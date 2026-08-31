Ασπίδα του Αχιλλέα: Υπεγράφη η σύμβαση Ελλάδα και Ισραήλ - Στα 3 δισ. ο προϋπολογισμός

Στο πλαίσιο της υλοποίησής του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος

Μάκης Πολλάτος

Ασπίδα του Αχιλλέα: Υπεγράφη η σύμβαση Ελλάδα και Ισραήλ - Στα 3 δισ. ο προϋπολογισμός
ΕΘΝΙΚΑ
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  • Υπεγράφη η Διακρατική Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για το αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό και αντί-drone σύστημα Θόλος («Ασπίδα του Αχιλλέα»), με προϋπολογισμό 3,035 δισ. ευρώ.
  • Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 19 ελληνικές εταιρείες με ποσοστό άνω του 25% και προϋπολογισμό 750 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές.
  • Ο Θόλος αποτελεί κεντρικό στοιχείο της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030» για την αναβάθμιση της στρατιωτικής άμυνας και αποτροπής βάσει των σύγχρονων απειλών και τεχνολογιών.
  • Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υιοθετεί αυτό το ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου για την αμυντική της θωράκιση.
  • Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε την ανάγκη ταχείας προσαρμογής απέναντι στις νέες μορφές πολέμου και απειλών για την εθνική επιβίωση.
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Υπεγράφη σήμερα στο Τελ Αβίβ, η Διακρατική Συμφωνία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την ισραηλινή πλευρά για την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού, αντιβαλλιστικού και αντί – drone Θόλου («Ασπίδα του Αχιλλέα»), με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Εκ μέρους του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπέγραψε τη Συμφωνία, η οποία προβλέπει την άμεση εκκίνηση της υλοποίησης του προγράμματος, ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας.

Από την ισραηλινή πλευρά τη Συμφωνία υπέγραψαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας Amir Baram, o επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας (SIBAT) του Υπουργείου Άμυνας Yair Kulas, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Άμυνας Daniel Gold, ο επικεφαλής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας Moshe Patel, o Διευθύνων Σύμβουλος της Rafael, Yoav Tourgeman, ο Διευθύνων Σύμβουλος της κρατικής εταιρείας Αεροδιαστημικής και Άμυνας ΙΑΙ, Guy Barlev και άλλοι αξιωματούχοι.

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Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα τρία δισεκατομμύρια τριάντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (3.035.000.000€). Στο πλαίσιο της υλοποίησής του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Το ποσοστό συμμετοχής τους υπερβαίνει το 25% και συγκεκριμένα τα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (750 εκατ. €). Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές.

Ο Θόλος αποτελεί κεντρικό τμήμα της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», για την αναγκαιότητα της οποίας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισήμανε:

«Βρισκόμαστε σε εποχή ριζικών αλλαγών. Οι σύγχρονες συγκρούσεις έχουν ήδη μεταβάλει τις παραμέτρους της στρατιωτικής άμυνας και αποτροπής.

Η τεχνολογία, οι βαλλιστικοί πύραυλοι, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα μη επανδρωμένα συστήματα, οι κυβερνοαπειλές, οι υβριδικές μορφές πολέμου και η διασύνδεση των πεδίων επιχειρήσεων έχουν καταστήσει από καιρού τα προϋπάρχοντα δόγματα Άμυνας παντελώς ανεδαφικά.

Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, με απόλυτη επίγνωση και συναίσθηση των δυσλειτουργιών και αγκυλώσεων του χθες.

Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα.

Η ταχεία αλλαγή των πάντων είναι ο απαραίτητος όρος της εθνικής επιβίωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και τη διαρκώς διευρυνόμενη απειλή».

Τα τέσσερα ισραηλινά συστήματα

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» βασίζεται σε τέσσερα βασικά ισραηλινά συστήματα, τα οποία καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα της αντιαεροπορικής άμυνας.

Το David’s Sling («Σφεντόνα του Δαβίδ») αποτελεί, μαζί με τους Patriot, το σύστημα μεγάλης εμβέλειας της ελληνικής αεράμυνας, με επιχειρησιακή εμβέλεια που φτάνει έως και τα 150 χιλιόμετρα, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Το Barak MX, σύστημα που έχει ήδη αποκτήσει και η Κύπρος, μπορεί να καλύψει αποστάσεις από περίπου 35 έως και 150 χιλιόμετρα, ανάλογα με τον τύπο του πυραύλου που θα επιλεγεί.

Σε μικρότερες αποστάσεις επιχειρούν το Spyder, σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους πυραύλους Hawk, αναλαμβάνοντας την προστασία σημείου και την εγγύτερη αντιαεροπορική άμυνα, με εμβέλεια έως περίπου 50 χιλιόμετρα.

Κομβικό ρόλο στη λειτουργία του συστήματος θα έχει το ELM-2084, ένα σύγχρονο ραντάρ τεχνολογίας AESA ηλεκτρονικής σάρωσης, το οποίο θα διασυνδέεται με τα υπόλοιπα στοιχεία της ελληνικής αεράμυνας.

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