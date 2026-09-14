Νέα ένταση στα Βορίζια: Πατέρας και γιος καταγγέλλονται για ξυλοδαρμό συγγενή

Στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ. δύο άνδρες με το παρατσούκλι «Σκορπιός»

Newsroom

Νέα ένταση στα Βορίζια: Πατέρας και γιος καταγγέλλονται για ξυλοδαρμό συγγενή
ΕΛΛΑΔΑ
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Στον εντοπισμό δύο ανδρών, ενός πατέρα και του γιου του, εστιάζουν τις έρευνες οι Αστυνομικές Αρχές, μετά από νέο επεισόδιο που έλαβε χώρα στα Βορίζια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δύο άνδρες φέρεται να έκλεισαν τον δρόμο στο θύμα και αφού τον ανάγκασαν να κατέβει από το όχημά του, τότε άρχισαν να τον ξυλοκοπούν.

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