Φωτιά στην Κόνιτσα: Αναζωπύρωση μεγάλων εστιών απέναντι από τη Μονή Στομίου

Snapshot Η φωτιά στην περιοχή της Τραπεζίτσας συνεχίζει να καίει για 15η ημέρα.

Μεγάλες αναζωπυρώσεις σημειώθηκαν απέναντι από τη Μονή Στομίου, με τη φωτιά να κατεβαίνει στη χαράδρα του Αώου.

Οι φλόγες καταστρέφουν πυκνή βλάστηση στις πλαγιές πάνω από το ποτάμι, με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν τη χαράδρα.

Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής δυσκολεύει την κατάσβεση, καθώς οι εστίες βρίσκονται ανάμεσα σε κατακόρυφους βράχους.

Οι αρχές ελπίζουν ότι τα εναέρια μέσα θα περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί προς την Τύμφη. Snapshot powered by AI

Διαστάσεις παίρνουν για μία ακόμη φορά οι αναζωπυρώσεις από την φωτιά που ξέσπασε στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας στις 31 Αυγούστου και εξακολουθεί να κατακαίει στην περιοχή.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, μεγάλες αναζωπυρώσεις καταγράφηκαν απόψε απέναντι από την Μονή Στομίου με την φωτιά να έχει κατέβει μέσα στην χαράδρα του Αώου.

Όπως αποτυπώνεται στις εικόνες που καταγράφονται αυτή την ώρα από την ιστορική Μονή Στομίου, οι φλόγες κατακαίνε πυκνή βλάστηση στις πλαγιές πάνω από το ποτάμι.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, πυκνοί καπνοί κάλυψαν τη χαράδρα, ενώ με το που έπεσε το σκοτάδι οι εστίες της φωτιάς έγιναν ορατές από μεγάλες αποστάσεις, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της Κόνιτσας και τις αρχές.

Το ανάγλυφο της περιοχής καθιστά την κατάσβεση έναν πραγματικό άθλο, καθώς οι εστίες βρίσκονται εγκλωβισμένες ανάμεσα σε κατακόρυφους βράχους. Η αγωνία επικεντρώνεται στο αν τα εναέρια μέσα θα μπορέσουν με το πρώτο φως της μέρας να περιορίσουν το μέτωπο, πριν η φωτιά επεκταθεί προς την Τύμφη.

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