Αλλαγές στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Αυστραλίας: Οι ισόπαλοι αγώνες θα οδηγούνται σε πέναλτι

Snapshot Στο αυστραλιανό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, οι αγώνες που λήγουν ισόπαλοι θα οδηγούνται σε διαδικασία πέναλτι.

Το αποτέλεσμα των πέναλτι δεν αλλάζει το επίσημο σκορ, αλλά καθορίζει ποια ομάδα θα λάβει έναν επιπλέον βαθμό.

Η ομάδα που κερδίζει στα πέναλτι θα παίρνει δύο βαθμούς, ενώ η άλλη θα λαμβάνει έναν βαθμό.

Η αλλαγή αυτή στοχεύει στην αύξηση του ενδιαφέροντος των φιλάθλων και στην παροχή πρόσθετου κινήτρου στις ομάδες. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής του αυστραλιανού ποδόσφαιρου εισάγει το Australian Championship στις αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου που ολοκληρώνονται χωρίς νικητή.

Πιο συγκεκριμένα, όταν ένα ματς θα ολοκληρώνεται με ισοπαλία, οι δύο ομάδες θα οδηγούνται στη διαδικασία των πέναλτι, η οποία όμως δεν θα αλλάζει το επίσημο αποτέλεσμα του αγώνα, αλλά θα κρίνει απλά ποια ομάδα θα πάρει έναν επιπλέον βαθμό.

Έτσι, η ομάδα που θα κερδίσει στα πέναλτι θα παίρνει δύο βαθμούς, ενώ εκείνη που θα χάνει θα παίρνει μόνο έναν, όπως προβλέπεται κανονικά στην περίπτωση που ένας αγώνας λήξει σε ισοπαλία.

Οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης θεωρούν ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα αυξήσει το ενδιαφέρον των ποδοσφαιρόφιλων, ενώ παράλληλα θα δώσει ένα επιπλέον κίνητρο στις δύο ομάδες ενός αγώνα.