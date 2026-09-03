Πώς θα είναι τα νέα στρατιωτικά σπίτια στον Έβρο: Αυτοψία Δένδια στα υπό κατασκευή ΣΟΑ – Βίντεο

Στον Έβρο βρέθηκε σήμερα (03/09) ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, με την επίσκεψη στο Διδυμότειχο να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενημέρωση για την πορεία κατασκευής των νέων Στρατιωτικών Οικημάτων, τα οποία δημιουργούνται στην περιοχή στο πλαίσιο του Οικιστικού Προγράμματος του υπουργείου.

Ο κ. Δένδιας γνωστοποίησε ότι επισκέφτηκε στο Διδυμότειχο τα νέα υπό κατασκευή ΣΟΑ, όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών, σημειώνοντας παράλληλα ότι αντίστοιχα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και στην Ορεστιάδα.

«Ήδη εδώ, στον Έβρο και ειδικά στο Διδυμότειχο, αυξάνουμε κατά 40% τις δυνατότητές μας να φιλοξενηθεί η στρατιωτική οικογένεια. Στην πρώτη του φάση, αυτό το πρόγραμμα αφορά τις ακριτικές και τις νησιωτικές περιοχές κι εντάσσεται στη συνολική μέριμνα για τη στρατιωτική οικογένεια.

Δηλαδή, στην πολιτική που επιδιώκει να στηρίξει τα στελέχη, τους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, στην προσπάθειά τους να έχουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής, αλλά και τα νέα στελέχη στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν οικογένεια.

Στόχος μας είναι ο στρατιωτικός, το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο ζωής, ώστε η Πολιτεία, σε ανταπόδοση των υπηρεσιών που προσφέρει στην Πατρίδα, να του παρέχει –κι αυτή με τη σειρά της– το επίπεδο ζωής που του αξίζει», τόνισε μεταξύ άλλων σε ομιλία του.

Νωρίτερα, επισκέφτηκε τον Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνό, αναρτώντας και δύο φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα.

Η στεγαστική πολιτική ως μέρος της μέριμνας για το προσωπικό

Το Οικιστικό Πρόγραμμα περιλεμβάνει ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων που αφορά τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους.

Στη Γ’ φάση προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή για πρώτη φορά Συγκροτήματος Στέγης Διαβίωσης 24 διαμερισμάτων στην Αττική για αποστράτους, καθώς και δύο συγκροτημάτων φοιτητικών εστιών, συνολικά 48 διαμερισμάτων, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς που θα ενταχθούν σε ειδικά προγράμματα θητείας.

Παράλληλα, το υπουργείο προχωρά στην κατασκευή έξι νέων βρεφονηπιακών σταθμών και στην επέκταση πέντε υφιστάμενων, με στόχο την ενίσχυση των υποδομών που απευθύνονται στις οικογένειες των στελεχών.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Α’ και Β’ Φάσης του Οικιστικού Προγράμματος, έχουν ήδη ολοκληρωθεί 462 κατοικίες και αναμένεται να ολοκληρωθούν άλλες 801 εντός των επομένων μηνών.

Σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης της Γ’ Φάσης, που αντιστοιχεί σε ποσό άνω των 10 εκατ. ευρώ, προέρχεται από έσοδα του νεοσύστατου Ταμείου Ακινήτων Εθνικής Άμυνας.