Ηγουμενίτσα: Τούρκος μετέφερε τέσσερις Αιγύπτιους κρυμμένους σε φορτηγό

Snapshot Τέσσερις Αιγύπτιοι, τρεις ανήλικοι και ένας 20χρονος, εντοπίστηκαν κρυμμένοι σε φορτηγό στον λιμένα Ηγουμενίτσας.

Ο 44χρονος Τούρκος οδηγός συνελήφθη ως φερόμενος διακινητής για παράνομη μεταφορά των αλλοδαπών στο εξωτερικό.

Οι αλλοδαποί δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα κατά τον έλεγχο του φορτηγού.

Το φορτηγό και το επικαθήμενο κατασχέθηκαν από τις λιμενικές αρχές.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας. Snapshot powered by AI

Τρεις ανήλικοι και ένας 20χρονος εντοπίστηκαν κρυμμένοι στον χώρο φορτίου φορτηγού στην πύλη εισόδου του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας.

Στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής Ηγουμενίτσας προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής στη σύλληψη των τεσσάρων υπηκόων Αιγύπτου, ηλικίας 20, 15, 14 και 15 ετών, καθώς και του 44χρονου οδηγού του φορτηγού, υπηκόου Τουρκίας.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, κατά τον έλεγχο του φορτηγού με επικαθήμενο, οι λιμενικοί εντόπισαν τους τέσσερις αλλοδαπούς μέσα στον χώρο του φορτίου. Όπως διαπιστώθηκε, δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Ο 44χρονος οδηγός συνελήφθη ως φερόμενος διακινητής, καθώς σύμφωνα με το Λιμενικό είχε μεταφέρει τους τέσσερις αλλοδαπούς στο φορτηγό με σκοπό να τους μεταφέρει παράνομα στο εξωτερικό.

Το φορτηγό όχημα και το επικαθήμενο κατασχέθηκαν, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.

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