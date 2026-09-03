Δένδιας από την Ξάνθη: Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορούν να παράγουν 15.000 drones ετησίως

Snapshot Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παράγουν σήμερα 5.000 drones ετησίως και στο παρελθόν διέθεταν μόλις δύο drones.

Με την ολοκλήρωση του εργοστασίου «309» τον Δεκέμβριο, η παραγωγική δυνατότητα θα αυξηθεί σε 15.000 drones ετησίως.

Τα μη επανδρωμένα συστήματα παρέχουν νέες επιχειρησιακές δυνατότητες στον τομέα της παρατήρησης και της επιθετικής δραστηριότητας.

Υλοποιούνται έργα ενίσχυσης της προστασίας του προσωπικού, όπως η κατασκευή μονάδων οπλισμένου σκυροδέματος για την ασφάλεια των στελεχών.

Ο σχεδιασμός της αναβάθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων εντάσσεται στον ευρύτερο μετασχηματισμό με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Snapshot powered by AI

Αυτή τη στιγμή, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να παράγουν 5.000 drones ετησίως, τόνισε από την Ξάνθη, όπου επισκέφθηκε τα εργοστάσια του στρατού, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε ιδιαίτερα στην παραγωγή μη επανδρωμένων οχημάτων και drones, επισημαίνοντας τη μεγάλη αλλαγή που συντελείται στις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως ανέφερε, οι Ένοπλες Δυνάμεις είχαν στο παρελθόν μόλις δύο drones στη διάθεσή τους, καθώς και 252 μη επανδρωμένα συστήματα βιομηχανικής παραγωγής «επιπέδου Jumbo», όπως τόνισε με κάθε σεβασμό. Πλέον, τόνισε ο υπουργός, παράγονται 5.000 drones ετησίως για την κάλυψη των αναγκών τους.

Μάλιστα, με την ολοκλήρωση του εργοστασίου «309» τον ερχόμενο Δεκέμβριο, όπως ανέφερε ο υπουργός, η παραγωγική δυνατότητα αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς οι Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορούν να παράγουν έως και 15.000 drones τον χρόνο.

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις «περνούν στη νέα εποχή», υπογραμμίζοντας ότι τα μη επανδρωμένα συστήματα προσφέρουν νέες επιχειρησιακές δυνατότητες, τόσο στο πεδίο της παρατήρησης όσο και στην ανάπτυξη επιθετικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ενίσχυση της προστασίας του προσωπικού. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για μία από τις οκτώ μονάδες οπλισμένου σκυροδέματος που κατασκευάζονται με στόχο την προστασία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο σχεδιασμός εντάσσεται στον ευρύτερο μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, με ορίζοντα το 2030.

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