Λάρισα: «Μαϊμού» λογιστής απέσπασε 18.000 ευρώ – Δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων

Snapshot Δικογραφίαηματίστηκε βάρος δύο ανρών ηλικίας 27 και 21 ετών για κλοπή στη Λάρισα.

Οι δράστες προσποιήθηκαν λογιστές και πείσαν άνδρα ότι του είχε επιβληθεί πρόστιμο.

Ο άνδρας συγκέντρωσε 18.000 ευρώ και τιμαλφή, τα οποία τοποθέτησε σε σημείο κοντά στο σπίτι του.

Οι δράστες αφαίρεσαν τα χρήματα και τα τιμαλφή από το σημείο αυτό.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τους δύο δράστες μετά από έρευνα. Snapshot powered by AI

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών (27 και 21 ετών), για κλοπή.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το μεσημέρι του Σαββάτου (12/09) στη Λάρισα, άγνωστος/οι, με το πρόσχημα του λογιστή και την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών (δήθεν επιβολή προστίμου), έπεισαν άνδρα να συγκεντρώσει το χρηματικό ποσό των 18.000 ευρώ και τιμαλφή και να τα τοποθετήσει σε κοντινό σημείο από την οικία του, από όπου οι δράστες τα αφαίρεσαν.

Από την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δύο δραστών.

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