Σάββατο τα εγκαίνια του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στη ΔΕΘ

17:40ΕΛΛΑΔΑ

«Τρώγαμε και έσκασε η κοιλιά του»: Ο 43χρονος στην Κυψέλη περιγράφει πώς πέθανε το μωρό και γιατί το έβαλαν στον καταψύκτη

17:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου επιστρέφουν στην ελίτ της Ευρώπης

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 34χρονος Τούρκος στην Αθήνα – Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία της Interpol

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Μαραθώνα: Έσκαψαν με σκαπτικό όλη την αυλή για να βρουν τη σορό της 90χρονης – Η καταγγελία γείτονα που διερευνά η Αστυνομία

17:18ΕΘΝΙΚΑ

Από τα δύο Heron στην αυτόνομη παραγωγή 15.000 drones το έτος: Μήνυμα ισχύος Νίκου Δένδια από την Ξάνθη

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ένοχος ο 24χρονος Ούγγρος για τα drift στη Νέα Παραλία – 7 μήνες με τριετή αναστολή

17:07ΥΓΕΙΑ

Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος: Κρίσιμη η εκπαίδευση περισσότερων πολιτών στην ΚΑΡΠΑ

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πετροχώρι Ξάνθης: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα στην κατάσβεση

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Πατάγια: Η «Sin City» της Ταϊλάνδης που γεννήθηκε «ξελογιάζοντας» αμερικανούς στρατιώτες

16:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικώτσης»: Μια Μουσικοθεατρική παράσταση στο Christmas Theater

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Η «σιδηρά κυρία» της Ιταλίας: Η Μελόνι διέλυσε το ρεκόρ του Μπερλουσκόνι - Το μυστικό της επιτυχίας

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Επιτήδειοι εξαπάτησαν ηλικιωμένη και άρπαξαν 16.600 ευρω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:20ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έριξαν στη θάλασσα το αυτοκίνητο που έκανε τη δολοφονική προσπέραση στον ΒΟΑΚ;

09:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ξανά αφρικανική ζέστη - Η ημέρα που ξεκινούν ξανά τα 37άρια

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Μαραθώνα: Έσκαψαν με σκαπτικό όλη την αυλή για να βρουν τη σορό της 90χρονης – Η καταγγελία γείτονα που διερευνά η Αστυνομία

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Μαραθώνα: Ομολόγησε ότι έθαψε την υπερήλικη μητέρα της

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη με 12,6% η ΝΔ - Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ - Εκτός Βουλής ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση, Νίκη και Νέα Αριστερά

12:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολικό βιβλίο Β’ Δημοτικού παρουσιάζει στα παιδιά τις «διαφορετικές μορφές οικογένειας»

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από την Ξάνθη: Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορούν να παράγουν 15.000 drones ετησίως

13:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκάλυψη: «Θα τα ξεράσω όλα στην Ασφάλεια!» - Όταν το θύμα μαστροπείας απειλούσε το σατανικό ζεύγος της Κυψέλης, πριν δεχθεί τον απόλυτο εκβιασμό

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Το σημάδι που δεν είδε κανείς για την καταστροφή του Νεπάλ δυο ημέρες νωρίτερα

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Πατάγια: Η «Sin City» της Ταϊλάνδης που γεννήθηκε «ξελογιάζοντας» αμερικανούς στρατιώτες

15:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θαλάσσια πάρκα εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αυξημένες παραβιάσεις: Τι είπε ο Γεραπετρίτης για την Τουρκία στους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Η ξεχασμένη απόδειξη σε ΑΤΜ με διαθέσιμο υπόλοιπο 2,1 εκατ. ευρώ αναστάτωσε το Twitter

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί βιάστηκε από δύο άνδρες – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις

17:40ΕΛΛΑΔΑ

«Τρώγαμε και έσκασε η κοιλιά του»: Ο 43χρονος στην Κυψέλη περιγράφει πώς πέθανε το μωρό και γιατί το έβαλαν στον καταψύκτη

13:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Τζαβέλα: Η φράση της Μαρίκας Μητσοτάκη για τον Αντώνη Σαμαρά - «Κοίτα αν τον φυλάνε καλά»

09:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φετινό Ελ Νίνιο θα είναι ιστορικό - «Φαινόμενο άνευ προηγουμένου»

13:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θα καταγράψουμε και τα κοσμήματα στις θυρίδες» για να φορολογήσουμε τον πλούτο, είπε ο αναπλ. τομεάρχης της ΕΛ.Α.Σ. Γιώργος Παππάς

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά στις Ράχες στην παλιά εθνική οδό - Χτύπησαν οι καμπάνες του χωριού

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Γρεβενά: 55χρονη καταπλακώθηκε από το τρακτέρ της

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Γαλλία: Σκότωσε τα δύο παιδιά του και την πεθερά του, έστειλε σε βίντεο τη σκηνή του φόνου στη σύζυγό του και έπειτα αυτοκτόνησε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ