Ασπίδα του Αχιλλέα: Το επικό βίντεο των Ισραηλινών για τη συμφωνία με την Ελλάδα

Snapshot Η ισραηλινή Rafael υπέγραψε τη μεγαλύτερη αμυντική εξαγωγική συμφωνία στην ιστορία Ελλάδας-Ισραήλ για το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Το σύστημα που θα προμηθευτεί η Ελλάδα περιλαμβάνει πολυεπίπεδη αεράμυνα, αντι-drone και αντιβαλλιστική προστασία, με κόστος άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συνεργασία στοχεύει στην ενίσχυση της άμυνας της Αθήνας απέναντι σε απειλές από την Τουρκία και στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η συμφωνία αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και τη στρατηγική σημασία της συμμαχίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι η συνεργασία βασίζεται σε κοινά στρατηγικά συμφέροντα και ενισχύει τις περιφερειακές συμμαχίες. Snapshot powered by AI

Η ισραηλινή εταιρεία αμυντικών συστημάτων Rafael επισημοποίησε τη συμμετοχή της στη συμφωνία για το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα», με στόχο την ενεργοποίηση του ελληνικού πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού, αντι-drone και αντιβαλλιστικού Θόλου. Η συμφωνία, που υπεγράφη τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αποτελεί τη μεγαλύτερη αμυντική εξαγωγική συναλλαγή στην ιστορία των διμερών σχέσεων Ελλάδας – Ισραήλ.

Η Rafael, γνωστή για το σύστημα David’s Sling («η σφεντόνα του Δαβίδ»), το οποίο ήδη υποστηρίζει το ισραηλινό Iron Dome, θα προμηθεύσει την Ελλάδα με ένα ολοκληρωμένο σύστημα αεράμυνας που περιλαμβάνει προστασία από βαλλιστικούς πυραύλους και drones. Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, το συμβόλαιο ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία του Ισραήλ.

Η συνεργασία αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην περιοχή, ειδικά μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, καθώς η Άγκυρα επιδιώκει να διευρύνει την επιρροή της στη Συρία. Τα ισραηλινά οπλικά συστήματα εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν σημαντικά την άμυνα της Αθήνας απέναντι σε πιθανές απειλές από τη γειτονική χώρα, όπως επισημαίνουν και οι Times of Israel.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, τονίζεται πως η επιλογή της ισραηλινής τεχνολογίας από την Ελλάδα αντανακλά το επίπεδο εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της συμμαχίας στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, υπογράμμισε πως η εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα βασίζεται σε κοινά στρατηγικά συμφέροντα και την ανάγκη αντιμετώπισης περιφερειακών προκλήσεων. «Σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας, το Ισραήλ και η Ελλάδα δεσμεύονται να προασπίσουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή», δήλωσε, αναφερόμενος εμμέσως στην Τουρκία.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως συνέχεια της στρατηγικής συμμαχίας με την Ελλάδα και την Κύπρο, που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία δέκα χρόνια. Παράλληλα, τόνισε ότι η συμφωνία αναδεικνύει τη δυναμική των ισραηλινών αμυντικών βιομηχανιών και ενισχύει τις περιφερειακές συμμαχίες.

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