Δένδιας για «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η πρώτη ευρωπαϊκή προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών

Snapshot Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών από το Διάστημα, τον Κυβερνοχώρο, βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Η Ελλάδα υπέγραψε σύμβαση για τον αντιαεροπορικό, anti-drone και αντιβαλλιστικό Θόλο, δημιουργώντας παραγωγική βάση στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών.

Ο Νίκος Δένδιας πρόκειται να συζητήσει με τους ευρωπαίους ομολόγους του τις προκλήσεις που θέτει ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και τη Θράκη.

Η εν λόγω προσπάθεια εντάσσεται στην ευρύτερη «Ατζέντα 2030» για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Εκτενή αναφορά στην υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό, anti-drone, αντιβαλλιστικό Θόλο, «Ασπίδα του Αχιλλέα», έκανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στη δήλωσή του πριν από το Άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ.

Ο κ. Δένδιας σημείωσε πως η «Ασπίδα του Αχιλλέα», είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των προκλήσεων «που συνιστά για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια νέα διάσταση του Διαστήματος, ο Κυβερνοχώρος, οι βαλλιστικοί πύραυλοι και τα drones».

Ο ίδιος έκανε αναφορά και στις πρόσφατες προκλήσεις της Τουρκίας τονίζοντας πως «έχω την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών».

Η δήλωση του Νίκου Δένδια:

«Σήμερα, στο πλαίσιο του Άτυπου Συμβουλίου της Ε.Ε. θα συζητήσουμε εκτός από τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, τις προκλήσεις που συνιστά για την ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια η νέα διάσταση του Διαστήματος, ο Κυβερνοχώρος, οι βαλλιστικοί πύραυλοι, τα drones.

Η Ελλάδα έχει να προσφέρει σε αυτόν τον διάλογο. Η «Ατζέντα 2030» και η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων αυτών των απειλών.

Και επίσης, θα ήθελα να πω ότι μετά τη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό, anti-drone, αντιβαλλιστικό Θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές.

Έχω επίσης, την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών».

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