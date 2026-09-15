Περσικός Κόλπος: Drones έπληξαν δύο αλιευτικά – Αγνοούνται μέλη των πληρωμάτων

Snapshot Δύολιευτικά σκάφηέχθηκαν επί από drones ανοιχτά της επαρχίας Ορμουζγκάν στον Περσικό Κόλπο, με αρκετούς αγνοούμενους από τα πληρώματα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των μελών των πληρωμάτων των δύο σκαφών.

Η αμερικανική CENTCOM διέψευσε τον ισχυρισμό ότι το τάνκερ El Gaia τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από χτύπημα σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ.

Το El Gaia είχε ήδη πληγεί από ιρανικό πύραυλο τον προηγούμενο μήνα και δέχτηκε νέα επίθεση από ιρανικό drone, με αποτέλεσμα να ρυμουλκείται από περιφερειακό εταίρο. Snapshot powered by AI

Δύο αλιευτικά σκάφη επλήγησαν από drones το βράδυ της Δευτέρας στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία κάνουν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Ορμουζγκάν δήλωσε στο πρακτορείο Mehr ότι τα δύο σκάφη δέχθηκαν επίθεση ανοιχτά του λιμανιού Καργκάν. Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των μελών των πληρωμάτων.

Νωρίτερα, η αμερικανική CENTCOM διέψευσε τον ισχυρισμό των Φρουρών της Επανάστασης ότι το υπό σημαία Παναμά τάνκερ El Gaia τυλίχθηκε στις φλόγες αφού χτύπησε σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το El Gaia είχε ήδη πληγεί από ιρανικό πύραυλο τον περασμένο μήνα και είχε ακινητοποιηθεί. Η CENTCOM υποστηρίζει επίσης ότι το Σαββατοκύριακο δέχθηκε νέα επίθεση από ιρανικό drone ενώ βρισκόταν ανοιχτά του Ομάν και ότι πλέον ρυμουλκείται από περιφερειακό εταίρο.