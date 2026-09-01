Το αποτύπωμα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» στην ελληνική βιομηχανία – Ποιες εταιρείες συμμετέχουν

Το ποσό που αντιστοιχεί στις ελληνικές επιχειρήσεις αναμένεται να ανέλθει στα 700 - 750 εκατ. ευρώ

Γεώργιος Καλούμενος

Το αποτύπωμα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» στην ελληνική βιομηχανία – Ποιες εταιρείες συμμετέχουν
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  • Το project «Ασπίδα του Αχιλλέα» ύψους 3 δισ. ευρώ υπογράφηκε σε διακρατικό επίπεδο μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ και αφορά την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.
  • Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 19 ελληνικές εταιρείες με συνολικό μερίδιο περίπου 25%, αντιστοιχώντας σε 700-750 εκατ. ευρώ.
  • Η συνεργασία προβλέπει μεταφορά τεχνογνωσίας και ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, χωρίς όμως να έχει αποσαφηνιστεί το εύρος και το είδος της τεχνογνωσίας που θα αποκτηθεί.
  • Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τα τέλη Ιουλίου 2029 και αποτελεί το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει δρομολογήσει η Ελλάδα.
  • Κρίσιμο θέμα παραμένει αν οι ελληνικές εταιρείες θα αποκτήσουν ικανότητα συντήρησης και αναβάθμισης των συστημάτων ανεξάρτητα από τον αρχικό κατασκευαστή.
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Έντονο αποτύπωμα αναμένεται να αφήσει στην ελληνική αμυντική βιομηχανία το project «Ασπίδα του Αχιλλέα» συνολικού ύψους 3 δις ευρώ που υπεγράφη χτες σε διακρατικό επίπεδο, μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.

Πιο συγκεκριμένα στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 19 ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες θα αναλάβουν συμβάσεις που θα αφορούν, εκτός από το αμιγώς αμυντικό σκέλος, σε τομείς όπως η τεχνολογία και η ενέργεια.

Με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, που υπολογίζεται στο 25%, το ποσό που αντιστοιχεί στις ελληνικές επιχειρήσεις αναμένεται να ανέλθει στα διόλου ευκαταφρόνητα 700 - 750 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στις εταιρείες που θα συμμετάσχουν συγκαταλέγονται μερικοί από τους μεγαλύτερους αλλά και μικρότερους «παίκτες» που δραστηριοποιούνται αμιγώς ή συμπληρωματικά στον τομέα της άμυνας όπως οι Metlen, Scytalys, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), ΔΕΗ, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), Prisma Electronics, Ionics, UniSystems και Sthenos.

Ανάμεσα τους βρίσκεται και η Intracom Defense, που εδώ και αρκετό χρόνια ανήκει στην Israel Aircraft Industries, εκ των βασικών πυλώνων των συστημάτων που απαρτίζουν την «Ασπίδα», με προεξάρχοντα τον πύραυλο Barak MX.

Η επίσημη ισραηλινή ανακοίνωση αναφέρει ρητά ότι στο πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας θα επεκταθεί η αμυντική, σε επίπεδο βιομηχανίας, συνεργασία με την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τεχνογνωσίας στην εγχώρια παραγωγή.

Αν και από την ανακοίνωση αυτή δεν προκύπτει αυτόματα ότι θα δημιουργηθούν στην Ελλάδα αυτόνομες παραγωγικές εγκαταστάσεις ισραηλινών αμυντικών συστημάτων, αφήνει να εννοηθεί ότι η συνεργασία θα έχει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά από μία απλή συμφωνία «υπεργολαβίας» από πλευράς των ελληνικών επιχειρήσεων.

Μένει, λοιπόν, να αποσαφηνιστεί το μέγεθος αλλά και το είδος της τεχνογνωσίας που θα αποκτήσει η εγχώρια αμυντική βιομηχανία μέσω του project, τι ποσοστό των υποσυστημάτων θα μπορεί να κατασκευάζεται ή να υποστηρίζεται στην Ελλάδα και αν θα δημιουργηθούν ξεχωριστές γραμμές παραγωγής για τις ανάγκες του προγράμματος. Σε μία τέτοια περίπτωση η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα μπορούσε να αποτελέσει την απαρχή μίας νέας τεχνολογικά πιο εξελιγμένης παραγωγικής βάσης που θα είχε ως στόχο ακόμα και μελλοντικές εξαγωγές.

Κάποια από τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αν θα κατασκευάζονται στην Ελλάδα κρίσιμα ηλεκτρονικά συστήματα και υποσυστήματα, αν θα υπάρχουν γραμμές παραγωγής, αν θα αναπτυχθούν λογισμικά και συστήματα διοίκησης και ελέγχου.

Δηλαδή, σύμφωνα με ειδικούς της αμυντικής βιομηχανίας, το κρίσιμο ζήτημα είναι αν θα μεταφερθεί πραγματική τεχνογνωσία στην Ελλάδα και αν οι ελληνικές εταιρείες θα μπορούν να συντηρούν και να αναβαθμίζουν τα συστήματα χωρίς να εξαρτώνται πλήρως από τον αρχικό κατασκευαστή.

Πάντως το συνολικό κόστος προβλέπεται να ανέλθει στα 3,035 δισ. ευρώ, συνιστώντας το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει δρομολογήσει η Ελλάδα. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η πλήρης ανάπτυξη και επιχειρησιακή λειτουργία των βασικών συστημάτων έχει ορίζοντα 35 μηνών από την ενεργοποίηση της συμφωνίας, δηλαδή η ισχύ του φτάνει έως τα τέλη Ιουλίου του 2029.

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