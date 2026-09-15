Αυτοκίνητο: Σχεδόν 7 στους 10 Έλληνες επιλέγουν SUV – Στροφή σε υβριδικά και ηλεκτρικά

Snapshot Τα SUV κατέλαβαν το 67,4% των ταξινομήσεων αυτοκινήτων στην Ελλάδα τον Αύγουστο.

Τα υβριδικά οχήματα αντιστοιχούν στο 59,8% της αγοράς με αύξηση πωλήσεων 8,6%.

Τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα σημείωσαν αύξηση 9,9% και προσφέρουν δυνατότητα κίνησης με ηλεκτρική ενέργεια και κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα έφτασαν το 10,6% των πωλήσεων, με αυξανόμενο ενδιαφέρον λόγω υψηλών τιμών βενζίνης.

Τα πετρελαιοκίνητα οχήματα μειώθηκαν σημαντικά στο 1,3% των πωλήσεων από 4,6% πριν από ένα χρόνο. Snapshot powered by AI

Τα SUV εξακολουθούν να κυριαρχούν στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, με το μερίδιό τους στις ταξινομήσεις του Αυγούστου να φτάνει το 67,4%.

Πρακτικά, σχεδόν επτά στους δέκα αγοραστές επέλεξαν μοντέλο αυτής της κατηγορίας, επιβεβαιώνοντας μια τάση που έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, οι μεγαλύτεροι χώροι και η δυνατότητα κάλυψης διαφορετικών αναγκών έχουν κάνει τα SUV ιδιαίτερα δημοφιλή, την ώρα που οι πιο κλασικές κατηγορίες περιορίζονται σταδιακά.

Κυριαρχούν και τα υβριδικά

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η παρουσία των υβριδικών μοντέλων, τα οποία αντιστοιχούν πλέον στο 59,8% της αγοράς, καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων κατά 8,6%.

Ανοδικά κινούνται και τα plug-in υβριδικά, με αύξηση 9,9%. Πρόκειται για μοντέλα που μπορούν να φορτίσουν από πρίζα και να κινηθούν για αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, διατηρώντας παράλληλα τον κινητήρα εσωτερικής καύσης για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Η συχνότερη φόρτιση μπορεί να περιορίσει σημαντικά το κόστος καθημερινής μετακίνησης, ιδιαίτερα για όσους διαθέτουν δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας.

Πάνω από 10% τα ηλεκτρικά – Σε πτώση το diesel

Ανοδικά κινήθηκαν και τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία τον Αύγουστο ξεπέρασαν το 10% των πωλήσεων, φτάνοντας στο 10,6%.

Η άνοδος των τιμών της βενζίνης λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο για αρκετούς οδηγούς να εξετάσουν λύσεις με χαμηλότερο κόστος χρήσης, κυρίως στις καθημερινές αστικές μετακινήσεις.

Στον αντίποδα, τα πετρελαιοκίνητα συνεχίζουν να χάνουν έδαφος. Το μερίδιό τους περιορίστηκε στο 1,3%, έναντι 4,6% πριν από έναν χρόνο.

Μικρή άνοδο κατέγραψαν τα αυτοκίνητα διπλού καυσίμου, τα οποία έφτασαν στο 4,1% της αγοράς.