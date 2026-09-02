Συνάντηση Δένδια με την Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ - Τι συζήτησαν

Snapshot Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντή με την Αμερικανίδα υφυπουργό Εξωτερικών Alison Hooker και την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την υλοποίηση της Agenda 2030 για τον εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Συζητήθηκε η στρατηγική σημασία της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ (MDCA) ως βασικού πυλώνα της αμυντικής συνεργασίας.

Η ανταλλαγή απόψεων περιελάμβανε την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή και τις προτεραιότητες του αμυντικού σχεδιασμού. Snapshot powered by AI

Με την ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, την υλοποίηση της «Agenda 2030» και τη στρατηγική σημασία της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ (MDCA) στο επίκεντρο, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η συνάντηση του Νίκου Δένδια με την υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για τις Πολιτικές Υποθέσεις, Alison Hooker.

Στη συνάντηση συμμετείχε και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην ελληνική πρωτεύουσα.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας γνωστοποίησε τη συνάντηση με ανάρτησή του στο Χ, σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην υλοποίηση της Agenda 2030, του ευρύτερου σχεδιασμού για τον εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ στο τραπέζι βρέθηκε και η MDCA, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Συναντήθηκα σήμερα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με την Υφυπουργό Εξωτερικών για τις Πολιτικές Υποθέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, κα Alison Hooker @UnderSecStateP, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα. Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, η Πρέσβης των Η.Π.Α., κα… pic.twitter.com/OxPVioRrHS — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 2, 2026

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:

«Συναντήθηκα σήμερα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με την Υφυπουργό Εξωτερικών για τις Πολιτικές Υποθέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, κα Alison Hooker στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα. Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, η Πρέσβης των Η.Π.Α., κα Kimberly Guilfoyle.

Ανταλλάξαμε απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και για την υλοποίηση της Agenda 2030.

Επιπλέον, συζητήσαμε για τη στρατηγική σημασία της MDCA».

Διαβάστε επίσης