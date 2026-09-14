Μαγνησία: Ελεύθερος μέχρι τη δίκη 41χρονος που κατηγορείται για βιασμό 9χρονης

Snapshot Ο 41χρονος που κατηγορείται για βιασμό 9χρονης στη Μαγνησία αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο μη προσέγγισης της ανήλικης μέχρι τη δίκη.

Η ποινική δίωξη σε βάρος του ασκήθηκε σε βαθμό κακουργήματος για βιασμό.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 9χρονη μίλησε στους γονείς της, οι οποίοι τη μετέφεραν σε Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο του Βόλου.

Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ενημέρωσε την εισαγγελία και την αστυνομία για την καταγγελία.

Η κακοποίηση φέρεται να έγινε στο μπάνιο του σπιτιού του κατηγορούμενου. Snapshot powered by AI

Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της μη προσέγγισης της ανήλικης μέχρι τη δίκη αφέθηκε ο 41χρονος που κατηγορείται ότι την περασμένη Πέμπτη βίασε την ανήλικη στο σπίτι του σε περιφερειακό δήμο της Μαγνησίας.

Μετά τη απολογία του που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα – ανακριτή.

Επισημαίνεται ότι σε βάρος του 41χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βιασμό.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 9χρονη έλυσε τη σιωπή της την περασμένη Πέμπτη και μίλησε στους γονείς του ακολούθησε σοκ. Ο πατέρας της τη μετέφερε σε Κέντρο Υγείας περιφερειακού δήμου για να εξεταστεί και στη συνέχεια στο Αχιλλοπούλειο, με το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου να σημαίνει συναγερμό σε εισαγγελία και αστυνομία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 41χρονος διέπραξε πράξεις φρίκης σε βάρος της ανήλικης στο μπάνιο του σπιτιού του.

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